Kartu kripto yang diterbitkan Visa melonjak 525% pada 2025 seiring pengeluaran kripto di dunia nyata memasuki pasar mainstream

Sesuatu yang luar biasa terjadi di dunia kripto tahun lalu. Ini bukan reli harga lain atau kegilaan NFT; orang-orang mulai menggunakan cryptocurrency mereka di dunia nyata seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Kartu kripto yang didukung Visa mengalami lonjakan pengeluaran bersih sebesar 525% pada tahun 2025. Data dari Dune Analytics menunjukkan total melonjak dari $14,6 juta pada Januari menjadi $91,3 juta pada Desember.

Ini bukan volume perdagangan atau arus masuk dompet, tetapi pembelian aktual di pedagang, yang diproses melalui jaringan global Visa. Enam kartu inovatif mendorong pertumbuhan ini, semuanya diterbitkan melalui kemitraan antara proyek blockchain dan Visa. Jajaran tersebut termasuk Gnosis Pay, Cypher, EtherFi, Avici Money, Exa App, dan Moonwell.

EtherFi mendominasi dengan pengeluaran tahunan $55,4 juta. Cypher menyusul dengan $20,5 juta. Bersama-sama, mereka menyumbang sebagian besar lonjakan. Ini bukan kartu exchange terpusat. Mereka terkait dengan protokol keuangan terdesentralisasi, memungkinkan pengguna menggunakan stablecoin dan aset on-chain secara langsung.

Visa-issured crypto cards

Tren ini menyoroti pergeseran. Pemegang kripto semakin menginginkan utilitas, bukan hanya spekulasi. Stablecoin memicu sebagian besar transaksi, menawarkan stabilitas dan konversi mulus ke fiat di tempat penjualan.

Lonjakan pengeluaran kartu kripto menandakan pergeseran besar dalam pembayaran

Peneliti Polygon Alex Obchakevich, yang membangun dasbor Dune, membagikan di X: "Angka-angka ini menunjukkan tidak hanya adopsi cepat kartu kripto di kalangan pengguna tetapi juga pentingnya strategis kripto dan stablecoin untuk ekosistem pembayaran global Visa."

Dia menambahkan bahwa peningkatan pengeluaran membuktikan kripto telah berkembang menjadi "alat yang matang untuk transaksi keuangan sehari-hari."

Visa berkomitmen penuh, memperluas dukungan stablecoin di empat blockchain. Pada pertengahan Desember, mereka meluncurkan tim penasihat khusus untuk membimbing bank, pedagang, dan fintech tentang integrasi stablecoin.

Untuk proyek DeFi, kartu-kartu ini mengubah permainan. Mereka mengubah saldo token yang tidak aktif menjadi pengeluaran aktif, menghasilkan biaya interchange sambil meningkatkan loyalitas pengguna. Gnosis Pay menawarkan kontrol self-custodial. EtherFi menghubungkan pengeluaran dengan imbalan liquid staking. Hasilnya? Pemegang dapat menghabiskan tanpa menjual aset.

Pedagang juga mendapat manfaat. Kartu kripto mengurangi hambatan lintas batas dan membuka segmen pelanggan baru. Di pasar berkembang, mereka melewati mata uang lokal yang volatile. Secara global, mereka menarik pengguna yang lebih muda yang lebih suka imbalan token daripada cashback.

Sampel hanya mencakup enam kartu, jadi total volume pasar kemungkinan lebih tinggi. Namun, lintasan ini menonjol. Pemain yang lebih besar memiliki angka yang lebih besar, tetapi kartu-kartu asli DeFi ini tumbuh paling cepat, menunjukkan inovasi di pinggiran.

2025 membuktikan kripto dapat mendorong perdagangan sehari-hari. Dengan infrastruktur Visa menjembatani kesenjangan, aset on-chain bergerak dari dompet ke konter pembayaran. 2026 dapat melihat adopsi yang lebih luas lagi saat lebih banyak proyek meluncurkan produk serupa. Lanskap pembayaran menjadi lebih menarik.

