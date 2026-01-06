Antrean Keluar Validator Ethereum Menyentuh Nol saat Harga ETH Meroket

Antrian Keluar Validator Ethereum Mendekati Nol, Menandakan Berkurangnya Tekanan Jual

Jaringan Ethereum mengalami pergeseran signifikan dalam partisipasi validator, dengan antrian keluar kembali mendekati nol untuk pertama kalinya sejak Juli tahun lalu. Analis menyarankan perkembangan ini dapat mengurangi tekanan jual dan mencerminkan meningkatnya kepercayaan di antara validator untuk tetap berkomitmen pada jaringan.

Data dari Beaconcha.in menunjukkan bahwa antrian keluar saat ini hanya berisi 32 Ether, dengan waktu tunggu rata-rata sekitar satu menit. Ini sangat kontras dengan puncaknya sebesar 2,67 juta ETH pada pertengahan September, yang mewakili pengurangan 99,9%. Secara bersamaan, antrian masuk telah melonjak menjadi 1,3 juta ETH — titik tertinggi sejak pertengahan November — menyoroti meningkatnya minat dalam staking Ether.

CTO Asymetrix, Rostyk menggambarkan situasi tersebut, menyatakan, "Antrian keluar validator pada dasarnya kosong. Tidak ada yang ingin menjual ETH yang di-stake mereka saat ini."

Lebih lanjut, Tevis, pendiri platform perdagangan AlphaLedger, menunjukkan bahwa "Cadangan ETH di exchange berada pada level terendah dalam sepuluh tahun. Tekanan jual berkurang, dan arus masuk validator baru yang melakukan staking ETH untuk yield, terutama didorong oleh entitas seperti BitMine dan pemain ETF, melampaui jumlah yang keluar."

Dalam konteks dinamika jaringan, unstaking Ether sering menandakan niat validator untuk melikuidasi kepemilikan, mengejar peluang yield yang berbeda, atau menyeimbangkan kembali portofolio. Sebaliknya, staking ETH dipandang sebagai tanda kuat kepercayaan terhadap masa depan Ethereum, mencerminkan komitmen jangka panjang.

Tidak Ada Penumpukan Validator yang Menunggu untuk Keluar

Antrian keluar validator Ethereum hampir kosong. Sumber: Validator Queue

Antrian keluar validator terutama mengatur seberapa cepat validator dapat sepenuhnya menarik diri dari konsensus jaringan. Antrian ini berfungsi sebagai pengaman terhadap keluar massal yang dapat mengganggu stabilitas jaringan, memastikan bahwa validator tetap aktif dengan mendapatkan reward sambil berisiko mendapat penalti selama periode menunggu.

Berbeda dengan antrian penarikan, yang menangani penarikan sebagian dari reward yang terakumulasi, antrian keluar berkaitan dengan keberangkatan validator secara penuh. Antrian keluar yang hampir nol saat ini menunjukkan tekanan unstaking yang minimal, memungkinkan pemrosesan cepat permintaan keluar baru jika diperlukan.

Pada bulan Desember, para ahli memprediksi bahwa antrian keluar dapat mendekati nol, dan data terbaru mengkonfirmasi tren tersebut. Status antrian nol menunjukkan lebih sedikit validator yang ingin keluar secara massal, memperkuat stabilitas dan kepercayaan jaringan.

BitMine Mempercepat Staking ETH

Memimpin perubahan ini, BitMine, perbendaharaan Ether terbesar di dunia, telah meningkatkan aktivitas staking-nya dalam beberapa minggu terakhir. Sejak memulai staking pada 26 Desember, perusahaan menambahkan 82.560 ETH tambahan ke antrian masuk pada 3 Januari, membawa total ETH yang di-stake menjadi sekitar 659.219 — bernilai sekitar $2,1 miliar pada harga saat ini.

BitMine sekarang memegang lebih dari 4,1 juta ETH, menyumbang sekitar 3,4% dari total pasokan dan bernilai sekitar $13 miliar. Strategi staking agresif perusahaan tersebut menggarisbawahi kepercayaan institusional terhadap ekosistem staking Ethereum, di tengah tren yang lebih luas dari validator yang memilih untuk tetap berkomitmen.

