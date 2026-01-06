Grayscale Membuat Sejarah dengan Distribusi Reward Staking Ethereum Pertama di AS

Grayscale Ethereum Staking ETF (ticker: ETHE) akan membayar pemegang saham $0,083178 per saham pada 6 Januari 2026, menandai pencapaian penting bagi produk investasi cryptocurrency.

Pembayaran ini mencakup imbalan staking yang diperoleh antara 6 Oktober 2025 dan 31 Desember 2025. Perkembangan ini merupakan pertama kalinya ETP crypto spot yang terdaftar di AS menyalurkan keuntungan staking langsung kepada investor.

Bagaimana Grayscale Mengaktifkan Staking Ethereum

Grayscale menjadi penerbit pertama yang mengaktifkan staking untuk produk Ethereum-nya pada Oktober 2025. Perusahaan ini mengaktifkan staking untuk dua produk: Grayscale Ethereum Staking ETF (ETHE) dan Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH). Kedua dana tersebut diubah namanya pada Januari 2026 untuk mencerminkan kemampuan staking baru mereka.

Proses staking bekerja melalui kustodian institusional dan penyedia validator pihak ketiga. Validator ini menangani persyaratan teknis yang diperlukan untuk mendapatkan imbalan dari jaringan Ethereum. Ketika validator berhasil memproses transaksi dan mengamankan jaringan, mereka menerima token ETH sebagai kompensasi.

Sumber: @Grayscale

Tidak seperti pemegang Ethereum langsung yang menerima imbalan staking dalam cryptocurrency, ETF Grayscale menjual token yang diperoleh ini dan mendistribusikan hasilnya kepada pemegang saham dalam dolar AS. Pendekatan ini menyederhanakan pelaporan pajak dan membuat imbalan dapat diakses melalui akun pialang tradisional.

Apa Artinya Bagi Investor

Peter Mintzberg, Chief Executive Officer Grayscale, menyebut distribusi ini sebagai "momen bersejarah, bukan hanya untuk Grayscale, tetapi untuk seluruh komunitas Ethereum dan ETP secara keseluruhan." Dia menekankan bahwa Grayscale "memperkuat perannya sebagai pemimpin awal dalam membawa kemampuan aset digital baru ke dalam wadah ETP."

Kemampuan untuk mendapatkan imbalan staking menambahkan aliran pendapatan baru bagi pemegang saham ETHE di luar apresiasi harga Ethereum saja. Staking biasanya menghasilkan hasil tahunan antara 3% dan 5% tergantung pada kondisi jaringan. Ini menciptakan dinamika yang mirip dengan saham pembayar dividen, di mana investor menerima distribusi tunai secara berkala.

Grayscale mengelola sekitar $31 miliar aset di seluruh produk aset digitalnya. Perusahaan ini didirikan pada 2013 dan berkantor pusat di Stamford, Connecticut.

Perubahan Regulasi Memungkinkan Fitur Staking

Jalan menuju ETF dengan fitur staking memerlukan evolusi regulasi yang signifikan. Pada September 2025, Securities and Exchange Commission menyetujui standar pencatatan umum untuk ETF cryptocurrency. Ini menghilangkan persyaratan untuk tinjauan SEC individual terhadap setiap produk dan mempercepat jadwal peluncuran.

Kemudian pada November 2025, Departemen Keuangan AS dan IRS mengeluarkan Revenue Procedure 2025-31, memberikan aturan safe harbor yang secara eksplisit mengizinkan ETF untuk melakukan staking aset proof-of-stake dan mendistribusikan imbalan kepada investor. Menteri Keuangan Scott Bessent menyatakan panduan ini akan "meningkatkan manfaat investor, mendorong inovasi, dan menjaga Amerika sebagai pemimpin global dalam aset digital dan teknologi blockchain."

Mantan Ketua SEC Gary Gensler sebelumnya telah menginstruksikan perusahaan untuk menghapus fitur staking dari aplikasi ETF crypto. Perubahan sikap regulasi mencerminkan penerimaan yang semakin meningkat terhadap produk cryptocurrency dalam keuangan tradisional.

Persaingan Memanas di Pasar ETF Staking

Meskipun Grayscale adalah yang pertama mendistribusikan imbalan dari ETP crypto spot, perusahaan lain juga telah meluncurkan produk staking. REX-Osprey meluncurkan ETF terdaftar 1940 Act pertama dengan staking pada 25 September 2025. Perusahaan 21Shares juga menawarkan ETF Ethereum dengan fitur staking.

BlackRock, manajer aset terbesar di dunia, mengajukan ETF Ethereum staking miliknya sendiri pada Desember 2025. iShares Ethereum Staking Trust akan melakukan staking antara 70% dan 90% dari kepemilikannya. Namun, produk ini masih menunggu persetujuan regulasi.

Aktivasi awal Grayscale memberikannya keunggulan first-mover dalam merebut pangsa pasar. Perusahaan telah memperluas staking melampaui Ethereum. Pada Oktober 2025, Grayscale mengaktifkan staking untuk Solana Trust-nya juga. Perusahaan berencana memperluas kemampuan staking ke produk tambahan, termasuk penawaran potensial untuk Cardano dan cryptocurrency proof-of-stake lainnya.

Memahami Risiko

Pengajuan resmi Grayscale mengungkapkan beberapa risiko yang terkait dengan staking. Ketika dana melakukan staking Ethereum, token menjadi terkunci dan tidak dapat dijual atau ditransfer selama periode staking. Ini menciptakan ilikuiditas yang dapat mencegah dana dari penjualan selama kondisi pasar yang menguntungkan.

Proses unstaking juga memakan waktu. Protokol Ethereum memberlakukan periode unbonding minimal sembilan hari, yang dapat diperpanjang hingga lima puluh hari selama aktivitas jaringan tinggi. Selama periode menunggu ini, dana mungkin kehilangan peluang penghasilan.

Risiko teknis termasuk pelanggaran keamanan, downtime jaringan, kerentanan smart contract, dan kegagalan validator. Jika validator berperilaku buruk atau melakukan kesalahan, mereka dapat menghadapi penalti "slashing" di mana sebagian dari token yang di-stake dihancurkan. Meskipun risiko ini relatif rendah dengan validator profesional, risiko tersebut akan tercermin dalam nilai aset bersih dana dan dibagikan oleh semua investor.

Dana tidak dapat melakukan staking semua kepemilikan Ethereum mereka karena mereka harus mempertahankan cadangan untuk memenuhi penebusan dan penyelesaian harian. Perkiraan industri menunjukkan dana biasanya melakukan staking antara 50% dan 70% dari aset mereka, yang mengurangi hasil staking keseluruhan dibandingkan dengan pemegang langsung.

Revolusi Staking Berlanjut

Distribusi sukses Grayscale menetapkan preseden untuk bagaimana produk investasi cryptocurrency dapat menggabungkan fitur blockchain asli. Pada November 2025, dua ETF Ethereum Grayscale telah menghasilkan $7,9 juta dalam pengembalian staking untuk investor sejak aktivasi pada Oktober 2025.

Distribusi juga menciptakan tekanan kompetitif pada penerbit lain. Pelamar ETF Ethereum di masa depan kemungkinan akan memerlukan komponen staking untuk tetap kompetitif dengan penawaran Grayscale. Ini dapat mempercepat adopsi fitur staking di seluruh pasar ETF cryptocurrency.

Seiring kejelasan regulasi terus meningkat dan lebih banyak perusahaan menambahkan kemampuan staking, investor akan memiliki pilihan yang semakin meningkat untuk mendapatkan hasil dari cryptocurrency proof-of-stake melalui produk investasi tradisional. Pencapaian Grayscale hari ini menunjukkan bahwa infrastruktur dan kerangka regulasi sekarang ada untuk memungkinkan ini dalam skala besar.