Ekosistem Sui secara resmi telah melewati pencapaian besar dengan mengakumulasi lebih dari $4 miliar nilai arus masuk bersih yang berasal dari ekosistem Ethereum.

SUI Memberi Sinyal Pembalikan Tren; Momentum Bullish Menunjukkan Target Harga $8

Penulis: TronweeklySumber: Tronweekly
2026/01/06 05:30
Ekosistem Sui telah secara resmi melewati tonggak sejarah utama dengan mengumpulkan arus masuk bersih senilai lebih dari $4 miliar yang berasal dari ekosistem Ethereum. Ini merupakan arus keluar modal besar yang membuktikan pergeseran paradigma yang terus berkembang di kalangan investor, yang semakin mencari ekosistem alternatif di Layer 1.

Sumber: X

Ini berarti Sui Network sangat berada di jalur yang tepat untuk tidak hanya diterima di pasar tetapi juga memiliki potensi baik untuk memainkan peran penting dalam pergerakan pasar berikutnya dari industri on-chain. Hal ini terutama benar mengingat jaringan ini belum mencapai puncaknya dalam hal akuisisi mindshare di pasar ini.

Baca Juga: Harga SUI Mendapat Perhatian Setelah Pembaruan Alpha 2026 dan Sinyal Beli TD Langka

SUI Menunjukkan Tanda-Tanda Momentum Bullish yang Kuat

Sui tampaknya memulai siklus bullish baru dengan struktur pasar yang jelas. Setelah koreksi, kondisi internal pasar menunjukkan bahwa Wave 2 dari tren jangka panjang mungkin sedang bergerak, mengindikasikan kelanjutan tren daripada penyelesaiannya. Kekuatan relatif pasar terus membaik, dan higher lows juga menyoroti tingkat dukungan yang semakin meningkat di area $1,65.

Sumber: X

Sekarang momentum semakin menguat dan struktur masih ada, terdapat optimisme mengenai gelombang pertumbuhan berikutnya untuk SUI. Breakout yang sukses dapat membuka jalan untuk pergerakan jangka pendek menuju level $4, di mana akan ada beberapa pengambilan keuntungan. Dalam jangka panjang, jika terdapat volume yang cukup dan aktivitas pasar yang mendukung, dapat terjadi kenaikan harga jangka panjang ke target $8.

Teknikal SUI Menandakan Pembalikan Tren Awal

SUI menampilkan tahap awal pembalikan tren dari downtrend yang telah berlangsung untuk jangka waktu yang panjang. Saat ini, harga diperdagangkan sekitar $1,67, yang berada di atas garis indikator EMA 20 dan EMA 50. Juga perlu dicatat bahwa pasar masih berada di bawah level garis indikator EMA 100 dan EMA 200 masing-masing di $1,99 dan $2,42.

Sumber: TradingView

Indikator momentum juga menunjukkan bullish. RSI(14) jelas bergerak ke sekitar level 61, yang merupakan sinyal positif untuk tekanan beli karena indikator berada di atas level tengah. Jika RSI tetap di atas level 50, kemungkinan hasilnya adalah penembusan ke level resistensi yang lebih tinggi. Level resistensi kunci adalah $2,00 dan $2,40-$2,45, sedangkan level dukungan di bawah adalah $1,52-$1,55.

Baca Juga: SUI Dapat Melonjak ke $6,47 Menyusul Ekspansi RWA dan Pengajuan ETF Bitwise

Peluang Pasar
Logo SUI
Harga SUI(SUI)
$1.8237
$1.8237$1.8237
-0.93%
USD
Grafik Harga Live SUI (SUI)
