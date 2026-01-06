Jepang Menyelaraskan Regulasi Kripto dengan Pasar Sekuritas

Jepang tampaknya bergerak untuk mengintegrasikan cryptocurrency lebih dalam ke dalam buku peraturan pasar tradisionalnya, menandakan bahwa regulator menginginkan aset digital ditangani melalui bursa yang sudah mapan dan pengawasan bergaya sekuritas daripada sistem paralel.

Arah ini ditegaskan pada hari Senin oleh Menteri Keuangan dan Menteri Jasa Keuangan Satsuki Katayama, yang secara publik mendukung bursa sekuritas tradisional dan infrastruktur pasar sebagai gerbang utama untuk aset berbasis blockchain.

Berbicara pada upacara pembukaan Tahun Baru Bursa Efek Tokyo, Katayama menyebut 2026 sebagai tahun pertama digitalisasi skala penuh Jepang. Pernyataannya mencerminkan pergeseran regulasi yang lebih luas yang terus menyelaraskan crypto dengan pasar modal tradisional.

"Untuk memastikan warga negara mendapat manfaat dari aset digital dan berbasis blockchain, peran bursa dan infrastruktur pasar akan sangat penting," kata Katayama selama upacara tersebut, dalam pernyataan yang disampaikan dalam bahasa Jepang dan diterjemahkan mesin ke bahasa Inggris, berjanji untuk mendukung bursa saham dalam "memajukan pasar yang canggih, mudah diakses, dan efisien."

Komentar Katayama muncul saat Jepang terus memperketat cara crypto diakses di dalam negeri, sebuah proses yang mencakup aturan pendaftaran yang lebih ketat, penegakan hukum terhadap platform yang tidak terdaftar dan penekanan pada jalur yang diatur.

Dari undang-undang pembayaran ke regulasi sekuritas

Menteri Keuangan Satsuki Katayama berbicara pada upacara pembukaan Tahun Baru Bursa Efek Tokyo. Sumber: JPX

Pernyataan Katayama dibangun di atas landasan regulasi yang sudah berjalan. Pada 10 Desember 2025, Badan Jasa Keuangan Jepang menguraikan rencana untuk memindahkan pengawasan crypto dari Undang-Undang Layanan Pembayaran ke Undang-Undang Instrumen Keuangan dan Bursa, memperlakukan aset crypto sebagai produk keuangan daripada alat pembayaran.

Dalam kerangka kerja tersebut, penerbitan dan perdagangan crypto akan berada di bawah regulasi bergaya sekuritas, termasuk mandat pengungkapan yang lebih kuat, larangan perdagangan orang dalam dan penegakan hukum yang diperluas terhadap platform luar negeri yang tidak terdaftar.

Kebijakan pajak juga bergerak ke arah yang sama. Pada 2 Desember, pemerintah Jepang dan koalisi yang berkuasa mendukung rencana untuk memperkenalkan pajak tetap 20% atas keuntungan crypto.

Ini menyelaraskan aset crypto dengan saham dan reksa dana dan menggantikan sistem yang dapat meningkatkan pajak hingga 55%. Reformasi ini diperkirakan akan disematkan dalam amandemen undang-undang sekuritas yang lebih luas.

Perubahan hukum dan fiskal menunjukkan upaya yang disengaja untuk menstandarkan integrasi crypto dalam sistem keuangan Jepang yang ada daripada mengaturnya secara terpisah.

Akses yang dipimpin bursa terbentuk

Arah kebijakan telah diterjemahkan ke dalam penegakan hukum. Pada 7 Februari 2025, regulator meminta Apple dan Google untuk menghapus aplikasi yang terkait dengan bursa crypto yang tidak terdaftar, termasuk Bybit, MEXC dan KuCoin.

Ini memperkuat bahwa akses ke pengguna Jepang akan dibatasi pada platform yang mematuhi regulasi lokal.

Tekanan regulasi telah membentuk kembali partisipasi pasar. Pada 23 Desember, Bybit mengatakan akan mulai menghentikan layanan untuk penduduk Jepang pada 2026, dengan alasan persyaratan regulasi dan aturan pendaftaran.

Sementara pemain lain bergerak menuju pintu keluar, regulator Jepang telah mendukung inisiatif stablecoin yang dipimpin bank dan mengeksplorasi kerangka kerja yang akan memungkinkan lembaga yang diatur untuk memainkan peran yang lebih besar di pasar aset crypto.

