Newsletter HackerNoon: Bisakah ChatGPT Mengalahkan Pasar? Minggu 23 (1/5/2026)

🪐 Apa yang terjadi di dunia teknologi hari ini, 5 Januari 2026?

Pada hari ini, 5 Januari 2026, Pembangunan Golden Gate Bridge ikonik di San Francisco dimulai pada tahun 1933, Semua aksi ofensif AS di Vietnam Utara ditangguhkan pada tahun 1972, AOL mengakuisisi Time Warner & menjadi perusahaan media terbesar di dunia pada tahun 2000.

Proof of Usefulness Hackathon: Menangkan $100K+ dari Bright Data, Neo4j, Algolia, Storyblok HackerNoon

Oleh @proofofusefulness [ 8 Menit baca ] Proof of Usefulness adalah hackathon global selama enam bulan yang didukung oleh HackerNoon yang memberi penghargaan untuk satu hal dan hanya satu hal: kegunaan. Baca Selengkapnya.

Bisakah ChatGPT Mengungguli Pasar? Minggu 23

Oleh @nathanbsmith729 [ 4 Menit baca ] Minggu yang kuat lainnya... Baca Selengkapnya.

Apa yang Datang Setelah Growth Hacks: Sistem Marketing Berbasis AI

Oleh @khamisihamisi [ 3 Menit baca ] Apa yang datang setelah growth hacks bukanlah lebih banyak kerja keras. Ini adalah sistem dan sistem tersebut didukung oleh AI. Baca Selengkapnya.

Tutorial Lengkap Ollama (2026) – LLM melalui CLI, Cloud Python

Oleh @proflead [ 4 Menit baca ] Ollama adalah platform open-source untuk menjalankan dan mengelola paket large-language-model (LLM) sepenuhnya di mesin lokal Anda. Baca Selengkapnya.

Code Smell 12 - Null is Schizophrenic and Does Not Exist in The Real-world

Oleh @mcsee [ 5 Menit baca ] Programmer menggunakan Null sebagai flag yang berbeda. Ini dapat mengisyaratkan ketiadaan, nilai yang tidak terdefinisi, kesalahan, dll. Semantik ganda menyebabkan coupling dan cacat. Baca Selengkapnya.

