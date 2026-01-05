BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Pasar token non-fungible global telah mulai menunjukkan beberapa tanda pemulihan pada minggu pertama Januari 2026 ini, mengakhiri lebih dari tiga bulan penurunan. Selama [...]Pasar token non-fungible global telah mulai menunjukkan beberapa tanda pemulihan pada minggu pertama Januari 2026 ini, mengakhiri lebih dari tiga bulan penurunan. Selama [...]

Portofolio Bitcoin Strategy milik Michael Saylor Mencapai $61 Miliar

Penulis: InsidebitcoinsSumber: Insidebitcoins
2026/01/05 13:05
TokenFi
TOKEN$0.004911-7.35%

Ketua eksekutif Strategy Michael Saylor menarik perhatian dengan sebuah postingan di X tentang kepemilikan Bitcoin perusahaan, menunjukkan bahwa Strategy kini memiliki portofolio Bitcoin senilai $61,31 miliar.

Saylor menulis "Orange or Green?" dengan grafik investasi Bitcoin perusahaan. Di masa lalu, ia menggunakan postingan serupa sebelum membeli lebih banyak Bitcoin, tetapi kali ini, tidak ada pengumuman pembelian baru.

Menurut pengajuan resmi, Strategy memiliki 672.497 BTC, dibeli dengan harga rata-rata $74.997 per koin. Total biaya semua koin ini sekitar $50,44 miliar. Dengan Bitcoin saat ini berada di $91.359, kepemilikan Strategy bernilai lebih dari $61 miliar, memberikan mereka keuntungan yang belum direalisasikan sebesar $10,87 miliar, atau sekitar 21,5%.

Strategy Terus Mengakumulasi Bitcoin

Saylor juga membagikan grafik dari StrategyTracker.com yang menunjukkan riwayat pembelian Bitcoin perusahaan. Grafik tersebut menunjukkan bahwa Strategy telah melakukan 91 pembelian Bitcoin yang berbeda dari waktu ke waktu, menyoroti rencana investasi jangka panjangnya.

Strategy masih membeli lebih banyak Bitcoin. Antara 22 dan 28 Desember, perusahaan membeli 1.229 BTC seharga $108,8 juta, dengan harga rata-rata $88.568 per koin.

Analis memperhatikan meningkatnya minat institusional terhadap Bitcoin. Ted mencatat bahwa premi Bitcoin Coinbase, perbedaan harga antara Coinbase dan bursa lainnya, mulai meningkat. Ketika ini terjadi, biasanya menunjukkan peningkatan pembelian dari investor dan institusi AS.

Ted juga mengatakan bahwa Bitcoin mengalami kuartal keempat yang lemah, mirip dengan akhir 2022. Namun, Bitcoin pulih dengan baik setelah penurunan 2022, yang bisa terjadi lagi.

Singkatnya, Strategy memegang Bitcoin dalam jumlah besar, koin-koin tersebut menguntungkan, dan ada tanda-tanda awal bahwa permintaan institusional mulai meningkat.

Artikel Terkait:

Peluang Pasar
Logo TokenFi
Harga TokenFi(TOKEN)
$0.004911
$0.004911$0.004911
-6.74%
USD
Grafik Harga Live TokenFi (TOKEN)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Meta Rekrut Mantan Penasihat Trump untuk Fokus pada Kesepakatan Timur Tengah

Meta Rekrut Mantan Penasihat Trump untuk Fokus pada Kesepakatan Timur Tengah

Meta telah mempekerjakan Dina Powell McCormick, mantan bankir dan veteran kesepakatan Timur Tengah, untuk fokus pada kemitraan lintas industri. Perusahaan mengumumkan telah mempekerjakan Powell
Bagikan
Agbi2026/01/15 18:16
Wikipedia menambahkan Microsoft dan Meta ke ekosistem data AI-nya

Wikipedia menambahkan Microsoft dan Meta ke ekosistem data AI-nya

Wikipedia telah menandatangani kesepakatan berbayar dengan Microsoft, Meta, Amazon, Perplexity, dan Mistral AI untuk memonetisasi penggunaan data situs mereka untuk melatih AI.
Bagikan
Cryptopolitan2026/01/15 18:10
UEA dan AS Umumkan Kemitraan Co-Investment

UEA dan AS Umumkan Kemitraan Co-Investment

Konglomerat Abu Dhabi, International Holding Company mencapai kesepakatan dengan lembaga investasi internasional pemerintah AS untuk bersama-sama menargetkan sektor dan pasar
Bagikan
Agbi2026/01/15 18:42