Menteri keuangan Jepang secara resmi mendukung kripto melalui bursa saham dan komoditas

Menteri Keuangan Jepang Satsuki Katayama telah berkomitmen untuk memberikan bantuan formal dalam mengintegrasikan aset digital ke dalam infrastruktur keuangan yang ada di negara tersebut, memposisikan bursa saham dan komoditas sebagai salah satu titik masuk utama untuk meningkatkan paparan warga terhadap layanan terkait kripto.

Pernyataannya, yang dibuat sebagai bagian dari pidato Tahun Baru di Bursa Efek Tokyo, sejalan dengan perkembangan langkah-langkah regulasi yang sudah diterapkan untuk mengintegrasikan mata uang kripto ke dalam lanskap keuangan Jepang.

Katayama menyebut bursa sebagai institusi kunci dalam interaksi antara investor dan aset digital berbasis blockchain.

Bursa diposisikan sebagai titik akses untuk aset digital

Selama pidatonya, Katayama menyoroti kemajuan di Amerika Serikat, di mana ETF kripto dipresentasikan sebagai produk investasi yang diatur. Sumber menekankan pemanfaatan struktur pasar tradisional untuk memberikan akses ke aset digital.

Saat ini, Jepang tidak menawarkan ETF kripto yang diperdagangkan secara domestik, dan Katayama belum memberikan tanggal atau kebijakan kapan berencana meluncurkan ini.

Katayama juga mengaitkan asimilasi aset digital dengan isu ekonomi yang lebih luas. Dia menggambarkan 2026 sebagai titik balik dalam memerangi tantangan struktural yang tetap tidak tertangani selama bertahun-tahun, termasuk deflasi sebagai kebijakan aksi fiskal dan investasi di sektor berorientasi pertumbuhan.

Reklasifikasi regulasi dan reformasi pajak

Badan regulasi Jepang telah mengambil tindakan sesuai dengan posisi Katayama. Pada bulan November, Badan Jasa Keuangan memutuskan untuk mereklasifikasi 105 mata uang kripto paling populer, termasuk Bitcoin dan Ether, sebagai produk keuangan di bawah hukum yang ada.

Kebijakan pajak juga tidak ketinggalan. Pendapatan mata uang kripto dikenakan pajak sebagai pendapatan lain-lain di Jepang, dan keuntungan apa pun dikenakan pajak dengan tarif pajak marjinal mulai dari 15% hingga 56%. FSA telah melobi untuk memodifikasi ketentuan untuk mengenakan pajak keuntungan kripto di bawah kategori terpisah, karena saham dikenakan pajak dengan tarif tetap sekitar 20,315%.

Pemerintah juga berupaya membatasi tarif efektif maksimum aset yang direklasifikasi menjadi 20%, bukan 55%. Pada bulan Oktober, FSA dilaporkan mengadakan perdebatan yang mengizinkan bank untuk memperdagangkan dan memegang mata uang kripto sebagai saham atau obligasi pemerintah.

Adopsi institusional dan perkembangan pasar Jepang

Tren pasar saat ini menunjukkan pertumbuhan keterlibatan institusional dan reformasi regulasi.

Pada bulan September 2025, FTSE Russell mengumumkan bahwa perusahaan treasury Bitcoin Metaplanet telah dipromosikan menjadi aset mid-cap dalam Tinjauan Semi-Tahunan FTSE Russell bulanan, dan sahamnya sekarang dapat dimasukkan dalam Indeks Utama FTSE Russell Jepang.

Kelompok keuangan besar lainnya sedang membuat proyek di blockchain. Chainlink telah bermitra dengan Grup SBI untuk mengembangkan alat khusus kripto untuk institusi keuangan Asia. Selain itu, SBI telah membentuk kemitraan blockchain baru dengan Circle, Ripple, dan Startale.

