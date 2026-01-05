BursaDEX+
Dalam 24 jam terakhir, total likuidasi kontrak sebesar $222 juta terjadi di seluruh jaringan, terutama mempengaruhi posisi short.

Penulis: PANewsSumber: PANews
2026/01/05 23:30
PANews melaporkan pada 5 Januari bahwa, menurut data CoinAnk, total jumlah likuidasi untuk kontrak futures cryptocurrency di seluruh jaringan mencapai $222 juta dalam 24 jam terakhir. Ini termasuk $73,2154 juta dalam posisi long dan $149 juta dalam posisi short. Total jumlah likuidasi untuk BTC adalah $79,4915 juta, dan untuk ETH adalah $45,471 juta.

