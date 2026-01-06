Analisis Harga Polkadot: DOT Menargetkan Penembusan Resistensi Besar Menuju $7.00

Polkadot (DOT) saat ini diperdagangkan pada $2,12, karena kondisi pasar masih dinamis. Harga telah turun 1,68% dalam 24 jam terakhir. Aksi ini terjadi setelah jeda singkat menyusul periode kenaikan yang konsisten.

Volume perdagangan tumbuh 29,52% dan saat ini berada di $172,04 juta. Selama tujuh hari terakhir, harga token telah naik 15,89%, menunjukkan aktivitas pembelian jangka panjang.

Polkadot Mempertahankan Support saat Analis Mengidentifikasi Target Kenaikan

Analis Jonathan Carter menyoroti bahwa DOT diperdagangkan di atas dasar falling wedge dalam grafik dua minggu. Tren sebenarnya tidak berubah selama periode konsolidasi baru-baru ini, dan harga telah merespons zona support yang sama secara berulang.

Analis menunjukkan bahwa momentum mulai meningkat pada titik ini. Pemulihan dibangun dengan keterlibatan yang meningkat daripada aktivitas yang menurun. Dia menjelaskan beberapa level kenaikan yang terkait dengan struktur wedge, seperti $3,00, $4,30, $7,00, $10,50, dan $24,00.

Analis lain, Crypto King, menyebutkan DOT di antara beberapa altcoin yang berkinerja buruk dibandingkan dengan pasar secara keseluruhan. Dia menjelaskan bahwa ekosistem Polkadot terus berkembang meskipun kinerja harga yang buruk. Dia juga mencatat bahwa pasokan DOT yang tinggi dan tidak terbatas terus menjadi penentu dalam penilaian.

Setelah likuidasi besar-besaran pada Oktober, DOT menetapkan posisi terendah lokal sekitar $1,50. Ini adalah titik terendah dari penurunan terkini. Pergerakan harga sejak itu berubah menjadi stabilisasi, dengan tekanan jual juga mereda dalam prosesnya.

Grafik terbaru menunjukkan bahwa DOT saat ini diposisikan di atas garis tren menurunnya. Crypto King telah menandai titik teknis jangka pendek yang mungkin sebagai wilayah $3,50. Analisis bergantung pada struktur harga daripada antisipasi masa depan.

Volume Perdagangan Dot Meningkat saat Open Interest Turun

Data CoinGlass menunjukkan bahwa volume perdagangan meningkat 31,13% dan mencapai $343,30 juta. Pembaruan tersebut mencerminkan peningkatan aktivitas yang mencolok selama periode tersebut. Angka-angka tersebut menangkap pergeseran terbaru dalam partisipasi pasar.

Open Interest menurun 2,17% menjadi $225,23 juta. Penurunan tersebut menunjukkan pengurangan posisi di seluruh pasar. Tingkat pendanaan tertimbang OI tetap stabil di 0,0050%.

Polkadot masih diperdagangkan dalam struktur pemulihan yang sedang berkembang. Pertumbuhan volume dan peningkatan positioning teknis menunjukkan aktivitas pasar yang segar. Trader juga melacak apakah harga dapat terus mendorong lebih tinggi melampaui area support kunci.

