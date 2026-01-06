Infinex Mengumumkan Perubahan Penjualan Token dalam Kegagalan TGE; Kekhawatiran Perdagangan Orang Dalam

Infinex, sebuah aplikasi super dompet kripto, memulai penjualan token yang telah lama ditunggu pada 3 Januari, dengan 24 jam pertama yang lebih buruk dari perkiraan. Tim kini mengumumkan beberapa perubahan pada acara generasi token (TGE), mendengarkan umpan balik komunitas—yang berdampak pada taruhan prediksi di Polymarket, menimbulkan kekhawatiran perdagangan orang dalam.

Dalam sebuah postingan yang dimulai dengan "Kami salah dalam penjualan," pada 5 Januari, akun resmi Infinex menjelaskan bahwa mencari keseimbangan antara "pemegang Patron yang ada, peserta baru, dan distribusi yang adil" adalah kesalahan yang tidak memuaskan siapa pun. "Retail membenci penguncian. Whale membenci batas. Semua orang membenci kerumitan," mereka menyimpulkan.

Dengan kurang dari lima hari tersisa untuk akhir TGE, yang ditetapkan pada 10 Januari, tim mengumumkan tiga perubahan signifikan. Pertama, batas alokasi individu $2.500 kini dihapus: "Kami selesai mencoba menebak angka yang tepat. Pasar yang akan memutuskan."

Kedua, Infinex mengubah mekanisme alokasi acak menjadi "pengisian dari bawah ke atas (...), juga dikenal sebagai pengisian air." Alokasi semua orang naik secara merata sampai penuh atau pasokan habis, dan kontribusi berlebih akan dikembalikan nantinya.

Meskipun demikian, preferensi untuk "pemegang Patron" tetap tidak berubah, dan mereka masih akan mendapatkan prioritas alokasi. Perbedaannya di sini adalah detail tentang preferensi alokasi ini akan ditentukan hanya ketika penjualan token berakhir, mengumpulkan informasi permintaan "alih-alih menebak," menurut kata-kata tim.

Status Penjualan Token dan Kekhawatiran Perdagangan Orang Dalam

Infinex bertujuan mengumpulkan $5 juta dengan menjual 5% dari total pasokan token pada valuasi fully diluted $99,99 juta, dengan periode lock-up satu tahun untuk semua token yang dihasilkan dalam TGE.

Laporan menunjukkan kurang dari 10%, hanya $448.000, terkumpul dalam 24 jam pertama, dengan hanya 270 alamat unik yang berpartisipasi. Pada saat penulisan ini, penjualan token telah mengumpulkan kurang dari $700.000 dan memicu komentar bahwa TGE Infinex adalah kegagalan, yang menjelaskan keputusan tim.

Di sisi lain, perubahan yang diumumkan menimbulkan kekhawatiran lain karena analis mulai membagikan data dari pasar prediksi terkemuka, Polymarket, terkait taruhan seputar penjualan token Infinex. Menurut pengguna di X, beberapa akun yang baru dibuat mulai membeli secara masif taruhan "ya" untuk $3 juta dan $5 juta yang terkumpul pada TGE kurang dari 15 jam sebelum pengumuman dilaporkan.

Pengguna dan komentator mulai melaporkan kecurigaan perdagangan orang dalam karena akun-akun mendahului pengumuman dengan taruhan signifikan di Polymarket, atau semacam kebocoran informasi lainnya—entah disengaja atau tidak—dengan mempertimbangkan semua hal. Tim belum mengomentari rumor ini.

Infinex adalah aplikasi super cryptocurrency non-custodial yang diamankan passkey dirancang untuk memberikan pengalaman seperti exchange terpusat langsung on-chain, didukung sebagian oleh NEAR Intents, protokol abstraksi chain yang berkembang pesat yang berjalan pada blockchain NEAR.

Infinex menggabungkan dompet multi-chain, pelacak portofolio terpadu, dan terminal trading terintegrasi, mendukung lebih dari 20 blockchain dengan fitur seperti abstraksi gas, perdagangan perpetual dan spot, swap, bridging, yield farming, marketplace NFT, pasar prediksi, dan klaim airdrop—semua dalam satu antarmuka.

Pengumuman terbaru datang bersamaan dengan kebocoran data dompet Ledger lainnya yang terjadi dan sebuah Ethereum L2, Starknet, menghadapi pemadaman besar.

Postingan Infinex Mengumumkan Perubahan Penjualan Token dalam Kegagalan TGE; Kekhawatiran Perdagangan Orang Dalam muncul pertama kali di Coinspeaker.