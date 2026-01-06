BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
TLDR Baidu dan Huawei menguasai 70,5% pangsa pasar cloud GPU China di H1 2025. Baidu memimpin dengan 40,4%, memanfaatkan platform Baige dan chip KunlunxinTLDR Baidu dan Huawei menguasai 70,5% pangsa pasar cloud GPU China di H1 2025. Baidu memimpin dengan 40,4%, memanfaatkan platform Baige dan chip Kunlunxin

Baidu dan Huawei Memimpin Pasar Cloud GPU saat IPO Chip AI China Melonjak

Penulis: BlockonomiSumber: Blockonomi
2026/01/06 03:48
NodeAI
GPU$0.0759-5.17%
Cloud
CLOUD$0.06888-1.90%
AI
AI$0.04095-2.22%
SURGE
SURGE$0.03662-3.65%
4
4$0.02557+3.18%

TLDR

  • Baidu dan Huawei menguasai 70,5% pangsa pasar cloud GPU China pada H1 2025.
  • Baidu memimpin dengan 40,4%, memanfaatkan platform Baige dan chip Kunlunxin, yang mengirimkan 70.000 unit pada tahun 2024.
  • Huawei menyusul dengan 30,1%, berfokus pada pengembangan full-stack dari desain chip hingga layanan cloud.
  • Kunlunxin meluncurkan akselerator AI M100 dan M300 untuk meningkatkan performa inferensi dan pelatihan model besar.
  • Pembuat chip AI Biren, Moore Threads, MetaX, dan Enflame memajukan upaya IPO sejalan dengan tujuan kemandirian teknologi China.

Baidu dan Huawei menyumbang lebih dari 70% pasar cloud GPU China pada H1 2025, menurut Frost & Sullivan. Laporan tersebut melacak penyedia yang menawarkan solusi lengkap chip-to-cloud, termasuk GPU proprietary, cluster komputasi, dan layanan cloud. Baidu memimpin dengan 40,4%, diikuti oleh Huawei dengan 30,1%, menunjukkan pertumbuhan cepat dalam adopsi chip AI domestik.

Baidu dan Huawei Memperluas Kontrol di Seluruh Stack AI

South China Morning Post merinci laporan tersebut, dan temuan menunjukkan bahwa Baidu dan Huawei memanfaatkan chip internal untuk menggerakkan layanan cloud GPU skala besar di China. Platform ini mengintegrasikan chip AI ke dalam cluster komputasi besar, menawarkan solusi full-stack untuk beban kerja pelatihan dan inferensi.

Laporan tersebut menyatakan, "Mereka mengintegrasikan ribuan atau puluhan ribu chip yang dikembangkan sendiri ke dalam satu pool sumber daya komputasi virtual yang masif." Keunggulan Baidu berasal dari kombinasi platform AI Baige dengan chip Kunlunxin, yang mengirimkan hampir 70.000 unit pada tahun 2024. Huawei menyusul dengan investasi berkelanjutan dalam integrasi vertikal serupa di seluruh desain dan penerapan chip.

Pasar cloud GPU domestik tetap terbatas pada beberapa vendor dengan kemampuan skala besar karena kendala berkelanjutan dalam perangkat keras dan perangkat lunak. Frost & Sullivan menyoroti masalah seperti "integrasi sistem, performa perangkat keras, dan ekosistem perangkat lunak" yang terus menantang banyak pemain lokal. Namun, laporan tersebut menyatakan GPU China bergeser dari "cadangan strategis" menjadi "pilar inti" dalam industri AI.

Pembuat Chip AI China Mendorong Rencana IPO

Baidu baru-baru ini mengkonfirmasi bahwa mereka telah mengajukan secara rahasia untuk IPO Hong Kong dari Kunlunxin, anak perusahaan chip AI yang didirikan pada tahun 2012. Unit chip telah beroperasi secara independen dalam beberapa tahun terakhir, merilis dua akselerator AI baru, M100 dan M300, pada bulan November. Baidu menyatakan bahwa M100 meningkatkan inferensi untuk model mixture-of-experts, sementara M300 mendukung model multimodal besar.

Biren Technology yang berbasis di Shanghai mulai diperdagangkan minggu lalu di Hong Kong setelah mengumpulkan $720 juta dalam IPO-nya. Moore Threads dan MetaX Integrated Circuits juga menyelesaikan pencatatan yang kuat di Star Market Shanghai bulan lalu.

Enflame, pengembang GPU Shanghai lainnya, menyelesaikan proses tutoring IPO dan sedang bergerak menuju pencatatan. Semua langkah ini sejalan dengan strategi Beijing untuk mendukung pengembangan chip lokal. Pasar terus melihat ekspansi aktif dari perusahaan di sektor AI dan semikonduktor.

Postingan Baidu and Huawei Lead GPU Cloud Market as China's AI Chip IPOs Surge pertama kali muncul di Blockonomi.

Peluang Pasar
Logo NodeAI
Harga NodeAI(GPU)
$0.0759
$0.0759$0.0759
-5.56%
USD
Grafik Harga Live NodeAI (GPU)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Wikipedia menambahkan Microsoft dan Meta ke ekosistem data AI-nya

Wikipedia menambahkan Microsoft dan Meta ke ekosistem data AI-nya

Wikipedia telah menandatangani kesepakatan berbayar dengan Microsoft, Meta, Amazon, Perplexity, dan Mistral AI untuk memonetisasi penggunaan data situs mereka untuk melatih AI.
Bagikan
Cryptopolitan2026/01/15 18:10
Sonic Memulihkan 5,8 Juta Token S dari Peretasan saat Harga Berjuang

Sonic Memulihkan 5,8 Juta Token S dari Peretasan saat Harga Berjuang

Pemulihan 5,8 juta token S melibatkan pelacakan on-chain, pembekuan pertukaran, koordinasi hukum, dan portal klaim terverifikasi. The post Sonic Recovers 5.8M S Tokens
Bagikan
Coinspeaker2026/01/15 19:31
Prediksi Harga Bitcoin Hyper untuk 2030: Prancis Menandai 90 Perusahaan saat DeepSnitch AI Melaju Vertikal dalam Perlombaan 100x Menuju Bulan

Prediksi Harga Bitcoin Hyper untuk 2030: Prancis Menandai 90 Perusahaan saat DeepSnitch AI Melaju Vertikal dalam Perlombaan 100x Menuju Bulan

Nikmati video dan musik yang Anda sukai, unggah konten original, dan bagikan semuanya dengan teman, keluarga, dan dunia di YouTube.
Bagikan
Blockchainreporter2026/01/15 19:20