Harga Dogecoin di Ambang Reli 9.000% Menuju $10? Apa yang Ditunjukkan Kinerja Historis

Dogecoin telah menghabiskan sebagian besar siklus saat ini bergerak sideways, membuat grafik jangka panjangnya sebagian besar didefinisikan oleh tren turun. Namun, studi teknis dari siklus pasar Dogecoin sebelumnya, di mana periode kompresi serupa mendahului ekspansi harga yang luar biasa, menunjukkan contoh di mana Dogecoin dapat rally ke target harga antara $10 dan $20 dalam siklus saat ini.

Bagaimana Performa Dogecoin Selama Alt-Season Sebelumnya

Analisis teknis terbaru yang dibagikan oleh analis kripto Javon Marks di platform media sosial X melihat perbandingan langsung antara struktur Dogecoin saat ini dan pengaturan yang mengarah ke rally paling dramatis di masa lalu.

Melihat kembali siklus pasar sebelumnya, Dogecoin mengalami beberapa rally dengan magnitude terbesar, bahkan dalam dunia cryptocurrency yang volatil. Selama alt-season besar pertamanya, Dogecoin melonjak lebih dari 9.000% dari dasarnya untuk mencapai puncak baru $0,015 di awal 2018. Saat itu, rally ini mengejutkan banyak orang yang ragu, mengingat fakta bahwa Dogecoin tidak memiliki nilai inheren pada saat itu dan merupakan pelopor pertama dalam niche koin meme.

Yang terjadi dalam siklus berikutnya bahkan lebih ekstrem, dengan ekspansi besar kedua menghasilkan keuntungan sekitar 28.000% pada tahun 2021. Rally ini cukup untuk membangun reputasi Dogecoin sebagai raja koin meme, dan all-time high $0,73 yang dicapainya saat itu belum terpecahkan.

Grafik yang mengikuti analisis Marks menunjukkan bahwa setiap rally dimulai setelah periode berkepanjangan di mana Dogecoin tampak sebagian besar stagnan dan diperdagangkan sideways.

Apa Arti Pergerakan 9.000% Atau 20.000% Untuk DOGE

Menerapkan persentase keuntungan tersebut pada kisaran harga Dogecoin saat ini menghasilkan angka yang menarik perhatian yang mengusulkan penembusan di atas level $1 yang diantisipasi dan bahkan di atas dua digit.

Pergerakan yang mirip dengan rally alt-season besar pertama, sekitar 9.000%, akan menempatkan Dogecoin di sekitar level harga $10. Pengulangan performa siklus kedua akan mendorong harga jauh lebih tinggi, hingga setinggi $20.

Ini adalah target ultra-bullish yang tampak tidak realistis berdasarkan level harga Dogecoin saat ini. Namun, analis juga menyoroti zona referensi jangka pendek yang berada jauh di bawah proyeksi paling ekstrem tetapi masih mencerminkan kenaikan yang berarti.

Level harga sekitar $0,6533 dan $1,25111 diidentifikasi sebagai milestone yang lebih realistis dalam skenario bullish. Menariknya, ini juga sangat bullish, karena mereka mewakili kenaikan masing-masing 340% dan 740% dari kisaran harga Dogecoin sekitar $0,15.

Tidak semua orang yang membaca grafik sampai pada kesimpulan yang sama, dan perbedaan interpretasi itu terlihat dalam komentar di bawah postingan Marks. Analis Dogecoin lainnya, KrissPax, menanggapi dengan mengatakan ada perbedaan antara alt-season penuh dan apa yang dia sebut sebagai relief rally. Menurut KrissPax, tidak ada dalam grafik saat ini yang menunjukkan Dogecoin $20 tahun ini.

Namun, Marks menjelaskan bahwa idenya bukan bahwa Dogecoin pasti akan mencapai $10 atau $20 tahun ini, tetapi untuk menunjukkan jenis keuntungan apa yang diharapkan jika alt-season lain terjadi, yang tampak semakin mungkin.