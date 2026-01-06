BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Harga Bitcoin, Ethereum, dan Dogecoin naik hari ini, dengan crypto unggulan naik hingga $93,000. Reli pasar ini terjadi di tengah beberapaHarga Bitcoin, Ethereum, dan Dogecoin naik hari ini, dengan crypto unggulan naik hingga $93,000. Reli pasar ini terjadi di tengah beberapa

Mengapa Harga Bitcoin, Ethereum, dan Dogecoin Naik?

Penulis: NewsBTCSumber: NewsBTC
2026/01/06 06:30
Union
U$0.00289+1.65%
MAY
MAY$0.01361-1.73%
RISE
RISE$0.006147-0.58%
Nowchain
NOW$0.00076-16.48%

Harga Bitcoin, Ethereum, dan Dogecoin naik hari ini, dengan crypto unggulan naik hingga mencapai $93.000. Reli pasar ini terjadi di balik beberapa faktor, termasuk eskalasi AS-Venezuela, yang telah meningkatkan sentimen risiko.

Mengapa Harga Bitcoin, Ethereum, Dan Dogecoin Naik

Dalam postingan X, komentator pasar The Kobeissi Letter mencatat bahwa aset berisiko tampaknya mendapatkan momentum meskipun AS menangkap mantan presiden Venezuela Maduro. Ini menunjukkan sentimen risiko mungkin kembali setelah penurunan akhir tahun 2025, yang telah berkontribusi pada kenaikan harga Bitcoin, Ethereum, dan Dogecoin baru-baru ini. 

Harga Bitcoin, Ethereum, dan Dogecoin juga naik di balik peningkatan jumlah uang beredar M2, yang kini mencapai $22,4 triliun, menurut data dari St. Louis Fed. Ini bullish untuk aset crypto karena sebagian likuiditas ini diperkirakan akan mengalir ke ekosistem crypto. Sementara itu, utang AS terus meningkat, mencapai $38,6 triliun, perkembangan yang bullish untuk crypto karena investor melakukan lindung nilai terhadap inflasi dengan mengalokasikan ke kelas aset ini.

Sementara itu, perlu dicatat bahwa Fed juga telah melakukan Reserve Management Purchases (RMP), yang oleh para ahli seperti James Lavish digambarkan sebagai bentuk quantitative easing (QE), yang positif untuk harga Bitcoin, Ethereum, dan Dogecoin. Co-founder BitMEX Arthur Hayes bahkan memprediksi bahwa BTC bisa rally hingga setinggi $200.000 di balik langkah Fed ini. Sementara itu, Fed juga telah menyuntikkan likuiditas ke dalam ekonomi melalui operasi repo New York Fed. 

Bulls Crypto Kembali Mengambil Kendali

Analis pasar Ted Pilliows juga menyarankan bahwa bulls crypto kembali mengambil kendali, itulah sebabnya harga Bitcoin, Ethereum, dan Dogecoin naik. Dalam postingan X, ia mencatat bahwa BTC memiliki order jual besar dari level $92.000 hingga $95.000 di Binance. Ted menambahkan bahwa jika bulls mendorong BTC di atas level $95.000, ada resistensi yang sangat sedikit hingga $100.000, menunjukkan rally ke level psikologis ini bisa terjadi. 

Dalam postingan X lainnya, analis pasar mencatat bahwa premi Bitcoin Coinbase pulih, dengan permintaan institusional untuk BTC meningkat lagi. Data SoSoValue menunjukkan bahwa ETF Bitcoin mencatat arus masuk bersih harian sebesar $471,14 juta pada 2 Januari, yang terbesar sejak 17 Desember. Arus masuk bersih harian yang berkelanjutan dapat menyebabkan harga BTC lebih tinggi, yang juga positif untuk harga Ethereum dan Dogecoin. 

Pada saat penulisan, harga Bitcoin diperdagangkan sekitar $92.400, naik dalam 24 jam terakhir, menurut data dari CoinMarketCap.

Bitcoin
Peluang Pasar
Logo Union
Harga Union(U)
$0.00289
$0.00289$0.00289
-2.03%
USD
Grafik Harga Live Union (U)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Wikipedia menambahkan Microsoft dan Meta ke ekosistem data AI-nya

Wikipedia menambahkan Microsoft dan Meta ke ekosistem data AI-nya

Wikipedia telah menandatangani kesepakatan berbayar dengan Microsoft, Meta, Amazon, Perplexity, dan Mistral AI untuk memonetisasi penggunaan data situs mereka untuk melatih AI.
Bagikan
Cryptopolitan2026/01/15 18:10
Sonic Memulihkan 5,8 Juta Token S dari Peretasan saat Harga Berjuang

Sonic Memulihkan 5,8 Juta Token S dari Peretasan saat Harga Berjuang

Pemulihan 5,8 juta token S melibatkan pelacakan on-chain, pembekuan pertukaran, koordinasi hukum, dan portal klaim terverifikasi. The post Sonic Recovers 5.8M S Tokens
Bagikan
Coinspeaker2026/01/15 19:31
Prediksi Harga Bitcoin Hyper untuk 2030: Prancis Menandai 90 Perusahaan saat DeepSnitch AI Melaju Vertikal dalam Perlombaan 100x Menuju Bulan

Prediksi Harga Bitcoin Hyper untuk 2030: Prancis Menandai 90 Perusahaan saat DeepSnitch AI Melaju Vertikal dalam Perlombaan 100x Menuju Bulan

Nikmati video dan musik yang Anda sukai, unggah konten original, dan bagikan semuanya dengan teman, keluarga, dan dunia di YouTube.
Bagikan
Blockchainreporter2026/01/15 19:20