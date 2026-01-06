BursaDEX+
Metaplanet Inc. membeli 4.279 BTC senilai $450 juta, meningkatkan kepemilikan menjadi 35.102 BTC.

Metaplanet Melanjutkan Pembelian Bitcoin Setelah Jeda Tiga Bulan

Penulis: coinlineupSumber: coinlineup
2026/01/06 06:43
Poin Utama:
  • Metaplanet membeli 4.279 Bitcoin senilai $450 juta.
  • Kepemilikan meningkat menjadi 35.102 BTC.
  • Melanjutkan strategi akumulasi treasuri.

Perusahaan terdaftar global membeli bersih Bitcoin senilai $567 juta minggu lalu, dengan Metaplanet memimpin pembelian. Metaplanet mengalokasikan sekitar $450 juta untuk mengakuisisi 4.279 BTC, melanjutkan akumulasi setelah jeda tiga bulan.

Metaplanet Inc., perusahaan yang terdaftar di Tokyo, membeli 4.279 Bitcoin senilai sekitar $450 juta minggu lalu, menandai kembalinya pembelian setelah jeda tiga bulan.

Akuisisi ini memperkuat posisi Metaplanet sebagai pemegang Bitcoin korporat terbesar di Asia, sejalan dengan strateginya untuk melindungi nilai dari inflasi dan devaluasi mata uang fiat.

Metaplanet Inc. melanjutkan pembelian Bitcoin-nya setelah jeda tiga bulan, mengakuisisi 4.279 BTC dengan harga rata-rata ¥16.325.148 yen per Bitcoin. Kepemilikan Metaplanet kini mencapai 35.102 BTC, senilai sekitar $3,3 miliar.

Perusahaan ini awalnya berfokus pada bisnis Web3 dan blockchain tetapi beralih ke akumulasi treasuri Bitcoin. Metaplanet menargetkan untuk mencapai 10.000 BTC pada akhir 2025 dan 21.000 BTC pada 2026, menunjukkan komitmen jangka panjang.

Reaksi pasar langsung menunjukkan minat terhadap strategi Metaplanet, meskipun tidak ada pergeseran data on-chain yang signifikan dilaporkan.

Secara finansial, Metaplanet mengalokasikan $450-451 juta, dengan kerugian yang belum direalisasi sebesar -12,71% pada cadangan Bitcoin-nya. Keputusan ini sejalan dengan strategi korporat serupa secara global, mirip dengan MicroStrategy, yang berfokus pada kepemilikan BTC jangka panjang.

Ke depan, akumulasi Bitcoin berkelanjutan Metaplanet dapat memengaruhi diskusi regulasi seputar kepemilikan cryptocurrency korporat. Tindakan ini dapat meningkatkan peran perusahaan dalam membentuk inovasi teknologi masa depan dan strategi pasar di ruang aset digital.

