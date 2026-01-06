Saham Intel (INTC) Naik saat Prosesor Panther Lake Diluncurkan Senin

TLDR

Saham Intel ditutup naik 6,7% di $39,38 pada hari Jumat, mengikuti reli sektor chip secara luas untuk memulai 2026

Perusahaan akan meluncurkan prosesor Panther Lake di CES pada Senin malam pukul 6 sore ET

Nvidia baru-baru ini membeli saham senilai $5 miliar di Intel, memberikannya kepemilikan sekitar 4%

Proses manufaktur 18A Intel menarik perhatian sebagai potensial bersaing dengan TSMC dan Samsung

Laporan pendapatan berikutnya yang dijadwalkan pada 29 Januari akan memberikan pembaruan tentang kemajuan foundry dan panduan 2026

Saham Intel ditutup pada sesi Jumat di $39,38, naik 6,7% saat saham semikonduktor rebound untuk memulai 2026. Pergerakan ini menempatkan saham tepat di bawah level $40 menjelang peluncuran produk penting di CES di Las Vegas.





Intel Corporation, INTC



Indeks Philadelphia SE Semiconductor naik 4% pada hari Jumat. S&P 500 mencapai penutupan rekor. Nvidia naik 1,2% sementara AMD naik 4,3%.

Intel akan melakukan siaran langsung peluncuran CES pada Senin pukul 6 sore ET untuk memperkenalkan prosesor Core Ultra Series 3. Chip ini memiliki nama kode Panther Lake. Mereka mewakili produksi massal pertama dari proses manufaktur 18A Intel.

Node 18A menggunakan transistor gate-all-around dan backside power delivery. Perutean daya berpindah ke bagian belakang die chip. Pergeseran teknis ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja.

Investasi Nvidia Memicu Reli

Pembelian saham pribadi Nvidia senilai $5 miliar baru-baru ini menambah bahan bakar untuk reli Intel. Investasi ini memberikan Nvidia kepemilikan sekitar 4%. Kesepakatan ini menandai kemitraan strategis langka antara dua pemain chip besar.

Intel telah memulai produksi massal chip di Arizona. Perusahaan berencana meningkatkan kapasitas di sana hingga 2026. Ekspansi ini menargetkan permintaan AI dan pusat data jika eksekusi tetap sesuai jalur.

Joe Mazzola dari Charles Schwab menggambarkan aksi Jumat sebagai "buy the dip, sell the rip." Trader membeli pullback dan mengambil keuntungan saat reli. Pendekatan ini mencerminkan kehati-hatian tentang memegang posisi melalui katalis yang akan datang.

Perusahaan memproyeksikan pendapatan kuartal keempat sebesar $12,8 miliar hingga $13,8 miliar dalam rilis pendapatan terakhirnya. Intel memproyeksikan pendapatan yang disesuaikan sebesar 8 sen per saham. Prospek ini mengecualikan Altera setelah penjualan saham mayoritas.

Data Ekonomi Utama Minggu Ini

Data lowongan pekerjaan dirilis 7 Januari. Laporan ketenagakerjaan Desember keluar 9 Januari. Laporan inflasi CPI keluar 13 Januari.

Saham chip bergerak dengan ekspektasi suku bunga. Data yang lebih kuat dapat mendorong imbal hasil lebih tinggi. Imbal hasil yang meningkat mungkin menekan valuasi teknologi dan menghapus keuntungan Jumat.

Analis menetapkan target harga konsensus sekitar rendah $40an untuk 12 bulan ke depan. Zacks memberi peringkat Intel sebagai "Hold" dengan estimasi pendapatan direvisi turun selama setahun terakhir.

Komentar analis terkini menunjuk ke kontrol ekspor dan tekanan margin. Persediaan pelanggan tetap tinggi. Faktor-faktor ini dapat membebani profitabilitas bahkan saat roadmap produk membaik.

Saham Intel diperdagangkan antara $37,41 dan $39,86 pada hari Jumat. Kisaran ini menunjukkan volatilitas tetap tinggi di sekitar acara katalis. Presentasi CES Senin akan menguji apakah pembeli dapat mendorong saham melewati $40.

Laporan pendapatan berikutnya jatuh pada 29 Januari 2026. Investor akan fokus pada data hasil 18A dan kemenangan pelanggan foundry. Panduan 2026 yang diperbarui akan menentukan apakah saham dapat memperpanjang keuntungan.

