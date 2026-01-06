XRP Melonjak 11%, Mengungguli Bitcoin dan Ethereum saat Sentimen Berubah Positif

XRP naik di atas $2, mengungguli Bitcoin dan Ethereum selama pergerakan pasar terbaru.

Sentimen sosial pulih dari ketakutan akhir Desember.

Optimisme ritel meningkat lebih cepat daripada posisi smart money.

XRP diperdagangkan pada $2,12, naik 2,6% dalam sehari terakhir karena pasar kripto yang lebih luas mengalami kenaikan. Indikator sentimen menunjukkan peningkatan kepercayaan trader setelah pesimisme akhir Desember.

Secara khusus, XRP mencatat salah satu kenaikan terkuat di antara mata uang kripto utama, naik di atas 11% dalam seminggu terakhir. Pergerakan ini melebihi kenaikan Bitcoin, yang diperdagangkan mendekati $92.370, dan Ethereum, yang naik di atas $3.153.

Kenaikan harga terjadi setelah Desember yang volatile, ketika XRP turun bersamaan dengan kelemahan pasar yang lebih luas. Trader bereaksi terhadap ketidakpastian seputar kondisi makroekonomi, yang membebani sentimen di seluruh altcoin.

Data MVRV Menunjukkan Sinyal Beragam

Pada podcast YouTube Thinking Crypto, analis Santiment Brian Quinlivan meninjau market value to realized value XRP, atau MVRV, metrik yang digunakan untuk menilai keuntungan dan kerugian di antara pemegang. Dia mengatakan rally terbaru mendorong MVRV 30 hari XRP kembali ke wilayah sedikit positif, sekitar 1,5%.

Ini menunjukkan bahwa trader yang membeli XRP dalam sebulan terakhir, rata-rata, mendekati titik impas. Quinlivan menggambarkan level ini sebagai netral dan bukan tanda tekanan pengambilan keuntungan yang berlebihan.

Pemegang jangka panjang tetap berada di posisi yang berbeda. Data Santiment menunjukkan MVRV jangka panjang mendekati -18%, setelah turun serendah minus 25% pada Malam Tahun Baru. Menurut Quinlivan, ini menunjukkan bahwa banyak investor jangka panjang masih memegang kerugian yang belum terealisasi. Sebagai konteks, XRP diperdagangkan pada $3,66 enam bulan lalu, dan tetap turun 41% dari puncak tersebut.

Sentimen Membaik tetapi Menghindari Euforia

Meskipun sentimen telah membaik sejak akhir Desember, data Santiment menunjukkan bahwa sentimen tetap berada di bawah level yang biasanya terkait dengan kelebihan spekulatif. Quinlivan mencatat bahwa rally kuat sering gagal ketika optimisme melonjak terlalu cepat, dan trader ritel bergegas untuk membeli.

Dia menambahkan bahwa kenaikan harga yang berkelanjutan cenderung terjadi ketika ekspektasi tetap terkendali, dan sentimen tidak melonjak tajam bersamaan dengan harga.

Sejauh ini, pemulihan XRP belum memicu euforia yang meluas, mengurangi kemungkinan pembalikan langsung berdasarkan sentimen saja.

Selera Risiko yang Lebih Luas Kembali ke Kripto

Pengamat pasar lain melihat pergeseran yang lebih luas dalam posisi. SwapHunt, seorang analis pasar kripto, mengatakan modal bergerak ke aset berkapitalisasi besar dan token berisiko tinggi secara bersamaan.

Menurut analis tersebut, pola ini menunjukkan perluasan selera risiko karena trader mengantisipasi perubahan dalam lingkungan regulasi.

Optimisme Ritel Mengungguli Smart Money

Meskipun kondisi membaik, indikator sentimen yang lebih baru menunjukkan perbedaan yang semakin besar antara trader ritel dan peserta institusional. Data terbaru menempatkan sentimen crowd XRP pada 3,17, menunjukkan optimisme ritel yang kuat. Sebaliknya, sentimen smart money berada di dekat 0,90, mencerminkan kepercayaan institusional yang hanya sedikit.

Terkait: Prediksi Harga XRP: Pembeli Merebut Kembali $2 Karena Arus Masuk ETF Dan Pasokan Memperketat Tape

Sumber: X

Analis sekarang mengamati apakah XRP dapat mempertahankan posisinya di atas $2 tanpa memicu kenaikan perilaku spekulatif. Kenaikan berkelanjutan yang didukung oleh sentimen yang terkendali dan metrik jangka panjang yang membaik dapat memperpanjang rally. Pada saat yang sama, peningkatan cepat dalam optimisme ritel tanpa partisipasi institusional yang lebih kuat dapat membatasi kenaikan jangka pendek.