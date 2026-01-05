Grayscale akan mendistribusikan hadiah staking ETH kepada pemegang ETHE, dengan setiap pemegang menerima $0,083178.

PANews melaporkan pada 5 Januari bahwa Grayscale mengumumkan ETF Staking Ethereum Grayscale (simbol ticker: ETHE) telah mendistribusikan pendapatan staking yang diperoleh antara 6 Oktober 2025 dan 31 Desember 2025 kepada pemegang saham yang ada. Ini menandai pertama kalinya produk perdagangan aset kripto spot AS mendistribusikan pendapatan staking kepada pemegangnya.

Menurut rencana distribusi ini, pemegang ETHE akan menerima $0,083178 untuk setiap saham yang mereka pegang, yang mencerminkan hasil dari staking dan penjualan saham selanjutnya selama periode yang sesuai. Distribusi akan dilakukan pada 6 Januari 2026 (tanggal distribusi), dan akan diberikan kepada investor yang memegang saham ETHE per 5 Januari 2026 (tanggal pencatatan).