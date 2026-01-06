ETF spot XRP mencatat arus masuk bersih sebesar $46,1 juta kemarin, sementara ETF spot Solana mencatat arus masuk bersih sebesar $16,24 juta.

PANews melaporkan pada 6 Januari bahwa, menurut data SoSoValue, pada 5 Januari (Waktu Bagian Timur), ETF spot XRP mencatat total arus masuk bersih sebesar $46,1 juta, dengan Bitwise XRP ETF menerima $16,61 juta dan Franklin XRP ETF menerima $12,59 juta, membawa total nilai aset bersih ETF XRP menjadi $1,65 miliar. ETF spot Solana juga mencatat arus masuk bersih sebesar $16,24 juta pada hari yang sama, dengan Bitwise SOL ETF menyumbang $12,47 juta, membawa total nilai aset bersih ETF tersebut menjadi $1,09 miliar. Kedua jenis ETF menunjukkan arus masuk yang berkelanjutan.

