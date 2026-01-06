Postingan Prediksi Harga Bitcoin: Bisakah BTC Mencapai $100k Minggu Ini? pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News

Bitcoin mengejutkan pasar dengan bergerak kembali di atas level $94.000 selama akhir pekan. Meskipun harga sedikit turun setelahnya, masih bertahan di dekat zona teknikal penting. Pergerakan ini penting karena Bitcoin belum ditutup sekuat ini secara mingguan sejak pertengahan November.

Penutupan minggu lalu di sekitar $91.550 menandai penutupan mingguan tertinggi dalam hampir dua bulan. Sejak menembus di bawah level ini pada November, Bitcoin kesulitan mendapatkan kembali momentum. Pemulihan terbaru ini menunjukkan pembeli perlahan kembali masuk.

Mengapa Pergerakan Ini Penting untuk Bitcoin

Kenaikan Bitcoin tidak terjadi selama perdagangan hari kerja normal. Sebaliknya, harga naik lebih tinggi pada hari Sabtu dan Minggu. Itu tidak biasa dan sering dilihat sebagai tanda permintaan jangka pendek yang kuat.

Banyak analis memperkirakan Bitcoin akan naik di akhir minggu, bukan begitu awal. Karena pergerakan datang lebih cepat dari yang diharapkan, pasar sekarang mungkin memerlukan waktu untuk mendingin sebelum mendorong lebih tinggi lagi.

Ini tidak berarti tren telah berubah menjadi bearish. Ini hanya berarti Bitcoin mungkin jeda setelah bergerak naik terlalu cepat.

Penarikan Jangka Pendek Bisa Menjadi Sehat

Setelah reli yang kuat, pasar biasanya tidak bergerak lurus ke atas. Penarikan singkat akan normal dan bahkan sehat untuk Bitcoin. Ini memungkinkan pembeli untuk masuk pada level yang lebih rendah dan membantu mengatur ulang sentimen pasar.

Jika Bitcoin turun, area yang perlu diperhatikan adalah sekitar $90.400. Level ini bertindak sebagai resistensi pada akhir Desember dan sekarang bisa berubah menjadi support. Selama Bitcoin tetap di atas zona ini, tren keseluruhan tetap positif.

Hanya penurunan yang jelas di bawah $90.150 yang akan menimbulkan kekhawatiran bahwa puncak jangka pendek telah terbentuk.

Altcoin dan meme coin telah mengalami reli tajam dalam beberapa hari terakhir. Ketika koin-koin yang lebih kecil bergerak terlalu cepat, itu sering menandakan bahwa pasar menjadi terlalu panas.

Dalam siklus masa lalu, jenis aktivitas ini telah diikuti oleh penarikan singkat di seluruh pasar, termasuk Bitcoin.

Apa yang Harus Diharapkan Investor Bitcoin Minggu Ini

Bitcoin masih dalam tren naik, tetapi pasar telah bergerak dari support ke resistensi. Pergeseran itu meningkatkan kemungkinan pergerakan sideways atau penarikan ringan dalam beberapa hari mendatang.

Jika Bitcoin bertahan di atas level kunci, dorongan lain yang lebih tinggi di akhir minggu ini masih mungkin terjadi.