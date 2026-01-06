Bubblemaps menolak klaim yang mengaitkan orang dalam taruhan Polymarket Maduro dengan cofounder WLFI

Bubblemaps menolak klaim yang menghubungkan taruhan Polymarket tentang pemecatan Maduro dengan salah satu pendiri WLFI, menyebut logika on-chain tersebut menyesatkan.

Ringkasan Bubblemaps mengatakan waktu pertukaran dan pencocokan nilai saja tidak dapat membuktikan kepemilikan dompet atau koordinasi.

Perusahaan ini mengidentifikasi beberapa kecocokan dompet alternatif menggunakan asumsi yang sama.

Tidak ada bukti yang saat ini menghubungkan trader Polymarket dengan WLFI atau para pendirinya.

Spekulasi seputar perdagangan Polymarket profil tinggi telah meningkat menjadi klaim tentang hubungan politik dan orang dalam kripto, tetapi Bubblemaps mengatakan logika on-chain di balik tuduhan tersebut tidak dapat dipertahankan.

Dalam postingan 5 Januari di X, perusahaan analitik blockchain Bubblemaps menolak pernyataan viral yang menghubungkan trader Polymarket yang terlibat dalam pasar Nicolás Maduro dengan salah satu pendiri World Liberty Financial (WLFI), sebuah proyek kripto yang terkait dengan Trump.

Mengapa hubungan orang dalam mendapat perhatian

Kontroversi ini bermula dari prediksi Polymarket yang menanyakan apakah presiden Venezuela akan dicopot dari kekuasaan pada tenggat waktu yang ditentukan. Dalam beberapa jam sebelum laporan tentang penangkapan Maduro muncul, beberapa akun yang baru dibuat memasang taruhan "Ya" yang agresif, mengubah sekitar $60.000 menjadi lebih dari $630.000.

Satu dompet menarik perhatian khusus setelah mengubah sekitar $32.000 menjadi hampir $400.000. Jejak on-chain menunjukkan akun tersebut didanai melalui deposit Coinbase di Solana (SOL) dan Ethereum (ETH), memicu spekulasi bahwa trader memiliki akses ke informasi yang tidak publik.

Seorang analis on-chain kemudian mengklaim dompet pendanaan dapat dikaitkan dengan WLFI melalui deposit Coinbase sekitar 250 SOL yang tampak mirip dengan transfer lain yang diduga terkait dengan dompet terkait WLFI dan domain ENS/SNS yang merujuk pada nama "Steven Charles."

Bubblemaps: buktinya lemah

Bubblemaps menolak kesimpulan itu secara langsung, memperingatkan bahwa pencocokan dompet berbasis waktu telah diperluas melampaui batasnya.

Menurut perusahaan tersebut, selisih satu hari antara deposit masuk dan keluar dari bursa tidak berarti, terutama ketika hanya satu aset yang dipertimbangkan. Ketika aset lain seperti USDC dan ETH disertakan, Bubblemaps mengatakan mereka mengidentifikasi sekitar 20 dompet yang sesuai dengan pola yang sama menggunakan jangka waktu dan rentang nilai yang sama.

https://twitter.com/bubblemaps/status/2008161924014366901?s=46&t=nznXkss3debX8JIhNzHmzw

Perusahaan tersebut juga mencatat bahwa deposit bursa dapat berasal dari transfer bank, beberapa transaksi kecil, atau saldo lama yang dikonsolidasikan lama setelah pendanaan awal, faktor-faktor yang diabaikan dalam klaim viral.

"Menyebut ini sebagai kecocokan 99% adalah clickbait," kata Bubblemaps, menambahkan bahwa jalur pertukaran yang sama dan konvensi penamaan yang serupa tidak menetapkan kepemilikan dompet atau koordinasi.

Meskipun waktu perdagangan Polymarket tetap tidak biasa, Bubblemaps menekankan bahwa disiplin analitis yang buruk dapat mengarah ke hampir semua kesimpulan jika framingnya cukup agresif.

Perusahaan tersebut mendesak komunitas kripto untuk memisahkan bukti on-chain yang kredibel dari narasi yang didorong oleh drama, terutama ketika peristiwa sensitif secara politik dan proyek terkemuka terlibat.

Hingga saat ini, baik Polymarket maupun WLFI belum mengumumkan temuan internal apa pun, dan tidak ada penyelidikan formal yang telah diungkapkan