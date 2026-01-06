AS akan membekukan dan mengambil alih kepemilikan Bitcoin Venezuela setelah penangkapan Maduro

Amerika Serikat diduga akan membekukan dan mengambil alih Bitcoin yang dimiliki oleh Venezuela setelah penangkapan Nicolás Maduro, yang kini menghadapi tuduhan narko-terorisme di pengadilan federal di New York.

Harga kripto mulai menguat tepat setelah berita itu muncul, seperti yang dilaporkan Cryptopolitan sebelumnya bahwa Bitcoin memimpin kenaikan hingga lebih dari $94.000 setelah berbulan-bulan perdagangan lambat, karena pasar bereaksi terhadap dampak politik terkait Venezuela dan pasokan energi.

"Semua perusahaan minyak kami siap dan bersedia melakukan investasi besar di Venezuela yang akan membangun kembali infrastruktur minyak mereka, yang hancur oleh rezim Maduro yang tidak sah," kata juru bicara Gedung Putih Taylor Rogers sebelumnya.

Harga kripto menguat sedikit karena ekspektasi pasokan minyak berubah

Menurut CNBC, Mackenzie Sagalos, reporter pasar kripto, mengatakan pedagang bertaruh bahwa penangkapan Maduro dapat membuka pasokan minyak yang tertahan selama bertahun-tahun. Venezuela memiliki cadangan minyak mentah yang belum dimanfaatkan sekitar $17 triliun. Jika minyak mulai mengalir lagi, pasokan meningkat, harga energi turun, dan tekanan inflasi mereda.

Secara teknis, Bitcoin merebut kembali rata-rata pergerakan 50 harinya, level yang dilacak pedagang untuk momentum jangka pendek. Lonjakan harga memicu likuidasi short selama akhir pekan, menghapus taruhan bearish. Pengaturan ini berbeda dari serangan Iran musim panas lalu, ketika ketakutan akan penutupan Selat Hormuz mengirim harga kripto lebih rendah.

"Namun kali ini, prospek pasokan yang lebih banyak di masa depan dibaca sebagai disinflasi dan risk on. Venezuela telah menjadi pengadopsi awal kripto sebagai mata uang dan penggunaannya," kata Mackenzie.

Venezuela memiliki sejarah kripto yang panjang yang didorong oleh keruntuhan ekonominya yang mencengangkan, karena inflasi bolivar mendorong orang-orang menuju kripto sejak 2017. Rumah tangga menambang Bitcoin dan Ethereum di rumah untuk mengamankan arus kas yang stabil.

Data dari Bitcoin Treasuries menunjukkan bahwa pemerintah Venezuela memegang 240 Bitcoin, senilai sekitar $22 juta, tetapi kemudian laporan Whale Hunt membantah hal itu pada hari Senin dan memperkirakan kemungkinan cadangan bayangan hingga 600.000 Bitcoin, senilai sekitar $60 miliar pada harga saat ini dan hampir 3% dari pasokan Bitcoin yang beredar.

Sementara itu, Menteri Energi AS Chris Wright dijadwalkan menghadiri konferensi energi yang diadakan oleh Goldman Sachs di Miami minggu ini. Eksekutif dari Chevron dan ConocoPhillips juga diharapkan hadir.

