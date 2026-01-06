Postingan Shiba Inu Ditolak di $0,00001—Apakah Pergerakan Menuju $0,000015 Masih Mungkin Bulan Ini? pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News

Dengan dimulainya tahun 2026, pasar kripto telah berubah menjadi sebagian besar bullish. Memecoin, khususnya, telah mengalami kenaikan signifikan, sementara harga Shiba Inu breakout setelah periode konsolidasi yang berkepanjangan. Shiba Inu diperdagangkan lebih tinggi selama 24 jam terakhir, rebound dari posisi terendah baru-baru ini karena data on-chain dan struktur harga sejalan. Meskipun SHIB telah kesulitan untuk merebut kembali resistance utama dalam beberapa minggu terakhir, dua grafik kunci menunjukkan bahwa tekanan downside mereda dan pembeli secara diam-diam mendapatkan kembali kendali.

Akumulasi Whale Memperketat Pasokan SHIB

Grafik pertama menunjukkan persentase pasokan SHIB yang dipegang oleh 10 wallet teratas, yang terus meningkat hingga awal 2026. Saat ini, pemegang besar ini mengendalikan lebih dari 62% dari total pasokan, level yang terus meningkat bahkan selama periode kelemahan harga.

Sumber: X

Ini adalah sinyal penting. Ketika wallet besar mengakumulasi sementara harga tertekan, ini mengurangi jumlah SHIB yang tersedia di pasar terbuka. Akibatnya, bahkan permintaan yang sederhana dapat berdampak signifikan pada harga. Bounce hari ini sesuai dengan pola tersebut—kompresi pasokan terlebih dahulu, reaksi harga kedua.

Yang penting, tidak ada tanda-tanda distribusi yang terlihat dari pemegang teratas. Kemiringan naik yang stabil dalam dominasi whale menunjukkan positioning daripada pengambilan profit, yang membantu menjelaskan mengapa sell-off menjadi lebih dangkal.

Harga SHIB Rebound dari Zona Permintaan Utama

Harga SHIB dalam timeframe harian menunjukkan bounce dari zona permintaan $0,0000065–$0,0000080, area yang sebelumnya bertindak sebagai basis selama konsolidasi sebelumnya. SHIB sekarang diperdagangkan mendekati $0,0000093, mencatat kenaikan 3–4% selama 24 jam terakhir.

Beberapa elemen teknis menonjol:

Harga telah merebut kembali momentum jangka pendek setelah mempertahankan range bawah.

Volume berkembang pada rebound, menunjukkan pembelian saat penurunan yang aktif.

OBV telah berubah lebih tinggi, menunjukkan akumulasi daripada dead-cat bounce.

Namun, SHIB tetap di bawah moving average kunci yang berkelompok antara $0,0000108 dan $0,0000110, yang berarti tren yang lebih luas belum berubah menjadi bullish. Untuk saat ini, ini adalah rally lega dalam konsolidasi yang lebih besar, bukan breakout yang dikonfirmasi.

Apa yang Dikatakan Kedua Grafik Bersama-sama

Dilihat secara terpisah, pergerakan hari ini bisa dianggap sebagai bounce rutin. Jika digabungkan, grafik menceritakan kisah yang lebih kuat:

Whale terus menyerap pasokan, membatasi risiko downside.

Harga bereaksi positif dari zona support yang jelas.

Tekanan jual tampaknya habis, setidaknya dalam jangka pendek.

Kombinasi ini menjelaskan mengapa SHIB naik hari ini tanpa katalis berita utama. Pasar merespons positioning dan struktur, bukan berita utama.

Selama harga Shiba Inu bertahan di atas wilayah $0,0000080, pembeli kemungkinan akan mempertahankan penurunan. Pergerakan kembali menuju $0,0000108–$0,0000110 akan menjadi tes logis berikutnya, di mana penjual mungkin muncul kembali. Kegagalan untuk merebut kembali zona tersebut akan membuat harga SHIB terikat pada range, sementara breakdown di bawah support akan melemahkan setup saat ini.