Harga Bitcoin Akan Turun 50% Lagi Saat Analis Menandai Target Dasar $40.000

Harga Bitcoin telah jatuh lebih dari 32,5% dari rekor tertinggi sepanjang masa tahun lalu di atas $126.000, menuju wilayah $85.000. Meskipun mata uang kripto ini telah pulih sedikit dan saat ini diperdagangkan di atas $90.000, seorang analis kripto telah memperkirakan penurunan harga besar lainnya pada tahun 2026. Menurut perkiraan tersebut, Bitcoin dapat turun sebesar 50%, mengikuti tren yang diamati dalam siklus sebelumnya, berpotensi mencapai titik terendah mendekati $40.000.

Harga Bitcoin Diprediksi Anjlok 50%

Bitcoin dapat menghadapi koreksi harga lainnya karena indikator teknikal terus menandakan pasar bearish yang kuat. Pakar pasar CryptoBullet memperingatkan bahwa perilaku pasar bearish Bitcoin belum berakhir, dengan penarikan yang lebih dalam sejalan dengan tren on-chain jangka panjang.

CryptoBullet mendasarkan pandangannya pada Realized Price Bitcoin, sebuah metrik yang mencerminkan harga rata-rata di mana semua koin yang beredar terakhir kali bergerak. Ia menjelaskan bahwa level ini bertindak sebagai referensi kunci selama pasar bearish dan secara historis menandai zona di mana harga akhirnya tembus sebelum membentuk titik terendah.

Melihat siklus masa lalu, ia mencatat bahwa Bitcoin secara konsisten turun di bawah Realized Price-nya selama pasar bearish. Penurunan mencapai 66% pada tahun 2011, 48% pada tahun 2015, 35% pada tahun 2018, dan 33% pada tahun 2022, menunjukkan kecenderungan konsisten harga jatuh di bawah level ini. Karena penurunan berulang ini, analis tersebut percaya kejatuhan pasar bearish berikutnya akan mengikuti pola yang sama, memicu penurunan 50% menjadi $40.000 untuk Bitcoin tahun ini.

Faktor besar lainnya yang mendukung analisis CryptoBullet adalah volatilitas Bitcoin yang menurun dari waktu ke waktu. Ia mencatat bahwa kesenjangan antara harga pasar dan Realized Price telah menyempit secara stabil, menyusut dari deviasi 66% pada tahun 2011 menjadi sekitar 33% pada tahun 2022.

Karena tren ini, analis tidak mengharapkan pasar bearish tahun ini akan sesevere penurunan yang diamati dalam siklus masa lalu. Sebaliknya, ia memperkirakan Bitcoin dapat turun 24% hingga 31% di bawah Realized Price, menempatkan kemungkinan titik terendahnya di kisaran $40.000 hingga $43.000.

Skenario Pasar Bearish Ekstrem

Dengan Realized Price saat ini mendekati $56.000, CryptoBullet juga memperingatkan bahwa Bitcoin dapat turun lebih jauh lagi hingga di bawah $40.000 tahun ini. Analis tersebut mencatat bahwa jika pasar mengulangi pasar bearish 2022, penurunan 33% di bawah Realized Price akan menempatkan Bitcoin mendekati $37.400.

Ia menambahkan bahwa pada kuartal ketiga atau kuartal keempat tahun 2026, Realized Price dapat turun lebih dalam menjadi $53.000 atau $54.000, yang dapat mengakibatkan kejatuhan 33% serupa, mendorong Bitcoin lebih dekat ke $35.000. Analis tersebut telah menyatakan bahwa $35.000 mewakili penurunan paling ekstrem yang dapat ia lihat secara wajar tahun ini berdasarkan perilaku historis. Grafik yang menyertainya juga mencerminkan pandangan ini dengan menyoroti kejatuhan pasar bearish sebelumnya yang terjadi setelah harga turun jauh di bawah garis Realized Price.