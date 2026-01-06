Nvidia unggul dalam perangkat keras AI dengan chip Rubin baru

Nvidia telah membuat langkah besar lainnya dalam perlombaan global menuju solusi AI kelas atas. Perusahaan mengatakan chip pusat data Rubin barunya hampir siap diluncurkan akhir tahun ini, dan pelanggan akan segera mulai mengujinya.

Keenam chip Rubin telah kembali dari mitra manufaktur Nvidia, kata Nvidia. Chip-chip ini telah menjalani beberapa prosedur pengujian utama dan sesuai jadwal untuk digunakan oleh pelanggan. Perusahaan mencatat bahwa kemajuan awal ini penting karena perusahaan AI dan pusat data berlomba untuk mendapatkan perangkat keras yang lebih cepat dan lebih efisien.

Chief Executive Officer Nvidia Jensen Huang membagikan pembaruan tersebut dalam pidato utama di Consumer Electronics Show (CES) di Las Vegas. CES adalah salah satu pertemuan teknologi terbesar di dunia, di mana produsen meluncurkan produk dan ide baru. "Perlombaan untuk AI telah dimulai," kata Huang di tengah perlombaan yang berkembang pesat di antara perusahaan teknologi untuk membuka generasi AI berikutnya.

Komentarnya menunjukkan Nvidia sangat yakin masih bisa menjadi produsen akselerator AI nomor satu di dunia. Akselerator ini adalah chip khusus yang digunakan pusat data untuk melatih dan menjalankan model AI, yang menggerakkan alat seperti chatbot, sistem pengenalan gambar, dan robot canggih.

Chip Rubin memberikan peningkatan kinerja besar

Rubin adalah akselerator AI terbaru Nvidia, mengikuti generasi sebelumnya yang disebut Blackwell. Perusahaan mengatakan Rubin 3,5 kali lebih cepat dalam melatih model AI dan lima kali lebih cepat dalam menjalankan perangkat lunak AI dibandingkan Blackwell. Melatih AI melibatkan mengajarkan model untuk belajar dari sejumlah besar data, sementara menjalankan AI berarti memanfaatkan model tersebut untuk melakukan tugas secara real-time.

Rubin menambahkan unit pemrosesan pusat (CPU) baru dengan 88 core. Core adalah bagian dari chip yang melakukan kalkulasi dan memproses data. Dengan kinerja dua kali lipat dari chip yang digantikannya, CPU baru ini lebih cocok untuk beban kerja AI yang lebih kompleks. Di konferensi GTC musim semi Nvidia di California, perusahaan biasanya membagikan detail produk lengkap.

Kali ini, lebih banyak informasi yang diberikan dari biasanya. Langkah ini dianggap sebagai cara untuk membuat konsumen dan pengembang tetap fokus pada perangkat keras Nvidia karena adopsi AI terus tumbuh pesat. Huang sendiri juga telah membuat banyak penampilan publik mempromosikan produk AI, kemitraan, dan investasi. Nvidia bukan satu-satunya pemain yang menjadi sorotan di CES. Lisa Su, CEO dari produsen chip saingan Advanced Micro Devices (AMD), juga menggelar pidato utama, menyoroti meningkatnya persaingan di pasar chip.

Nvidia merayu pelanggan besar saat persaingan meningkat

Beberapa investor khawatir bahwa persaingan untuk Nvidia semakin memanas. Perusahaan teknologi lain juga mengembangkan chip AI mereka sendiri, sehingga sulit untuk mengatakan apakah pengeluaran untuk AI dapat terus berlanjut.

Nvidia, bagaimanapun, tetap optimis, percaya bahwa pasar AI jangka panjang bisa bernilai triliunan dolar, didorong oleh permintaan dari industri seperti komputasi awan, bisnis, dan sektor-sektor yang sedang berkembang.

Perangkat keras Rubin akan digunakan dalam DGX SuperPod Nvidia, sebuah superkomputer yang kuat yang dirancang untuk pekerjaan AI skala besar. Pada saat yang sama, pelanggan akan dapat membeli chip Rubin sebagai komponen individual, memungkinkan mereka membangun sistem yang lebih fleksibel dan modular.

Peningkatan kinerja sangat penting, mengingat bahwa sistem AI terus berkembang. AI modern semakin bergantung pada jaringan model khusus yang tidak hanya memproses sejumlah besar data tetapi juga memecahkan masalah dalam beberapa langkah. Tugas-tugas tersebut mencakup perencanaan, penalaran, dan pengambilan keputusan.

Nvidia juga menekankan bahwa sistem berbasis Rubin akan lebih murah untuk dioperasikan daripada sistem Blackwell. Karena Rubin dapat memberikan hasil yang sama dengan lebih sedikit komponen, pusat data dapat menghemat biaya energi dan operasional.

Perusahaan komputasi awan besar seperti Microsoft, Google Cloud, dan Amazon Web Services (AWS) diperkirakan akan menjadi yang pertama menerapkan perangkat keras Rubin di paruh kedua tahun ini. Perusahaan-perusahaan ini saat ini menyumbang mayoritas pengeluaran untuk sistem AI bertenaga Nvidia.

