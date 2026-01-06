Harga Bitcoin, Ethereum, dan Dogecoin naik hari ini, dengan crypto unggulan naik hingga mencapai $93.000. Reli pasar ini terjadi di balik beberapa faktor, termasuk eskalasi AS-Venezuela, yang telah meningkatkan sentimen risiko.

Mengapa Harga Bitcoin, Ethereum, Dan Dogecoin Naik

Dalam postingan X, komentator pasar The Kobeissi Letter mencatat bahwa aset berisiko tampaknya mendapatkan momentum meskipun AS menangkap mantan presiden Venezuela Maduro. Ini menunjukkan sentimen risiko mungkin kembali setelah penurunan akhir tahun 2025, yang telah berkontribusi pada kenaikan harga Bitcoin, Ethereum, dan Dogecoin baru-baru ini.

Harga Bitcoin, Ethereum, dan Dogecoin juga naik di balik peningkatan jumlah uang beredar M2, yang kini mencapai $22,4 triliun, menurut data dari St. Louis Fed. Ini bullish untuk aset crypto karena sebagian likuiditas ini diperkirakan akan mengalir ke ekosistem crypto. Sementara itu, utang AS terus meningkat, mencapai $38,6 triliun, perkembangan yang bullish untuk crypto karena investor melakukan lindung nilai terhadap inflasi dengan mengalokasikan ke kelas aset ini.

Sementara itu, perlu dicatat bahwa Fed juga telah melakukan Reserve Management Purchases (RMP), yang oleh para ahli seperti James Lavish digambarkan sebagai bentuk quantitative easing (QE), yang positif untuk harga Bitcoin, Ethereum, dan Dogecoin. Co-founder BitMEX Arthur Hayes bahkan memprediksi bahwa BTC bisa rally hingga setinggi $200.000 di balik langkah Fed ini. Sementara itu, Fed juga telah menyuntikkan likuiditas ke dalam ekonomi melalui operasi repo New York Fed.

Bulls Crypto Kembali Mengambil Kendali

Analis pasar Ted Pilliows juga menyarankan bahwa bulls crypto kembali mengambil kendali, itulah sebabnya harga Bitcoin, Ethereum, dan Dogecoin naik. Dalam postingan X, ia mencatat bahwa BTC memiliki order jual besar dari level $92.000 hingga $95.000 di Binance. Ted menambahkan bahwa jika bulls mendorong BTC di atas level $95.000, ada resistensi yang sangat sedikit hingga $100.000, menunjukkan rally ke level psikologis ini bisa terjadi.

Dalam postingan X lainnya, analis pasar mencatat bahwa premi Bitcoin Coinbase pulih, dengan permintaan institusional untuk BTC meningkat lagi. Data SoSoValue menunjukkan bahwa ETF Bitcoin mencatat arus masuk bersih harian sebesar $471,14 juta pada 2 Januari, yang terbesar sejak 17 Desember. Arus masuk bersih harian yang berkelanjutan dapat menyebabkan harga BTC lebih tinggi, yang juga positif untuk harga Ethereum dan Dogecoin.

Pada saat penulisan, harga Bitcoin diperdagangkan sekitar $92.400, naik dalam 24 jam terakhir, menurut data dari CoinMarketCap.