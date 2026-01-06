Tom Lee Memprediksi Rekor Baru Bitcoin di Januari, Sambil Memperingatkan Volatilitas pada 2026

<div class="article-content-wrapper font-title_5 text-charcoal-600 tracking-normal flex justify-between m-auto items-center row-start-1"> <div class="flex gap-2 font-metadata-lg font-medium text-black"> Pasar </div> <div class="relative"> Bagikan <div> <span class="block mb-6 text-charcoal-900 font-title">Bagikan artikel ini</span> <div> Salin tautanX (Twitter)LinkedInFacebookEmail </div> </div> </div> </div> <div class="article-content-wrapper flex flex-col gap-4 row-start-2"> <div class="flex flex-col gap-2"> <h1 class="font-headline-lg font-medium">Tom Lee memprediksi rekor baru bitcoin di Januari, sambil memperingatkan volatilitas 2026</h1> <h2>Pendiri bersama Fundstrat dan ketua Bitmine mengatakan bitcoin belum mencapai puncaknya di Januari dan menegaskan kembali keyakinannya bahwa ether 'sangat' undervalued.</h2> <div> Oleh Olivier Acuna<span class="mx-1">|</span>Disunting oleh Nikhilesh De </div> <div> Diperbarui 5 Jan 2026, 18:49 WIB Diterbitkan 5 Jan 2026, 17:20 WIB </div> </div> </div> <div> <div> Tom Lee menawarkan pandangannya untuk 2026 dengan beberapa prediksi segar tentang eth dan bitcoin. (Kredit: Wikipedia Commons/CC BY-SA 4.0/Dimodifikasi oleh CoinDesk)

Yang perlu diketahui:

Tom Lee dari Fundstrat Global Advisors memprediksi Bitcoin dapat mencapai rekor tertinggi baru pada akhir Januari 2026.
Lee memperkirakan tahun yang volatil namun pada akhirnya positif untuk pasar kripto di 2026, dengan paruh kedua yang kuat.
Dia memproyeksikan S&P 500 mencapai 7.700 pada akhir 2026, didorong oleh pendapatan perusahaan yang tangguh dan keuntungan produktivitas yang didorong AI.

Pendiri bersama Fundstrat Global Advisors Tom Lee mengatakan Senin Bitcoin BTC$94.228,44 belum mencapai puncaknya dan dapat mencapai rekor tertinggi baru dalam bulan ini, menggandakan pandangan bullish kripto dan ekuitas selama penampilan di CNBC Squawk Box.

"Saya tidak berpikir bitcoin sudah mencapai puncaknya," kata Lee. Bitcoin akhirnya mencapai rekor tertinggi lebih dari $126.000 pada Oktober, jauh di bawah prediksi Lee, dan diperdagangkan sekitar $88.500 pada 31 Desember 2025, menurut data CoinDesk.</p> <p>Lee memprediksi 2026 akan menjadi tahun yang volatil namun pada akhirnya konstruktif untuk pasar kripto. Namun, dia memperingatkan turbulensi jangka pendek yang didorong oleh reposisi institusional sebelum paruh kedua yang lebih kuat.</p> <p>"2026 akan menjadi tahun dua babak. Paruh pertama 2026 mungkin sulit karena kami menghadapi rebalancing institusional dan 'reset strategis' di pasar kripto, tetapi volatilitas itu justru yang menciptakan panggung untuk reli besar yang kami harapkan di paruh kedua," katanya.</p> <p>Menurut Lee, reset ini bukan tanda kelemahan struktural tetapi lebih merupakan fase pencernaan setelah beberapa tahun keuntungan besar di seluruh aset berisiko.</p> <p>Lee sangat bullish pada ether, dengan alasan bahwa aset tersebut memasuki fase ekspansi multi-tahun yang mengingatkan pada lari Bitcoin 2017–2021. Tahun lalu, dia mengatakan ether akan mencapai rekor tertinggi $15.000 pada Desember. Prediksi ini juga meleset; harga tertinggi mata uang kripto ini di 2025 adalah $4.830, dan diperdagangkan sekitar $3.300 pada Desember. Dalam penampilan Senin, dia menunjukkan sikap bullish ETH yang berkelanjutan, dengan perusahaan penambangan kripto-nya Bitmine Immersion Technologies mengakuisisi lebih banyak ether. Sekarang memegang 4,14 juta.</p> <p>"Keyakinan kami adalah bahwa Ethereum sangat undervalued," kata Lee. "Kami percaya ETH memasuki supercycle serupa dengan Bitcoin dari 2017 hingga 2021."</p> <p>Dia membingkai eksposur ETH sebagai keharusan neraca daripada taruhan spekulatif. "Mengakuisisi aset yang dapat naik 10 kali atau lebih adalah kebutuhan strategis untuk setiap treasury modern," kata Lee.</p> <p>Di luar kripto, Lee menguraikan salah satu perkiraan ekuitas paling agresif di Wall Street, memproyeksikan S&P 500 mencapai 7.700 pada akhir 2026 berdasarkan pendapatan perusahaan yang tangguh.</p> <p>"Jika Anda melihat kekuatan fundamental ekonomi AS dan keuntungan produktivitas yang didorong AI, kami melihat jalur ke S&P 7.700 pada akhir tahun 2026," kata Lee. "Ini didukung oleh cerita EPS yang jauh lebih tangguh daripada yang diakui oleh para bear."</p> <p>Namun, Lee membingkai setiap penurunan sebagai peluang daripada peringatan. "Ada banyak hal yang perlu dioptimiskan di 2026."

UPDATE (5 Jan 2026, 18:05 UTC): Menambahkan detail tambahan, mengoreksi harga tertinggi Bitcoin sepanjang masa.

Fundstrat Global AdvisorsBitmineThomas LeeBitcoin News KuCoin Mencapai Pangsa Pasar Rekor karena Volume 2025 Melampaui Pasar Kripto

Oleh CoinDesk Research
22 Des 2025

Ditugaskan oleh KuCoin

KuCoin merebut pangsa rekor volume bursa terpusat pada 2025, dengan lebih dari $1,25 triliun diperdagangkan karena volumenya tumbuh lebih cepat dari pasar kripto yang lebih luas.

Yang perlu diketahui:

KuCoin mencatat lebih dari $1,25 triliun dalam total volume perdagangan pada 2025, setara dengan rata-rata sekitar $114 miliar per bulan, menandai tahun terkuatnya dalam catatan.
Kinerja ini diterjemahkan menjadi pangsa tertinggi sepanjang masa dari volume bursa terpusat, karena aktivitas KuCoin berkembang lebih cepat dari volume CEX agregat, yang melambat selama periode volatilitas pasar yang lebih rendah.
Volume spot dan derivatif terbagi rata, masing-masing melebihi $500 miliar untuk tahun ini, menandakan penggunaan berbasis luas daripada ketergantungan pada satu lini produk.
Altcoin menyumbang mayoritas aktivitas perdagangan, memperkuat peran KuCoin sebagai venue likuiditas utama di luar BTC dan ETH pada saat major melihat turnover yang lebih redup.
Bahkan ketika volume kripto keseluruhan melunak di pertengahan tahun, KuCoin mempertahankan aktivitas baseline yang tinggi, menunjukkan keterlibatan pengguna yang secara struktural lebih tinggi daripada lonjakan volume yang singkat. 