Harga Rumah AS Menjadi Acara yang Dapat Diperdagangkan saat Polymarket Memanfaatkan Data Parcl

Polymarket dan Parcl memindahkan real estat ke pasar prediksi onchain, menciptakan tempat baru di mana trader dapat berspekulasi tentang arah harga perumahan tanpa menyentuh properti fisik atau hipotek jangka panjang.

Integrasi ini menghubungkan pasar berbasis acara Polymarket dengan indeks harga rumah harian yang diterbitkan secara independen oleh Parcl, memungkinkan penyelesaian kontrak berbasis aturan yang lebih cepat yang terkait dengan pasar perumahan utama AS.

Dalam kemitraan ini, Polymarket akan mendaftarkan dan mengoperasikan rangkaian baru pasar prediksi yang berfokus pada perumahan, sementara Parcl akan menyediakan data indeks independen dan nilai penyelesaian akhir.

Indeks yang diproduksi oleh Parcl Labs melacak harga rumah dalam waktu nyata dan berfungsi sebagai titik referensi objektif untuk menentukan apakah pasar diselesaikan lebih tinggi atau lebih rendah selama periode tertentu.

Bagaimana Pasar Baru Akan Bekerja

Gelombang pertama pasar akan fokus pada kota-kota besar AS, dengan kontrak yang dibingkai di sekitar pergerakan indeks harga rumah tingkat kota Parcl selama jangka waktu yang ditetapkan.

Struktur tipikal akan menanyakan apakah indeks kota tertentu menyelesaikan bulan, kuartal, atau tahun naik atau turun, atau apakah melewati ambang harga tertentu pada tanggal yang ditetapkan.

Setiap pasar akan menghubungkan ke halaman resolusi Parcl khusus yang menunjukkan nilai penyelesaian akhir, konteks indeks historis, dan metodologi yang digunakan untuk menghitung indeks.

Desain ini memberikan peserta satu sumber kebenaran yang konsisten untuk memverifikasi hasil dan memeriksa bagaimana cetakan saat ini dibandingkan dengan aksi harga masa lalu. Dengan menggunakan indeks yang diterbitkan alih-alih penilaian diskresi, mitra bertujuan untuk mengurangi ambiguitas seputar resolusi dan menurunkan risiko sengketa penyelesaian.

Real estat tetap menjadi kelas aset terbesar di dunia, namun investor sering kali perlu menavigasi kompleksitas tingkat properti, leverage, dan periode kepemilikan yang panjang untuk mengekspresikan pandangan sederhana tentang arah harga.

Mengapa Ini Penting untuk Perumahan dan Kripto

Dengan menggabungkan data indeks harian dengan struktur pasar acara Polymarket, produk baru ini menawarkan cara yang lebih langsung untuk memperdagangkan hasil perumahan, dengan aturan yang jelas dan data resolusi publik yang dapat diaudit.

Untuk trader yang berasal dari kripto, peluncuran ini memperluas pasar prediksi melampaui kategori yang sudah dikenal seperti politik dan acara makro ke dalam sektor yang padat data dan secara tradisional tidak likuid.

Parcl dan Polymarket merencanakan peluncuran bertahap, dimulai dengan seperangkat kota-kota AS dengan likuiditas tinggi yang dikurasi, kemudian memperluas cakupan dan jenis pasar sesuai dengan permintaan pengguna.

Parcl mengoperasikan platform data perumahan real-time dan real estat onchain, memberikan indeks dan analitik yang memungkinkan pengguna untuk mendapatkan eksposur long atau short terhadap pergerakan harga rumah.

Polymarket menjalankan platform prediksi berbasis kripto di mana pengguna memperdagangkan hasil dari acara dunia nyata, dengan harga yang mencerminkan probabilitas tersirat melalui buku pesanan terbuka dan penyelesaian transparan.