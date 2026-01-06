Kelompok Keuangan China Sebut Tokenisasi RWA 'Berisiko,' Peringatkan Tindakan Keras

TLDR

China melabeli tokenisasi RWA sebagai berisiko tinggi, memperketat pengawasan kripto.

Regulator mengelompokkan RWA dengan kripto terlarang untuk membatasi risiko keuangan yang meningkat.

Panduan baru mengakhiri harapan untuk pilot RWA, menekankan kepatuhan yang ketat.

Sikap Beijing meningkatkan prioritas yuan digital sambil menolak alat RWA.

China memperketat aturan RWA sementara AS memajukan kerangka aset digital sendiri.

Kelompok keuangan utama China menandakan sikap yang lebih keras terhadap tokenisasi RWA ketika mereka mengklasifikasi ulang aktivitas RWA sebagai model berisiko tinggi. Mereka mengelompokkan proyek RWA dengan praktik kripto terlarang lainnya dan menyoroti risiko penegakan di seluruh sektor. Langkah ini menciptakan pergeseran kebijakan yang jelas yang mengalihkan perhatian pasar ke arah pengawasan yang lebih ketat.

Regulator Menolak RWA sebagai Teknologi Baru

Asosiasi industri utama mengeluarkan pemberitahuan terkoordinasi yang memposisikan ulang tokenisasi RWA sebagai metode pembiayaan dan perdagangan yang melanggar hukum. Mereka berpendapat bahwa proyek RWA memperkenalkan risiko yang terkait dengan aset palsu dan operasi yang lemah, dan mereka memperingatkan perilaku spekulatif. Mereka menekankan bahwa regulator belum menyetujui aktivitas RWA apa pun di bawah aturan keuangan yang ada.

Asosiasi-asosiasi tersebut menyatakan bahwa sikap yang diperbarui menempatkan aktivitas RWA dalam praktik kripto yang dilarang. Mereka menyelaraskan RWA dengan stablecoin, "air coins," dan mining, dan mereka memperluas peringatan ke platform yang menawarkan layanan terkait. Mereka menegaskan bahwa peserta mungkin menghadapi hukuman di bawah mekanisme penegakan saat ini.

Pesan tersebut menandai perubahan dari diskusi sebelumnya yang membingkai tokenisasi RWA sebagai area pilot yang mungkin. Kelompok-kelompok tersebut tidak menguraikan model regulasi bertahap dan mereka tidak menyarankan eksperimen terkontrol. Sebaliknya, mereka membingkai masalah tersebut sebagai masalah stabilitas keuangan dan kepatuhan.

Pergeseran Kebijakan Menandakan Niat Regulasi yang Lebih Luas

Pergeseran tersebut mengikuti tindakan terbaru oleh Bank Rakyat China, yang tidak mendorong rencana stablecoin dalam perusahaan teknologi besar. Pejabat berpendapat bahwa proyek semacam itu dapat bertentangan dengan pengawasan domestik dan memperkenalkan eksposur global yang tidak diinginkan. Pemberitahuan tersebut menunjukkan bahwa otoritas memandang struktur RWA sebagai saluran potensial untuk pembiayaan di luar pembukuan.

Sikap ini mencerminkan upaya jangka panjang China untuk membatasi aktivitas aset digital yang tidak sah. Pemerintah sebelumnya membatasi perdagangan token dan mining dan memperkuat larangan tersebut melalui panduan berulang. Sekarang, tokenisasi RWA bergabung dengan kategori ini secara lebih formal.

Keputusan tersebut juga menyoroti keinginan China untuk mempertahankan kontrol atas alat pembayaran. Yuan digital tetap menjadi prioritas utama, dan regulator terus melindungi jalur pengembangannya. Akibatnya, mereka memperlakukan proyek RWA sebagai risiko kompetitif yang dapat menghambat tujuan strategis.

Perkembangan AS Menambah Konteks Geopolitik

Amerika Serikat memajukan kerangka regulasinya melalui GENIUS Act. Undang-undang ini menciptakan momentum untuk pengawasan nasional terhadap stablecoin pembayaran dan mendorong aturan yang lebih jelas untuk operasi pasar. Namun, perdebatan tentang implementasi muncul ketika bank mendesak pembuat undang-undang untuk meninjau struktur hadiah.

Pengamat mencatat bahwa regulator AS bertujuan untuk mengikuti tren pembayaran global. Diskusi tersebut mendapat urgensi ketika China memperluas fungsi yuan digital dan mengizinkan pembayaran bunga pada saldo dompet. Oleh karena itu, kedua negara sekarang memposisikan aset digital dalam strategi ekonomi yang lebih luas.

Pendekatan yang kontras menunjukkan bagaimana kebijakan RWA selaras dengan model restriktif China. Sementara AS mendorong pengawasan terstruktur, China bermaksud menghapus aktivitas RWA dari lanskap hukum. Akibatnya, perpecahan ini dapat membentuk persaingan masa depan dalam keuangan digital.

