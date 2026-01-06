BursaDEX+
Apa kabar, hacker? 🪐 Apa yang terjadi di dunia teknologi hari ini, 5 Januari 2026? Newsletter HackerNoon menghadirkan halaman beranda HackerNoon langsung ke kotak masuk Anda.

Newsletter HackerNoon: Bisakah ChatGPT Mengalahkan Pasar? Minggu 23 (1/5/2026)

Penulis: HackernoonSumber: Hackernoon
2026/01/06 00:02

Apa kabar, hacker?


🪐 Apa yang terjadi di dunia teknologi hari ini, 5 Januari 2026?


Newsletter HackerNoon menghadirkan halaman utama HackerNoon langsung ke inbox Anda. Pada hari ini, Pembangunan Golden Gate Bridge ikonik di San Francisco dimulai pada tahun 1933, Semua aksi ofensif AS di Vietnam Utara ditangguhkan pada tahun 1972, AOL mengakuisisi Time Warner & menjadi perusahaan media terbesar di dunia pada tahun 2000, dan kami menghadirkan cerita-cerita berkualitas tinggi ini. Dari Code Smell 12 - Null is Schizophrenic and Does Not Exist in The Real-world hingga What Comes After Growth Hacks: AI-Driven Marketing Systems, mari kita langsung mulai.

Proof of Usefulness Hackathon: Menangkan $100K+ dari Bright Data, Neo4j, Algolia, Storyblok HackerNoon 


Oleh @proofofusefulness [ 8 Menit baca ] Proof of Usefulness adalah hackathon global selama enam bulan yang didukung oleh HackerNoon yang memberi penghargaan untuk satu hal dan hanya satu hal: kegunaan. Baca Selengkapnya.

Bisakah ChatGPT Mengungguli Pasar? Minggu 23


Oleh @nathanbsmith729 [ 4 Menit baca ] Minggu yang kuat lainnya... Baca Selengkapnya.

Apa yang Datang Setelah Growth Hacks: Sistem Marketing Berbasis AI


Oleh @khamisihamisi [ 3 Menit baca ] Apa yang datang setelah growth hacks bukanlah lebih banyak kerja keras. Ini adalah sistem dan sistem tersebut didukung oleh AI. Baca Selengkapnya.

Tutorial Lengkap Ollama (2026) – LLM melalui CLI, Cloud Python


Oleh @proflead [ 4 Menit baca ] Ollama adalah platform open-source untuk menjalankan dan mengelola paket large-language-model (LLM) sepenuhnya di mesin lokal Anda. Baca Selengkapnya.

Code Smell 12 - Null is Schizophrenic and Does Not Exist in The Real-world


Oleh @mcsee [ 5 Menit baca ] Programmer menggunakan Null sebagai flag yang berbeda. Ini dapat mengisyaratkan ketiadaan, nilai yang tidak terdefinisi, kesalahan, dll. Semantik ganda menyebabkan coupling dan cacat. Baca Selengkapnya.


🧑‍💻 Apa yang terjadi di dunia Anda minggu ini?

Telah dikatakan bahwa menulis dapat membantu mengkonsolidasikan pengetahuan teknis, membangun kredibilitas, dan berkontribusi pada standar komunitas yang muncul. Merasa terjebak? Kami siap membantu Anda ⬇️⬇️⬇️


JAWAB PERTANYAAN WAWANCARA TERBAIK SEPANJANG MASA INI


Kami harap Anda menikmati materi bacaan gratis ini. Jangan ragu untuk meneruskan email ini kepada teman yang nerd yang akan menyukai Anda karenanya. Sampai jumpa di Planet Internet! Dengan cinta, Tim HackerNoon ✌️


