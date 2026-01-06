Short Squeeze Memicu Likuidasi $400 Juta, Tertinggi dalam Tiga Bulan

Likuidasi posisi short di pasar mata uang kripto melonjak menjadi $322 juta dalam 24 jam, level tertinggi sejak Black Friday pada 10 Oktober, memicu reli luas di seluruh aset digital utama.

Data tersebut menggarisbawahi perubahan dramatis dalam sentimen pasar karena para trader yang bertaruh melawan harga terkejut dengan lonjakan mendadak.

Arus Masuk ETF Memicu Momentum Institusional

Menurut data Coinglass per pukul 09:00 WIB pada hari Selasa, likuidasi short menyumbang 77,67% dari total likuidasi, yang mencapai $414,65 juta. Sekitar 109.672 trader dilikuidasi selama periode ini. Order tunggal terbesar terjadi di HTX, di mana posisi BTC-USDT senilai $91,33 juta ditutup secara paksa.

Reli tersebut tampaknya dipicu oleh minat institusional yang diperbarui terhadap Bitcoin. ETF Bitcoin spot AS mencatat arus masuk bersih sebesar $471 juta pada 2 Januari, menurut data SoSoValue. Ini menandai pembalikan tajam dari arus keluar $348 juta yang tercatat pada 31 Desember. Sebuah sinyal bahwa selera institusional kembali dengan cepat setelah libur Tahun Baru.

Arus masuk bersih kumulatif ke ETF Bitcoin spot AS kini telah mencapai $57,08 miliar. Total aset bersih mencapai $116,95 miliar, mewakili 6,53% dari total kapitalisasi pasar Bitcoin.

Tekanan tersebut mengungkap kesenjangan mencolok antara posisi institusional dan ritel. Sementara trader ritel berkerumun ke posisi short menjelang pergerakan, trader institusional memegang posisi long bersih sebesar 76,52%, menurut data pasar. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa uang pintar mengantisipasi kenaikan lebih lanjut. Pemain yang lebih kecil tetap bearish—sebuah taruhan yang terbukti mahal ketika harga berbalik.

Mata Uang Kripto Utama Mencatat Kenaikan Kuat

Bitcoin naik untuk diperdagangkan sekitar $93.700, pulih dari fase konsolidasi yang mendominasi akhir Desember. Altcoin mencatat kenaikan yang lebih kuat. XRP memimpin lonjakan di 10,8%, diikuti oleh Ethereum dan Solana masing-masing di 0,8% dan 0,5%. Secara mingguan, kenaikan lebih jelas, dengan XRP naik 28,8%, Solana naik 11,8%, dan Ethereum naik 9,6%.

Data likuidasi 12 jam menunjukkan aktivitas yang sangat intens, dengan $345,15 juta dalam total likuidasi selama periode tersebut. Dari jumlah ini, $305,43 juta berasal dari posisi short, menunjukkan bahwa sebagian besar tekanan terjadi di paruh kedua dari 24 jam.

Rincian Bursa Menunjukkan Kerugian Short yang Meluas

Kerugian tidak terdistribusi secara merata. HTX menanggung beban terberat dari tekanan tersebut, mencatat $108,35 juta dalam likuidasi dengan 96,05% mengejutkan dari posisi short. Ini menunjukkan bahwa basis penggunanya telah sangat memposisikan untuk penurunan. Hyperliquid, yang disukai oleh trader yang lebih canggih, menunjukkan rasio short yang sama tidak seimbang sebesar 87,1%. Menunjukkan bahwa bahkan peserta pasar berpengalaman tertangkap di sisi yang salah.

Binance, bursa terbesar berdasarkan volume, mencatat $95,65 juta dalam likuidasi tetapi dengan rasio short yang relatif lebih rendah 63,4%, mencerminkan basis penggunanya yang lebih beragam. Pola tersebut menunjuk pada pasar di mana keyakinan bearish telah terbentuk secara luas, meninggalkan trader di seluruh platform rentan ketika sentimen berbalik.

Efek Bertingkat Memperkuat Momentum Naik

Gelombang likuidasi short menciptakan efek bertingkat di seluruh pasar. Ketika harga naik, trader bearish dipaksa untuk menutup posisi dengan kerugian, yang pada gilirannya mendorong harga lebih tinggi dan memicu likuidasi lebih lanjut. Loop umpan balik ini memperkuat momentum naik di seluruh mata uang kripto utama.

"Kegilaan short covering ditambah volume delta yang meledak memberi Bitcoin aksi harga terbaiknya dalam waktu lama," catat analis kripto Ardi di X. Dia mengamati bahwa hampir $1 miliar dalam short telah dilikuidasi selama beberapa hari terakhir, menambahkan bahwa peta likuidasi tetap tidak seimbang dengan posisi short berat yang bertumpuk di atas harga saat ini sementara sedikit kluster long berada di bawah.

Rasio long/short 24 jam kini telah seimbang menjadi 49,99% long versus 50,01% short, menunjukkan tekanan langsung telah diserap. Menurut Ardi, $94.500 adalah level penting untuk diperhatikan. Penutupan dan penahanan di atas dapat memicu pembongkaran lebih lanjut dari posisi short di atas.