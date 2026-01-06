BursaDEX+
TLDR Enam perusahaan robot humanoid besar China, termasuk Unitree dan AgiBot, akan memamerkan robotika canggih di CES 2026. Unitree akan menampilkan humanoid generasi berikutnya

Perusahaan Robot Humanoid China Siap Tampil di Panggung Global CES 2026 di Las Vegas

Penulis: BlockonomiSumber: Blockonomi
2026/01/06 03:10
TLDR

  • Enam perusahaan robot humanoid besar Tiongkok, termasuk Unitree dan AgiBot, akan memamerkan robotika canggih di CES 2026.
  • Unitree akan menampilkan robot humanoid generasi berikutnya, sementara AgiBot akan mempresentasikan portofolio produk lengkap dan solusi otomasi.
  • X-Humanoid yang didukung negara akan menampilkan robot berukuran manusia yang terintegrasi AI yang dikembangkan oleh Beijing Humanoid Robot Innovation Centre.
  • Perusahaan AR dan teknologi pintar Tiongkok seperti XReal dan Rokid juga akan memamerkan perangkat Android XR dan perangkat keras AI konsumen.
  • Hong Kong mengirimkan delegasi CES terbesarnya, dengan 60 perusahaan yang didukung oleh Hong Kong Science and Technology Parks.

Perusahaan robotika dan perangkat keras kecerdasan buatan Tiongkok sedang bersiap untuk berpameran di CES 2026, yang diadakan dari 6 hingga 9 Januari di Las Vegas. Puluhan perusahaan, termasuk produsen robot humanoid dan pengembang teknologi konsumen, akan memamerkan inovasi terbaru mereka di panggung global.

Perusahaan Robotika Humanoid Tiongkok Terkemuka Bersaing untuk Perhatian Global

Menurut laporan SMCP, beberapa pembuat robot humanoid Tiongkok akan bergabung di CES 2026 untuk memperkenalkan perangkat keras baru yang dirancang untuk kasus penggunaan dan mobilitas dunia nyata. Peserta termasuk Unitree Robotics, AgiBot, Galbot, Engine AI, Noetix Robotics, dan Beijing Humanoid Robot Innovation Centre yang didukung negara, juga disebut X-Humanoid. Unitree yang berbasis di Hangzhou mengonfirmasi bahwa mereka akan mempresentasikan "humanoid generasi berikutnya," menyusul penampilan sebelumnya di CES dengan robot berkaki empat.

Dalam postingan LinkedIn, manajer penjualan Unitree, Pedro Zheng, mengundang pengunjung untuk menguji jajaran baru selama acara. Perusahaan tersebut terus mengembangkan model yang menggabungkan pergerakan robotik dengan fungsi interaktif. AgiBot, yang dipimpin oleh Peng Zhihui, mantan insinyur Huawei, juga mengumumkan rencananya untuk mempresentasikan portofolio produk lengkap di pameran.

Dalam postingan bulan Desember di X, AgiBot menggambarkan sistemnya sebagai menawarkan "solusi terdepan di industri" untuk otomasi dan robotika. X-Humanoid yang didukung Beijing akan mewakili upaya penelitian negara dalam mengembangkan humanoid berukuran manusia dengan sistem AI terintegrasi. Noetix dan Galbot diharapkan mempresentasikan robot yang fokus pada aplikasi industri dan komersial, menargetkan efisiensi dan mobilitas. Perusahaan-perusahaan tersebut bertujuan untuk menyamai atau melampaui penawaran dari pesaing internasional selama pameran.

Lebih Banyak Partisipasi dari Perusahaan Teknologi Pintar dan Perangkat Keras AI Tiongkok

Perusahaan teknologi Tiongkok lainnya akan menyoroti produk di berbagai segmen, termasuk augmented reality, rumah pintar, dan komputasi AI. Perusahaan kacamata pintar seperti Rokid, XReal, dan Even Realities akan memamerkan kacamata AR dan platform realitas campuran terbaru mereka. XReal akan menampilkan perangkat bertenaga Android XR, yang dikembangkan bekerja sama dengan Google untuk pengalaman AR mobile yang ditingkatkan.

Merek robot vacuum Dreame Technology dan Roborock juga akan kembali, menampilkan pembaruan dalam pemetaan, otomasi pembersihan, dan deteksi objek AI.  Lenovo, pembuat PC terbesar Tiongkok, akan mengadakan acara Tech World tahunannya di CES untuk pertama kalinya. Perusahaan akan memamerkan strategi "Hybrid AI" di berbagai perangkat dan platform. Jensen Huang dari Nvidia, Lisa Su dari AMD, dan CEO Intel Lip-Bu Tan akan berbicara selama acara.

Eksekutif Lenovo Luca Rossi mengatakan fokus perusahaan akan pada perangkat bertenaga AI dan ekosistem multi-perangkat yang terus berkembang. Presentasi akan mencerminkan dorongan Lenovo untuk menanamkan AI ke dalam lini produknya. Hong Kong akan mengirimkan delegasi CES terbesar hingga saat ini, yang terdiri dari 60 startup dan perusahaan teknologi yang didukung oleh Hong Kong Science and Technology Parks. Pada tahun 2025, wilayah tersebut mengirim 51 perusahaan ke acara tersebut, menjadikan kelompok tahun ini yang terbesar.

Postingan Chinese Humanoid Robot Firms Set for Global Stage at CES 2026 in Las Vegas pertama kali muncul di Blockonomi.

