Apakah Ethereum (ETH) Akan Mengungguli Bitcoin (BTC) Siklus Ini?

Ethereum (ETH) diperdagangkan di atas $3.160 dan kini telah mencatat lima hari berturut-turut mengalami kenaikan. Keuntungan mingguan mencapai 5%, dengan volume perdagangan lebih dari $17 miliar dalam 24 jam terakhir.

Harga sempat menyentuh zona $3.160–$3.200, yang ditandai oleh beberapa trader sebagai area resistensi. Pelaku pasar mengamati level ini dengan cermat untuk mencari tanda-tanda breakout atau penolakan.

Grafik ETH/BTC Menunjukkan Pola yang Familiar

Grafik yang dibagikan oleh Sykodelic melacak kinerja Ethereum terhadap Bitcoin dari 2016 hingga 2026. Dalam siklus-siklus sebelumnya, ETH mulai unggul atas BTC menjelang puncak pasar utama. Periode-periode ini ditampilkan sebagai kotak hijau pada grafik ETH/BTC, dimulai dengan breakout dan berakhir saat altcoin yang lebih luas menguat.

Sykodelic mencatat bahwa Ethereum tampaknya memasuki fase ini lagi. Mereka menulis,

Menariknya, rasio ETH/BTC sekarang sekitar 0,034, dan breakout terbaru di atas garis tren jangka panjang telah memicu minat baru. Mereka menambahkan bahwa Ethereum cenderung mengungguli selama periode ekspansi likuiditas pasar.

"Kami belum mengalami itu dalam siklus ini," kata mereka, menunjukkan bahwa Ethereum mungkin masih di awal fase ini. Struktur grafik, menurut Sykodelic, mengikuti jalur yang sama seperti rotasi-rotasi sebelumnya.

Secara terpisah, grafik harian dari Ali Martinez menunjukkan Ethereum diperdagangkan dalam segitiga simetris, yang terbentuk oleh lower highs dan higher lows sejak Desember. Harga kini berada di dekat ujung segitiga tersebut, sekitar $3.130. Menurut Martinez, breakout dapat menghasilkan pergerakan 30% ke salah satu arah.

Resistensi ditandai pada $3.300. Jika ditembus, Ethereum dapat bergerak menuju $4.000. Jika ditolak, level bawah berada di dekat $2.190. Volume tetap stabil, dan trader mengamati breakout atau breakdown saat harga mendekati akhir pola.

Pengaturan Berulang dari Siklus Sebelumnya?

CryptoWZRD membandingkan koreksi terbaru Ethereum dengan yang terlihat pada pertengahan 2024. Saat itu, ETH turun 46% sebelum memasuki konsolidasi 12 minggu, kemudian bergerak lebih tinggi. Penurunan terbaru mencerminkan pola tersebut. ETH sekarang diperdagangkan antara $2.800 dan $3.200, dekat dengan tempat kisaran terakhir terbentuk.

Mereka mengatakan, "Ethereum harus mempertahankan posisi terendah, atau akan menembus kisaran," menunjuk ke ujung bawah struktur saat ini. Zona ini tetap utuh untuk saat ini dan dapat membangun basis untuk kenaikan berikutnya, asalkan bertahan.

Sementara itu, ETH berada 36% di bawah rekor tertinggi sepanjang masa pada Agustus 2025 (menurut data CoinGecko). Pembeli terus mengakumulasi, dan ada beberapa prediksi bahwa siklus akan melampaui hingga $7.000-$10.000.

Postingan Apakah Ethereum (ETH) Akan Mengungguli Bitcoin (BTC) dalam Siklus Ini? pertama kali muncul di CryptoPotato.