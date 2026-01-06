Mengapa Flutterwave membeli Mono dan apa yang terbuka dengan mengendalikan lapisan data keuangan Afrika

Sejak didirikan pada tahun 2016, Flutterwave telah membangun bisnisnya dengan membantu pedagang Afrika menerima pembayaran lintas batas, sebagian besar dengan menghubungkan jaringan kartu dan pemroses lokal. Kini, startup paling berharga di Afrika ingin mengendalikan lapisan data keuangan di balik transaksi tersebut, dan telah mengakuisisi startup perbankan terbuka Mono untuk melakukannya.

Transaksi semua saham, yang bernilai antara $25 juta hingga $40 juta, mewakili konsolidasi signifikan dari lapisan infrastruktur keuangan Afrika saat ekonomi digital kawasan ini beralih dari jaringan kartu lama menuju sistem pembayaran yang terhubung dengan bank.

Berdasarkan kesepakatan ini, Mono akan tetap menjadi unit independen, dengan chief executive officer Abdulhamid Hassan tetap mengendalikan operasi sehari-hari. Kesepakatan ini tidak mencakup integrasi operasional, yang berarti Mono akan mempertahankan otonomi teknis sambil memanfaatkan lisensi dan jejak Flutterwave di lebih dari 30 negara. Flutterwave tidak langsung menyebutkan apakah transaksi tersebut akan mempengaruhi jumlah staf Mono.

Akuisisi ini mengikuti periode konsolidasi di mana Mono mengumpulkan $17,5 juta dari investor, termasuk Tiger Global dan Target Catalyst. Meskipun statusnya sebagai pemain perbankan terbuka terkemuka, Mono menavigasi pasar yang ditandai dengan standar teknologi yang terfragmentasi di bank-bank lokal dan lingkungan regulasi yang sering tertinggal dari inovasi teknis.

Namun, bergabung dengan Flutterwave berarti Mono telah mengamankan jalur untuk berkembang yang menghindari gesekan ekspansi regional independen dan hambatan dalam mempertahankan integrasi khusus di berbagai sistem perbankan.

Bagi Flutterwave, memiliki data di balik pembayaran yang diprosesnya bersifat strategis. Perusahaan dapat berkembang melampaui pemroses pembayaran menjadi lembaga keuangan yang mampu menawarkan layanan terkait kredit, sambil juga memperkuat tumpukan pembayaran intinya melalui transfer akun-ke-akun.

Mastercard, pemroses pembayaran global, juga mengakuisisi Finicity seharga $825 juta pada tahun 2020, dalam kesepakatan yang mengintegrasikan API perbankan terbuka Finicity dan akses data keuangan real-time ke dalam platform perbankan terbukanya sendiri. Setelah akuisisi, Mastercard kini mendukung pinjaman, penilaian risiko, verifikasi identitas, dan pembayaran bank.

Tumpukan super infrastruktur

Transaksi ini menandai integrasi vertikal dari lapisan data dan penyelesaian dalam pasar Afrika. Flutterwave berkembang dari gateway pembayaran menjadi penyedia tumpukan komprehensif dan akan menyerap platform berbasis API Mono untuk mengelola verifikasi identitas, akses data keuangan, dan pembayaran akun-ke-akun (A2A) dalam satu produk.

Dua mantan karyawan Flutterwave yang berbicara kepada TechCabal dan meminta untuk tidak disebutkan namanya memandang kesepakatan ini sebagai pertahanan terhadap biaya tinggi dan tingkat kegagalan yang terkait dengan jalur kartu tradisional.

Meskipun skema kartu internasional seperti Visa dan Mastercard mendominasi pasar global, mereka sering kesulitan dengan relevansi lokal di Afrika karena biaya perantara yang tinggi dan penundaan penyelesaian yang dapat melampaui 48 jam. Infrastruktur Mono memfasilitasi transfer akun-ke-akun langsung yang diselesaikan hampir seketika pada jalur lokal.

Transaksi kartu biasanya melibatkan beberapa perantara, termasuk acquirer, issuer, dan switch, yang masing-masing mengambil sebagian dari nilai transaksi. Flutterwave akan menggunakan API perbankan terbuka Mono untuk melewati hambatan ini.

Mengatasi kesenjangan kepercayaan dengan data

Langkah ini adalah taruhan pada masa depan keuangan Afrika, di mana transfer bank dan data real-time menggantikan biaya tinggi dan tingkat kegagalan kartu kredit, menurut CEO Flutterwave Olugbenga 'GB' Agboola.

"Pembayaran, data, dan kepercayaan tidak dapat eksis secara terpisah," kata Agboola dalam sebuah pernyataan. Mengambil pendekatan ini menyederhanakan proses yang biasanya berat kepatuhan, seperti verifikasi bank dan pemeriksaan identitas, yang secara historis menjadi hambatan dalam orientasi UKM dalam skala besar.

Pada saat kesepakatan, Mono telah memungkinkan lebih dari 8 juta tautan rekening bank, mencapai sekitar 12% dari populasi perbankan Nigeria. Kumpulan data yang dihasilkan sekitar 100 miliar titik data telah menjadi jaminan dalam pasar di mana biro kredit tradisional hanya menangkap sebagian kecil aktivitas.

Strategi stablecoin

Peta jalan strategis untuk entitas gabungan mencakup kasus penggunaan stablecoin yang didukung perbankan terbuka. Stablecoin telah menjadi alat kunci bagi bisnis Afrika yang berusaha melindungi diri dari volatilitas mata uang lokal dan mengatasi kelangkaan dolar Amerika.

Laporan 2025 oleh Yellow Card, platform kripto pan-Afrika, mengungkapkan bahwa stablecoin menyumbang 43% dari semua transaksi cryptocurrency di Afrika pada tahun 2024. Nigeria memimpin dengan hampir $22 miliar dalam transaksi antara Juli 2023 dan Juni 2024.

Namun, likuiditas stablecoin ini telah terpengaruh oleh on-ramp dan off-ramp yang rumit. Integrasi API Mono menciptakan jalur untuk mengonversi dan menyelesaikan aset digital langsung ke rekening bank yang terverifikasi. Ini diharapkan dapat merampingkan perdagangan lintas batas, terutama di koridor di mana sistem perbankan koresponden tidak efisien.

Akuisisi ini, yang pertama di Afrika pada tahun 2026, memberikan peristiwa likuiditas yang menarik dan menandakan pematangan sektor. Pendukung awal Mono, termasuk General Catalyst dan Tiger Global, melihat pengembalian hingga 20 kali lipat investasi mereka.