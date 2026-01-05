BursaDEX+
Grayscale akan mendistribusikan hadiah staking ETH kepada pemegang ETHE, dengan setiap pemegang menerima $0,083178.

Penulis: PANewsSumber: PANews
2026/01/05 21:57
PANews melaporkan pada 5 Januari bahwa Grayscale mengumumkan ETF Staking Ethereum Grayscale (simbol ticker: ETHE) telah mendistribusikan pendapatan staking yang diperoleh antara 6 Oktober 2025 dan 31 Desember 2025 kepada pemegang saham yang ada. Ini menandai pertama kalinya produk perdagangan aset kripto spot AS mendistribusikan pendapatan staking kepada pemegangnya.

Menurut rencana distribusi ini, pemegang ETHE akan menerima $0,083178 untuk setiap saham yang mereka pegang, yang mencerminkan hasil dari staking dan penjualan saham selanjutnya selama periode yang sesuai. Distribusi akan dilakukan pada 6 Januari 2026 (tanggal distribusi), dan akan diberikan kepada investor yang memegang saham ETHE per 5 Januari 2026 (tanggal pencatatan).

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

