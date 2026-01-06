CLARITY Act berupaya mengklasifikasikan sebagian besar mata uang kripto sebagai komoditas di bawah pengawasan CFTC. Diskusi Senat berkisar pada versi CLARITY yang berbeda dari Komite Perbankan dan Pertanian.
Lanjutkan Membaca: Para Legislator Membentuk Masa Depan Kripto dengan CLARITY Act
Postingan Para Legislator Membentuk Masa Depan Kripto dengan CLARITY Act pertama kali muncul di COINTURK NEWS.
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected]
agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.