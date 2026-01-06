Analisis Altseason 2026: Pola Historis dan Indikator Pasar Menunjuk pada Potensi Rally

TLDR:

Rasio ALT/BTC mencapai titik terendah pada Q4 2025 setelah penurunan empat tahun dengan RSI pada level oversold historis.

Penembusan Russell 2000 pada Q4 2025 mencerminkan pola yang mendahului reli altcoin 2017 dan 2021.

Siklus pasar tertunda satu tahun karena kontraksi neraca Fed dan likuiditas ketat pada 2024.

Pengaturan saat ini menggabungkan sinyal penembusan teknikal dengan peningkatan likuiditas makro dan selera risiko.

Altseason 2026 mungkin akhirnya terwujud karena beberapa indikator teknikal dan makroekonomi bertemu.

Analis kripto Bull Theory baru-baru ini menguraikan kasus yang menarik berdasarkan pola siklus historis. Analisis menunjukkan ALT/BTC mencapai titik terendah pada Q4 2025 setelah hampir empat tahun penurunan.

Kondisi pasar saat ini mencerminkan pengaturan yang mendahului reli altcoin besar pada 2017 dan 2021. Perkembangan ini menunjukkan siklus yang tertunda dapat teraktivasi pada kuartal-kuartal mendatang.

Pola Historis Menunjukkan Struktur Siklus Altcoin yang Konsisten

Pasar altcoin telah mengikuti pola yang dapat diprediksi selama siklus bull sebelumnya. Baik reli altcoin 2017 maupun 2021 dimulai setelah ALT/BTC menetapkan titik terendah dan menembus tren turunnya.

Pada Q4 2016, rasio ini mencapai titik terendah sebelum altcoin melonjak sepanjang Q1-Q2 2017. Urutan yang sama terulang pada Q4 2020, mengarah ke alt season 2021.

Struktur pasar saat ini menunjukkan kemiripan mencolok dengan pengaturan historis ini. ALT/BTC telah menurun selama hampir empat tahun dan tampaknya telah mencapai titik terendah pada Q4 2025.

Indikator teknikal mendukung pandangan ini, dengan RSI mencapai level oversold historis. Selain itu, indikator MACD berubah hijau setelah 21 bulan pembacaan bearish.

Analisis dari Bull Theory menekankan formasi teknikal ini sebagai prekursor pembalikan tren. Pelaku pasar yang mempelajari siklus sebelumnya mengenali konfigurasi saat ini.

Namun, konfirmasi penembusan masih tertunda karena rasio menguji level resistensi kritis. Optimisme hati-hati ini mencerminkan pelajaran yang dipetik dari perkiraan prematur pada 2024.

Kondisi Makro dan Selera Risiko Mendukung Tesis Altcoin

Di luar metrik khusus kripto, indikator pasar yang lebih luas memperkuat narasi altseason 2026. Indeks Russell 2000, yang mengukur kinerja ekuitas small-cap, menembus di atas rekor tertinggi sepanjang masa sebelumnya pada Q4 2025.

Indeks ini secara historis berfungsi sebagai proksi untuk selera risiko di antara investor. Baik lonjakan altcoin 2017 maupun 2021 mengikuti penembusan Russell 2000 beberapa bulan kemudian.

Penundaan waktu dibandingkan ekspektasi sebelumnya memiliki penjelasan rasional. Kontraksi neraca Federal Reserve berlanjut sepanjang sebagian besar 2024 dan awal 2025.

Kondisi likuiditas ketat menekan kinerja aset berisiko di semua pasar. Hambatan ini baru mulai mereda menjelang akhir 2025.

Penundaan satu tahun dalam siklus ini tidak membatalkan kerangka kerja secara keseluruhan. Sebaliknya, pola tetap utuh tetapi bergeser maju secara temporal.

Kondisi saat ini menunjukkan peningkatan likuiditas, potensi kejelasan regulasi, dan pembaruan selera risiko. Bull Theory mencatat bahwa ketika elemen-elemen ini sebelumnya selaras, altcoin biasanya mengungguli Bitcoin secara substansial.

Analisis tidak menjamin hasil tetapi menyajikan kasus berbasis data untuk peningkatan probabilitas.

The post Altseason 2026 Analysis: Historical Patterns and Market Indicators Point to Potential Rally appeared first on Blockonomi.