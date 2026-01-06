BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) telah menandai operasi berkelanjutan dari beberapa aplikasi pinjaman online yang tidak terdaftar. Platform-platform tidak sah iniKomisi Sekuritas dan Bursa (SEC) telah menandai operasi berkelanjutan dari beberapa aplikasi pinjaman online yang tidak terdaftar. Platform-platform tidak sah ini

SEC Filipina Memperingatkan 22 Aplikasi Pinjaman Ilegal di Google Play

Penulis: FintechnewsSumber: Fintechnews
2026/01/06 12:05
PlaysOut
PLAY$0.06706-0.05%
PUBLIC
PUBLIC$0.01907-0.20%

Komisi Sekuritas dan Bursa (Securities and Exchange Commission/SEC) telah menandai operasi berkelanjutan dari beberapa aplikasi pinjaman online yang tidak terdaftar.

Platform-platform tidak resmi ini ditemukan terdaftar di Google Play Store.

Dalam peringatan terbaru, regulator memperingatkan masyarakat untuk tidak memperoleh pinjaman dari 22 aplikasi tertentu. Regulator menekankan bahwa entitas-entitas tersebut beroperasi tanpa izin yang diperlukan.

Komisi mengidentifikasi platform ilegal tersebut sebagai:

PesoMate, ULend, Magaling Peso-Fast Online Loan, Cashpedia, Pera Now, Finledger, MadaPera, ZRT Loan, PesoOne, Kwago Peso, SL Cash, Peso Ease, PesoOne-Fast Loans, Sure Money: Smart Loan, VIP Funds-Finance Assistant PH, Cashflux, MeeBrar Loan, Agad Loan, MorePautang, CashTwig, dan Suki Peso.

SEC menegaskan bahwa mereka tidak mengotorisasi atau mengizinkan aplikasi-aplikasi ini untuk menawarkan, memproses, atau memberikan pinjaman kepada masyarakat.

Operasi berkelanjutan mereka merupakan pelanggaran terhadap moratorium SEC yang diberlakukan berdasarkan Surat Edaran Memorandum No. 10, Seri 2021.

Moratorium ini, yang mulai berlaku pada November 2021, secara eksplisit melarang peluncuran, pendaftaran, dan operasi platform pinjaman online baru.

Moratorium ini juga melarang entitas yang gagal mendaftar sebelum implementasi regulasi untuk menerima pengguna baru

Peringatan ini berfungsi sebagai pengingat penting bagi peminjam untuk memverifikasi legitimasi penyedia layanan keuangan.

SEC terus memantau platform digital untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi keuangan. Kewaspadaan berkelanjutan ini bertujuan untuk melindungi konsumen Filipina dari skema pinjaman tidak resmi.

Gambar unggulan oleh EyeEm via.

Postingan SEC Filipina Memperingatkan Terhadap 22 Aplikasi Pinjaman Ilegal di Google Play muncul pertama kali di Fintech News Philippines.

Peluang Pasar
Logo PlaysOut
Harga PlaysOut(PLAY)
$0.06706
$0.06706$0.06706
-3.74%
USD
Grafik Harga Live PlaysOut (PLAY)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Wikipedia menambahkan Microsoft dan Meta ke ekosistem data AI-nya

Wikipedia menambahkan Microsoft dan Meta ke ekosistem data AI-nya

Wikipedia telah menandatangani kesepakatan berbayar dengan Microsoft, Meta, Amazon, Perplexity, dan Mistral AI untuk memonetisasi penggunaan data situs mereka untuk melatih AI.
Bagikan
Cryptopolitan2026/01/15 18:10
Sonic Memulihkan 5,8 Juta Token S dari Peretasan saat Harga Berjuang

Sonic Memulihkan 5,8 Juta Token S dari Peretasan saat Harga Berjuang

Pemulihan 5,8 juta token S melibatkan pelacakan on-chain, pembekuan pertukaran, koordinasi hukum, dan portal klaim terverifikasi. The post Sonic Recovers 5.8M S Tokens
Bagikan
Coinspeaker2026/01/15 19:31
Prediksi Harga Bitcoin Hyper untuk 2030: Prancis Menandai 90 Perusahaan saat DeepSnitch AI Melaju Vertikal dalam Perlombaan 100x Menuju Bulan

Prediksi Harga Bitcoin Hyper untuk 2030: Prancis Menandai 90 Perusahaan saat DeepSnitch AI Melaju Vertikal dalam Perlombaan 100x Menuju Bulan

Nikmati video dan musik yang Anda sukai, unggah konten original, dan bagikan semuanya dengan teman, keluarga, dan dunia di YouTube.
Bagikan
Blockchainreporter2026/01/15 19:20