Tanda Tangan Schnorr dalam Transaksi Bitcoin

Pendahuluan

Bitcoin ($BTC), Ethereum ($ETH), Solana ($SOL) dan mata uang kripto lainnya adalah mata uang digital, dan proses penyimpanan serta transaksi mereka mirip dengan mata uang fiat. Ketika satu pemegang mengirim Bitcoin ke pemegang lainnya, mereka memerlukan alamat publik serta kunci privat. Sama seperti membagikan nomor rekening bank Anda tidak menimbulkan risiko apa pun tetapi membagikan PIN ATM Anda berisiko, membagikan alamat publik dompet digital Anda tidak berbahaya, tetapi membagikan kunci privat atau frasa seed Anda berbahaya. Untuk menandatangani transaksi $BTC, algoritma yang paling umum adalah ECDSA, tetapi algoritma Schnorr Signatures juga semakin populer akhir-akhir ini.

Penjelasan Schnorr Signatures

Kita dapat mendefinisikan Schnorr Signatures sebagai algoritma tanda tangan digital yang hemat ruang dan hemat waktu yang menggabungkan beberapa tanda tangan menjadi satu, dan membuktikan kepemilikan serta otorisasi untuk membelanjakan. Siapa pun dapat menyalin tanda tangan kertas dengan usaha yang konsisten, tetapi hampir tidak mungkin untuk memalsukan tanda tangan digital, baik Anda menggunakan ECDSA atau Schnorr signatures. Selain itu, tidak mungkin menurunkan kunci privat dari kunci publik, tetapi Anda selalu dapat mengekstrak kunci publik dari kunci privat dengan menggunakan kurva secp256k1. Mekanisme ini menerapkan beberapa teka-teki matematis untuk membuat kunci aman.

Untuk memahami efisiensi dan keandalan sebenarnya dari Schnorr Signatures, Anda harus mempelajari fondasi umum dan matematis dari algoritma tersebut. Bitcoin menggunakan kriptografi kurva eliptik, dan baik ECDSA maupun Schnorr beroperasi pada kurva yang sama yang dikenal sebagai secp256k1. Schnorr Signatures memastikan ketidakterbalikan dari pembangkitan kunci seperti yang disebutkan pada paragraf sebelumnya. Dengan menggunakan dan mengandalkan fondasi matematis yang sama yang digunakan oleh ECDSA, sistem Schnorr dapat mengatur ulang bagaimana tanda tangan diproduksi dan diverifikasi.

Proses Pembuatan Tanda Tangan

Ketika Anda membuat transaksi $BTC, Anda harus membuktikan bahwa Anda berwenang untuk membelanjakan koin tersebut. Anda melakukannya dengan menandatangani transaksi secara digital. Algoritma Schnorr Signatures mengikuti pola yang jelas dan lugas. Untuk membuat tanda tangan unik untuk tanda tangan tertentu, algoritma menggunakan kombinasi cerdik dari detail transaksi, angka acak, dan kunci privat. Jika bahkan satu karakter transaksi berubah, tanda tangan menjadi tidak valid. Pemalsuan atau penipuan menjadi tidak mungkin sebagai hasil dari ketergantungan ketat pada data transaksi. Ketika sistem telah membuat tanda tangan, tanda tangan tersebut ditambahkan ke transaksi dan dibagikan dengan jaringan sehingga jaringan dapat memverifikasinya.

Verifikasi oleh Jaringan

Sekarang, peserta di jaringan blockchain memeriksa validitas transaksi Anda. Mereka tidak memerlukan akses ke kunci privat untuk melakukan verifikasi ini. Sebaliknya, mereka menggunakan kunci publik dan tanda tangan untuk mengonfirmasi bahwa transaksi telah diotorisasi dengan benar. Schnorr Signatures menyederhanakan proses verifikasi ini dengan memungkinkan beberapa persetujuan tampak sebagai satu. Meskipun logika internal mengonfirmasi bahwa semua pihak yang diperlukan setuju, jaringan hanya memproses satu tanda tangan kompak. Di sini, kita dapat melihat betapa efisien dan hemat ruangnya sistem tanda tangan Schnorr.

Peran dalam Dompet Multi Tanda Tangan

Salah satu manfaat paling praktis dari Schnorr Signatures muncul dalam dompet multi tanda tangan. Dompet ini memerlukan persetujuan dari lebih dari satu kunci privat sebelum dana dapat dibuka dan diotorisasi untuk dibelanjakan. Dalam pengaturan tradisional, setiap penandatangan menghasilkan tanda tangan terpisah, dan semuanya harus disertakan dalam transaksi. Ini meningkatkan ukuran transaksi dan mengungkapkan informasi tentang berapa banyak peserta yang terlibat. Dengan Schnorr Signatures, semua persetujuan yang diperlukan dapat digabungkan menjadi satu tanda tangan gabungan.

Hubungan dengan Peningkatan Taproot

Schnorr Signatures menjadi dapat digunakan di blockchain Bitcoin melalui peningkatan Taproot, yang diaktifkan setelah bertahun-tahun diskusi dan pengujian. Sebelumnya, hanya ECDSA yang digunakan. Taproot memperkenalkan cara baru untuk menangani kondisi transaksi dan skrip. Ini memungkinkan Bitcoin untuk hanya menampilkan kondisi yang sebenarnya digunakan sambil menyembunyikan kemungkinan lainnya. Schnorr Signatures memainkan peran penting dalam membuat agregasi dan verifikasi tanda tangan menjadi mungkin.

Pertimbangan Keamanan

Keamanan tetap menjadi perhatian paling penting dalam sistem keuangan apa pun, terlebih lagi di pasar kripto. Schnorr Signatures tidak berada pada tahap eksperimental atau tidak diuji dalam kriptografi. Mereka telah dipelajari dengan baik dan secara matematis lebih sederhana daripada ECDSA dalam beberapa hal. Kesederhanaan ini membuat analisisnya lebih mudah dan mengurangi kemungkinan kesalahan implementasi apa pun. Karena Schnorr beroperasi pada kurva eliptik yang sama yang sudah dipercaya oleh Bitcoin, ini tidak memperkenalkan asumsi yang tidak dikenal. Akibatnya, Bitcoin mendapatkan efisiensi dan privasi tanpa mengorbankan model keamanannya.

Adopsi dan Kompatibilitas

Meskipun memiliki keunggulan, Schnorr Signatures tidak wajib untuk semua transaksi. Bitcoin memungkinkan pengguna untuk memilih apakah akan menggunakan fitur yang lebih baru atau yang lama. Banyak dompet dan layanan masih mengandalkan format lama karena kompatibilitas dan siklus peningkatan bertahap. Seiring berjalannya waktu, seiring lebih banyak perangkat lunak mengadopsi Taproot, kita dapat mengharapkan pertumbuhan dalam penggunaan algoritma tanda tangan Schnorr. Pendekatan bertahap ini memastikan stabilitas dan menghindari memaksa pengguna ke dalam perubahan mendadak. Ini juga menunjukkan filosofi pengembangan Bitcoin yang hati-hati.

Pentingnya Praktis bagi Pengguna

Bagi sebagian besar pengguna, Schnorr Signatures bekerja secara diam-diam di latar belakang. Sistem penandatanganan ini tidak mengubah tampilan dompet atau cara transaksi dikirim. Alih-alih visibilitas umum, manfaat nyata muncul secara tidak langsung melalui biaya yang lebih rendah, privasi yang lebih baik, dan skalabilitas yang lebih baik. Pengguna tidak perlu memahami fondasi matematis yang rumit untuk mendapatkan manfaat darinya. Integrasi yang tenang ini juga sesuai dengan tujuan Bitcoin untuk menyediakan ekosistem keuangan yang andal yang tidak memerlukan keahlian teknis dari pengguna.

Signifikansi Jangka Panjang

Schnorr Signatures adalah langkah yang sangat penting dalam evolusi Bitcoin. Mereka menunjukkan bahwa sistem dapat membaik sambil mempertahankan prinsip dasarnya. Dengan menyempurnakan pembuatan dan verifikasi tanda tangan, Bitcoin telah menjadi lebih efisien dan fleksibel tanpa mengorbankan desentralisasi. Peningkatan ini mungkin tampak tidak signifikan, tetapi selama jutaan transaksi, peningkatan menjadi terlihat.

Kesimpulan

Singkatnya, efisiensi, privasi, dan keamanan yang lebih baik dari sistem tanda tangan Schnorr menjadikannya sistem yang lebih baik untuk mengotorisasi transaksi $BTC. Sistem ini dibangun di atas fondasi kriptografi yang sama seperti yang digunakan oleh ECDSA. Seiring adopsi yang semakin berkembang, Schnorr Signatures kemungkinan akan memainkan peran yang semakin penting dalam membuat Bitcoin lebih tangguh dan praktis untuk penggunaan publik.