Portofolio Bitcoin Strategy milik Michael Saylor Mencapai $61 Miliar

Ketua eksekutif Strategy Michael Saylor menarik perhatian dengan sebuah postingan di X tentang kepemilikan Bitcoin perusahaan, menunjukkan bahwa Strategy kini memiliki portofolio Bitcoin senilai $61,31 miliar.

Saylor menulis "Orange or Green?" dengan grafik investasi Bitcoin perusahaan. Di masa lalu, ia menggunakan postingan serupa sebelum membeli lebih banyak Bitcoin, tetapi kali ini, tidak ada pengumuman pembelian baru.

Menurut pengajuan resmi, Strategy memiliki 672.497 BTC, dibeli dengan harga rata-rata $74.997 per koin. Total biaya semua koin ini sekitar $50,44 miliar. Dengan Bitcoin saat ini berada di $91.359, kepemilikan Strategy bernilai lebih dari $61 miliar, memberikan mereka keuntungan yang belum direalisasikan sebesar $10,87 miliar, atau sekitar 21,5%.

Strategy Terus Mengakumulasi Bitcoin

Saylor juga membagikan grafik dari StrategyTracker.com yang menunjukkan riwayat pembelian Bitcoin perusahaan. Grafik tersebut menunjukkan bahwa Strategy telah melakukan 91 pembelian Bitcoin yang berbeda dari waktu ke waktu, menyoroti rencana investasi jangka panjangnya.

Strategy masih membeli lebih banyak Bitcoin. Antara 22 dan 28 Desember, perusahaan membeli 1.229 BTC seharga $108,8 juta, dengan harga rata-rata $88.568 per koin.

Analis memperhatikan meningkatnya minat institusional terhadap Bitcoin. Ted mencatat bahwa premi Bitcoin Coinbase, perbedaan harga antara Coinbase dan bursa lainnya, mulai meningkat. Ketika ini terjadi, biasanya menunjukkan peningkatan pembelian dari investor dan institusi AS.

Ted juga mengatakan bahwa Bitcoin mengalami kuartal keempat yang lemah, mirip dengan akhir 2022. Namun, Bitcoin pulih dengan baik setelah penurunan 2022, yang bisa terjadi lagi.

Singkatnya, Strategy memegang Bitcoin dalam jumlah besar, koin-koin tersebut menguntungkan, dan ada tanda-tanda awal bahwa permintaan institusional mulai meningkat.

