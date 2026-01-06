BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Polymarket dan Parcl memindahkan real estat ke pasar prediksi onchain, menciptakan tempat baru di mana para trader dapat berspekulasi tentang arah harga perumahanPolymarket dan Parcl memindahkan real estat ke pasar prediksi onchain, menciptakan tempat baru di mana para trader dapat berspekulasi tentang arah harga perumahan

Harga Rumah AS Menjadi Acara yang Dapat Diperdagangkan saat Polymarket Memanfaatkan Data Parcl

Penulis: FinancemagnatesSumber: Financemagnates
2026/01/06 00:43
Union
U$0.002959+4.59%
RealLink
REAL$0.08075+2.97%
Belong
LONG$0.00362+4.23%
Archer Hunter
FASTER$0.0000666-22.55%
Major
MAJOR$0.12954+3.30%

Polymarket dan Parcl memindahkan real estat ke pasar prediksi onchain, menciptakan tempat baru di mana trader dapat berspekulasi tentang arah harga perumahan tanpa menyentuh properti fisik atau hipotek jangka panjang.

Integrasi ini menghubungkan pasar berbasis acara Polymarket dengan indeks harga rumah harian yang diterbitkan secara independen oleh Parcl, memungkinkan penyelesaian kontrak berbasis aturan yang lebih cepat yang terkait dengan pasar perumahan utama AS.

Dalam kemitraan ini, Polymarket akan mendaftarkan dan mengoperasikan rangkaian baru pasar prediksi yang berfokus pada perumahan, sementara Parcl akan menyediakan data indeks independen dan nilai penyelesaian akhir.

Indeks yang diproduksi oleh Parcl Labs melacak harga rumah dalam waktu nyata dan berfungsi sebagai titik referensi objektif untuk menentukan apakah pasar diselesaikan lebih tinggi atau lebih rendah selama periode tertentu.

Bagaimana Pasar Baru Akan Bekerja

Gelombang pertama pasar akan fokus pada kota-kota besar AS, dengan kontrak yang dibingkai di sekitar pergerakan indeks harga rumah tingkat kota Parcl selama jangka waktu yang ditetapkan.

Struktur tipikal akan menanyakan apakah indeks kota tertentu menyelesaikan bulan, kuartal, atau tahun naik atau turun, atau apakah melewati ambang harga tertentu pada tanggal yang ditetapkan.

  • Mengapa Pasar Prediksi Mempertahankan Pengguna Ketika DeFi Tidak Bisa
  • Polymarket Meluncurkan Aplikasi AS Setelah Lampu Hijau CFTC, Dimulai Dengan Acara Olahraga
  • CFTC Memperluas Penunjukan Polymarket untuk Mengizinkan Perdagangan Perantara di AS

Setiap pasar akan menghubungkan ke halaman resolusi Parcl khusus yang menunjukkan nilai penyelesaian akhir, konteks indeks historis, dan metodologi yang digunakan untuk menghitung indeks.

Desain ini memberikan peserta satu sumber kebenaran yang konsisten untuk memverifikasi hasil dan memeriksa bagaimana cetakan saat ini dibandingkan dengan aksi harga masa lalu. Dengan menggunakan indeks yang diterbitkan alih-alih penilaian diskresi, mitra bertujuan untuk mengurangi ambiguitas seputar resolusi dan menurunkan risiko sengketa penyelesaian.

Real estat tetap menjadi kelas aset terbesar di dunia, namun investor sering kali perlu menavigasi kompleksitas tingkat properti, leverage, dan periode kepemilikan yang panjang untuk mengekspresikan pandangan sederhana tentang arah harga.

Mengapa Ini Penting untuk Perumahan dan Kripto

Dengan menggabungkan data indeks harian dengan struktur pasar acara Polymarket, produk baru ini menawarkan cara yang lebih langsung untuk memperdagangkan hasil perumahan, dengan aturan yang jelas dan data resolusi publik yang dapat diaudit.

Untuk trader yang berasal dari kripto, peluncuran ini memperluas pasar prediksi melampaui kategori yang sudah dikenal seperti politik dan acara makro ke dalam sektor yang padat data dan secara tradisional tidak likuid.

Parcl dan Polymarket merencanakan peluncuran bertahap, dimulai dengan seperangkat kota-kota AS dengan likuiditas tinggi yang dikurasi, kemudian memperluas cakupan dan jenis pasar sesuai dengan permintaan pengguna.

Parcl mengoperasikan platform data perumahan real-time dan real estat onchain, memberikan indeks dan analitik yang memungkinkan pengguna untuk mendapatkan eksposur long atau short terhadap pergerakan harga rumah.

Polymarket menjalankan platform prediksi berbasis kripto di mana pengguna memperdagangkan hasil dari acara dunia nyata, dengan harga yang mencerminkan probabilitas tersirat melalui buku pesanan terbuka dan penyelesaian transparan.

Peluang Pasar
Logo Union
Harga Union(U)
$0.002959
$0.002959$0.002959
+0.30%
USD
Grafik Harga Live Union (U)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Meta Rekrut Mantan Penasihat Trump untuk Fokus pada Kesepakatan Timur Tengah

Meta Rekrut Mantan Penasihat Trump untuk Fokus pada Kesepakatan Timur Tengah

Meta telah mempekerjakan Dina Powell McCormick, mantan bankir dan veteran kesepakatan Timur Tengah, untuk fokus pada kemitraan lintas industri. Perusahaan mengumumkan telah mempekerjakan Powell
Bagikan
Agbi2026/01/15 18:16
Wikipedia menambahkan Microsoft dan Meta ke ekosistem data AI-nya

Wikipedia menambahkan Microsoft dan Meta ke ekosistem data AI-nya

Wikipedia telah menandatangani kesepakatan berbayar dengan Microsoft, Meta, Amazon, Perplexity, dan Mistral AI untuk memonetisasi penggunaan data situs mereka untuk melatih AI.
Bagikan
Cryptopolitan2026/01/15 18:10
Prediksi Harga Bitcoin Hyper untuk 2030: Prancis Menandai 90 Perusahaan saat DeepSnitch AI Melaju Vertikal dalam Perlombaan 100x Menuju Bulan

Prediksi Harga Bitcoin Hyper untuk 2030: Prancis Menandai 90 Perusahaan saat DeepSnitch AI Melaju Vertikal dalam Perlombaan 100x Menuju Bulan

Nikmati video dan musik yang Anda sukai, unggah konten original, dan bagikan semuanya dengan teman, keluarga, dan dunia di YouTube.
Bagikan
Blockchainreporter2026/01/15 19:20