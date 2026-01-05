Shiba Inu (SHIB) Mundur saat Trader Temukan Peluang ROI 12.932% di Meme Coin Baru Ini

Para trader sedang memperhatikan pola grafik bullish yang menunjukkan pergerakan besar akan datang setelah berminggu-minggu konsolidasi stabil di sekitar $0,000013. Meningkatnya aktivitas on-chain, pembakaran token yang lebih cepat, dan keterlibatan ekosistem yang kuat telah membawa kembali harapan bahwa Shiba Inu bisa segera kembali ke titik tertingginya dan menjadi salah satu altcoin terbaik lagi. Namun sementara SHIB mencoba mencapai titik tertinggi lamanya lagi, pemain baru bernama Little Pepe (LILPEPE) diam-diam bersiap untuk pergerakan yang jauh lebih besar. Saat ini berada di Tahap 13 presale-nya, dengan harga hanya $0,0022, LILPEPE telah mengumpulkan lebih dari $27,7 juta dan menjual lebih dari 16,6 miliar token. Para analis kini percaya bahwa meme coin berbasis Ethereum baru ini dapat memberikan keuntungan hingga 12.932%, jauh melampaui proyeksi keuntungan Shiba Inu dan berpotensi menjadi kisah sukses viral berikutnya di tahun 2025. Mari kita jelajahi bagaimana SHIB masih bullish, tapi mengapa Little Pepe mungkin akan menyingkirkannya.

Shiba Inu (SHIB): Fase Akumulasi Menandakan Potensi Kenaikan

Berita terkini menunjukkan bahwa saat ini berada dalam fase akumulasi, di mana investor yang sabar menahan sebelum pergerakan harga yang lebih besar. Trader kripto SHIB Knight mencatat, "Ini terlihat seperti konsolidasi klasik, pergerakan sideways sebelum lonjakan besar."

Sumber: $SHIB KNIGHT via X Sumber: $SHIB KNIGHT via X

Harga SHIB telah stabil di sekitar $0,00001293, yang merupakan kenaikan 3,78% dari sesi terakhir. Support berada di sekitar $0,00001250, dan resistance berada di antara $0,00001350 dan $0,00001400, yang dilihat sebagai rentang kunci untuk kemungkinan breakout. Para ahli mengatakan bahwa jika pasar ditutup di atas level ini, bisa mulai bergerak menuju titik tertinggi tahunan yang baru.

Little Pepe (LILPEPE): Meme Coin Yang Bisa 100x

Tidak seperti token meme pada umumnya yang ada murni untuk hype, Little Pepe telah mengukir ceruk unik untuk dirinya sendiri sebagai rantai Layer-2 yang dirancang secara eksplisit untuk meme coin. Misinya sederhana namun kuat, untuk menawarkan lingkungan tercepat, termurah, dan paling tahan bot untuk meluncurkan dan memperdagangkan token meme. Proyek ini saat ini berada di tahap 13 presale-nya, dengan harga $0,0022, dan telah mengumpulkan lebih dari $27,7 juta sambil menjual lebih dari 16,7 miliar token. Angka-angka tersebut tidak hanya mengesankan, mereka menandakan gelombang besar dukungan komunitas dan kepercayaan investor yang jarang terlihat pada tahap ini. LILPEPE telah lulus audit CertiK-nya, pencapaian besar dalam pasar di mana investor lebih berhati-hati dari sebelumnya tentang keamanan. Cap persetujuan tersebut menandakan kepercayaan, yang merupakan salah satu faktor kunci di balik kesuksesan presale-nya yang meroket. Tambahkan ke itu giveaway $777.000 dari tim, yang dirancang untuk memberi penghargaan kepada pendukung awal, dan tidak heran bahwa komunitas di sekitar LILPEPE tumbuh lebih cepat daripada kebanyakan proyek meme yang sudah mapan pada tahap ini.

Prediksi 12.932%: Bisakah LILPEPE Mewujudkannya?

Jadi, dari mana prediksi harga 12.932% berasal? Para analis pasar menyebutkan beberapa faktor sebagai bahan bakar perkiraan berani ini. Pertama, valuasi presale LILPEPE sangat rendah dibandingkan dengan potensi pertumbuhannya. Dengan token dihargai $0,0023, bahkan pergerakan ke $0,25, yang banyak diharapkan setelah listing exchange besar dimulai, akan mewakili keuntungan 12.932%. Keuntungan seperti itu mungkin terdengar ambisius, tetapi tidak belum pernah terjadi sebelumnya di ruang meme coin.

Sebagai contoh, investor Shiba Inu awal melihat keuntungan melebihi 40.000.000%, sementara koin PEPE menghasilkan keuntungan lebih dari 300x selama periode breakout-nya. Little Pepe berada di tahap yang sempurna, cukup awal untuk pertumbuhan eksponensial tetapi cukup mapan untuk menginspirasi kepercayaan. Fundamental proyek, dikombinasikan dengan kesuksesan presale besar-besaran, pemasaran viral, dan teknologi blockchain canggih, menciptakan resep sempurna untuk kinerja luar biasa setelah pasar bullish berakselerasi.

Kesimpulan

Sementara Shiba Inu (SHIB) terus menginspirasi kepercayaan di antara pemegang jangka panjang dan masih bisa memberikan keuntungan solid 10x, potensi breakout nyata tahun ini terletak pada Little Pepe (LILPEPE). Dengan lebih dari $27 juta terkumpul, komunitas global yang berkembang, dan roadmap yang memadukan humor dengan kemajuan blockchain nyata, Little Pepe memiliki semua yang dibutuhkan untuk menjadi kisah kripto besar berikutnya. Jika mencapai proyeksi analis, pembeli awal bisa melihat keuntungan melebihi 10.000%, menyaingi ledakan meme coin hebat di masa lalu. Dalam pasar yang didefinisikan oleh timing dan inovasi, LILPEPE bukan hanya meme coin lainnya, ini adalah evolusi dari seluruh genre. Dan bagi mereka yang bersedia bertindak lebih awal, ini bisa menjadi kesempatan yang mengubah investasi kecil menjadi rejeki nomplok sekali dalam satu siklus.

Penafian: TheNewsCrypto tidak mendukung konten apa pun di halaman ini. Konten yang digambarkan dalam Siaran Pers ini tidak mewakili nasihat investasi apa pun. TheNewsCrypto merekomendasikan pembaca kami untuk membuat keputusan berdasarkan riset mereka sendiri. TheNewsCrypto tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kerugian apa pun yang terkait dengan konten, produk, atau layanan yang dinyatakan dalam Siaran Pers ini.