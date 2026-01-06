Insinyur Ripple Mengisyaratkan Perubahan Besar untuk XRP Ledger di 2026

TLDR

Seorang insinyur Ripple mengkonfirmasi bahwa tahun 2026 akan membawa peningkatan penting untuk XRP Ledger.

Privasi telah menjadi fokus utama dari pengembangan XRP Ledger yang akan datang.

XRP Ledger versi 3 dirilis pada Desember 2025 dan mencakup protokol peminjaman asli yang hampir lengkap.

Token multi-fungsi rahasia dijadwalkan diluncurkan pada kuartal pertama tahun 2026.

Bukti tanpa pengetahuan akan digunakan untuk mendukung fitur privasi yang dapat diprogram di jaringan.

XRP Ledger milik Ripple sedang menuju evolusi protokol besar, seperti yang disorot oleh investor kripto Zach Humphries. Dalam pembaruan terbaru, ia membagikan wawasan dari seorang insinyur senior Ripple yang menguraikan peningkatan baru, menunjuk tahun 2026 sebagai tahun kunci. Perubahan ini berpusat pada privasi, peminjaman, dan fungsi tingkat institusional.

Protokol Privasi dan Peminjaman Menjadi Prioritas

Insinyur tersebut mengkonfirmasi bahwa privasi sekarang menjadi fokus utama untuk peningkatan XRP Ledger yang akan datang, dengan institusi mendorong permintaan ini. Humphries mengatakan, "Privasi menjadi pengembangan yang paling banyak dibicarakan, terutama karena institusi memasuki ruang ini dengan persyaratan yang lebih besar."

Peningkatan ini datang bersamaan dengan peluncuran XRPL versi 3, yang dirilis pada Desember 2025, yang mencakup amandemen baru. Salah satu fitur utama adalah protokol peminjaman asli yang hampir selesai dikodekan tetapi masih menunggu pemungutan suara validator. Fitur-fitur ini diharapkan menciptakan pasar kredit asli setelah disetujui oleh jaringan.

Insinyur tersebut mengakui para pembangun, validator, dan komunitas XRP Ledger karena membantu memajukan evolusi protokol. Ia menekankan bahwa beberapa fitur jangka panjang mungkin selaras pada tahun 2026. Ini diharapkan mengubah cara pengguna institusional dan ritel berinteraksi dengan jaringan.

Fitur Institusional untuk Mendorong Adopsi

Kerahasiaan dalam transaksi besar menjadi perhatian yang berkembang bagi pengguna institusional, terutama dalam operasi perbendaharaan dan penyelesaian token. Oleh karena itu, peningkatan yang menjaga privasi dirancang untuk memenuhi kebutuhan yang berkembang ini. Token multi-fungsi rahasia yang akan datang akan memungkinkan penanganan aset yang mematuhi privasi dan manajemen jaminan.

Token tersebut dijadwalkan untuk diluncurkan pada kuartal pertama tahun 2026 dan akan menjadi salah satu aplikasi praktis pertama. Peta jalan Ripple juga mengidentifikasi bukti tanpa pengetahuan sebagai fondasi untuk fitur privasi ini. Alat kriptografi ini memungkinkan privasi yang dapat diprogram tanpa mengorbankan kepatuhan.

Menurut Humphries, Ripple melihat fitur peminjaman dan privasi sebagai pilar penting dari masa depan jaringan. Ia menambahkan bahwa alat privasi yang dapat diprogram akan memungkinkan interaksi yang lebih aman dan diatur dengan aset yang ditokenisasi. Inovasi ini diposisikan untuk mendukung penggunaan yang berkembang oleh institusi keuangan dan platform aset dunia nyata.

XRP Ledger Menargetkan Utilitas Dunia Nyata

Fokus jaringan beralih ke mendukung keuangan terdesentralisasi dan infrastruktur aset dunia nyata. Kemajuan terbaru telah meletakkan dasar untuk transisi ini, terutama dengan peminjaman asli dan alat kerahasiaan. Peningkatan ini bertujuan untuk memenuhi ekspektasi tingkat institusional.

Humphries mengatakan komunitas mengharapkan konvergensi antara kemampuan pemrograman, interoperabilitas, dan privasi sepanjang tahun 2026. Peta jalan yang diterbitkan Ripple selaras dengan arah ini, memperkuat tujuan pengembangan jangka panjangnya. Tim telah mulai mengeksekusi menuju visi tersebut dengan pembaruan protokol bulan Desember.

Saat membagikan informasi ini, Humphries juga menyebutkan konsolidasi teknis terbaru di seluruh XRP Ledger. Namun, ia menjelaskan bahwa tingkat pasar jangka pendek adalah sekunder terhadap lintasan pengembangan saat ini. Ia menegaskan kembali fokusnya pada kemajuan teknis daripada tren spekulatif.

Pemegang XRP sekarang menunggu pemungutan suara validator pada amandemen peminjaman dan debut token rahasia. Pembaruan ini, jika disetujui dan diterapkan, dapat menandai tahap baru untuk fungsi tingkat protokol. Eksekusi tetap berlangsung saat Ripple terus menyelaraskan upaya pengembangan dengan peta jalan yang dinyatakan.

