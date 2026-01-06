BursaDEX+
Token asli Virtuals Protocol, VIRTUAL, naik 27,84% dalam 24 jam, mencapai $1,14 dengan volume perdagangan melonjak menjadi $427,59 juta karena token terkait AI menarikToken asli Virtuals Protocol, VIRTUAL, naik 27,84% dalam 24 jam, mencapai $1,14 dengan volume perdagangan melonjak menjadi $427,59 juta karena token terkait AI menarik

VIRTUAL Naik 28% saat Sektor Token AI Memimpin Pemulihan Pasar Kripto

Penulis: CoinspeakerSumber: Coinspeaker
2026/01/06 05:38
VIRTUAL VIRTUAL $1,10 Volatilitas 24j: 23,3% Kapitalisasi pasar: $723,60 Juta Vol. 24j: $423,50 Juta , token asli dari platform AI Virtuals Protocol, mencatat kenaikan 27,84% selama 24 jam terakhir. Token tersebut naik dari $0,89 menjadi $1,14 seiring meningkatnya aktivitas perdagangan di seluruh token terkait AI.

Volume perdagangan 24 jam token tersebut mencapai $427,59 juta, naik 172,62% dibandingkan hari sebelumnya, menurut data CoinGecko. VIRTUAL saat ini diperdagangkan 77,73% di bawah rekor tertinggi sepanjang masa sebesar $5,07 yang ditetapkan pada Januari 2025. Kapitalisasi pasar berada di $740,13 juta pada saat penulisan.

Harga VIRTUAL 1J | Sumber: TradingView

Virtuals Protocol beroperasi dalam ekosistem blockchain Base dan Ethereum dan termasuk dalam kategori AI Agents. Proyek ini baru-baru ini mengintegrasikan x402, sistem pembayaran Coinbase pada Oktober 2025, yang memicu reli harga pada saat itu, seperti dilaporkan oleh Coinspeaker.

Reli ini memperpanjang minggu yang kuat bagi token tersebut, yang telah naik 64,56% selama tujuh hari terakhir.

Apa yang Mendorong Reli VIRTUAL

Menurut beberapa analis, kenaikan ini mencerminkan pergeseran yang lebih luas ke token Base dan sektor AI, yang telah mengungguli pasar yang lebih luas selama seminggu terakhir. Reli ini meluas melampaui VIRTUAL itu sendiri, dengan token yang dibangun di platform Virtuals Protocol juga mencatat kenaikan signifikan, menunjukkan pembeli menargetkan seluruh ekosistem.

Token Ekosistem Virtuals Protocol Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar | Sumber: CoinMarketCap

Trader @CryptoFaibik menunjuk pada pola grafik yang sering mendahului kenaikan harga sebagai konfirmasi dari pergerakan tersebut. Analis lain mengamati bahwa VIRTUAL cenderung bergerak cepat begitu momentum terbentuk, dengan penarikan terbatas selama reli.

Kondisi Pasar yang Lebih Luas

Data dari Coinglass menunjukkan $522,26 juta dalam penjualan paksa di pasar kripto selama 24 jam. Trader yang bertaruh pada penurunan harga menyumbang $438,07 juta dari kerugian tersebut, sementara mereka yang bertaruh pada kenaikan kehilangan $84,08 juta.

Likuidasi pasar kripto | Sumber: CoinGlass

Indeks Fear & Greed, yang mengukur sentimen pasar pada skala 0 hingga 100, mencatat 26. Pembacaan ini menunjukkan ketakutan di antara trader, meskipun sedikit membaik dari 25 pada hari sebelumnya. Pasar kripto yang lebih luas menambahkan 1,83% ke total kapitalisasi pasar, yang mencapai $3,27 triliun saat tahun sebelumnya berakhir.

Postingan VIRTUAL Naik 28% saat Sektor Token AI Memimpin Pemulihan Pasar Kripto muncul pertama kali di Coinspeaker.

Peluang Pasar
