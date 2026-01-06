BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Ethereum (ETH) secara konsisten telah menimbulkan ekspektasi yang besar. Vitalik Buterin adalah orang yang, bagaimanapun, mengalihkan diskusi dari aspek-aspek baru dan mudah keEthereum (ETH) secara konsisten telah menimbulkan ekspektasi yang besar. Vitalik Buterin adalah orang yang, bagaimanapun, mengalihkan diskusi dari aspek-aspek baru dan mudah ke

1 Kebenaran Inti Ethereum (ETH): Ketahanan Lebih Penting daripada Kecepatan

Penulis: TronweeklySumber: Tronweekly
2026/01/06 12:00
Ethereum
ETH$3,337.52+0.49%
Core DAO
CORE$0.1298-2.25%
Swarm Network
TRUTH$0.011858-1.97%
Belong
LONG$0.003503-0.79%

Ethereum (ETH) secara konsisten telah menimbulkan ekspektasi besar. Vitalik Buterin adalah orang yang, bagaimanapun, mengalihkan diskusi dari aspek-aspek baru dan mudah ke aspek-aspek lama dan sulit. Dia menunjukkan bahwa Ethereum tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi efisien tetapi lebih untuk bertahan dalam jangka waktu yang lama.

Pendiri Ethereum baru-baru ini menyampaikan pendiriannya. ETH tidak bertujuan untuk mengalahkan Wall Street melalui keuangan atau melakukannya melalui aplikasi ke Silicon Valley. Kehadirannya di sini adalah untuk memberikan kebebasan yang sulit kepada orang-orang. Ketika institusi runtuh. Ketika orang-orang ditolak aksesnya. Ketika hukum diubah dalam sekejap mata.

Transisi ini sangat penting. Ini menguji persepsi yang dimiliki mayoritas pengguna tentang blockchain saat ini. Kecepatan, biaya rendah, dan antarmuka yang ramah pengguna adalah faktor utama dalam percakapan. Namun, Buterin menegaskan bahwa tujuan-tujuan tersebut bukanlah masalah utama.

Baca Juga: Ethereum's Stablecoin Surge: A Record-Breaking Q4

Ethereum Dibangun untuk Kedaulatan, Bukan Kemudahan

Buterin berpendapat bahwa Ethereum adalah platform yang masih dapat berfungsi dalam kasus kerusakan masif sistem lain. Ini tidak ditingkatkan hingga keuntungan maksimum yang mungkin. Sebaliknya, ini dibangun untuk bertahan melalui skenario terburuk.

Dia berpendapat bahwa efisiensi platform fintech tidak akan pernah tertandingi. Pemrosesan pembayaran oleh bank akan selalu lebih cepat. Perusahaan akan selalu membuat aplikasi yang lebih ramah pengguna. Menurutnya, bersaing dalam istilah seperti itu adalah permainan yang kalah.

Ethereum, di sisi lain, menekankan kedaulatan pengguna. Ini menyiratkan tidak adanya kekuatan tunggal yang mengatur sistem. Tidak ada yang dapat mematikannya sepenuhnya. Tidak ada yang dapat mengontrol siapa yang dapat menggunakannya dengan menolak akses. Blockchain harus terus bersikap netral, memungkinkan akses tanpa batas, dan tersedia untuk semua orang, terlepas dari lokasi mereka.

Buterin menghubungkan impian ini dengan cita-cita Ethereum yang asli. Manifesto Trustless tidak terpaku pada yield farming atau transaksi cepat. Ini terutama berkaitan dengan melindungi sistem dari kegagalan total. Deplatforming, pengabaian pengembang, dan gangguan siber.

Ketahanan Ethereum Memicu Perpecahan Komunitas

Untuk mengilustrasikan argumennya, Buterin merujuk pada skenario stres yang disebutkan di atas yang dihadapi di dunia nyata. Turunnya layanan terkemuka seperti Cloudflare adalah salah satu skenario tersebut. Perang siber internet, yang lainnya. Namun, Ethereum akan terus beroperasi – meskipun dengan kecepatan yang lebih lambat. Dia juga menganggap penundaan latensi yang lama sebagai kondisi yang dapat ditoleransi dalam kasus ETH aktif. Dia mengatakan, misalnya, bahwa 2000 milidetik harus tetap dialami sebagai 2000 milidetik.

Rantai pribadi dapat dibangun oleh siapa saja. Ledger yang diberi izin dapat dioperasikan oleh perusahaan. Namun, ruang blok yang sepenuhnya terdesentralisasi dan tahan sensor adalah langka. Buterin berpikir bahwa di situlah nilai Ethereum tersembunyi.

Tanggapannya terbagi. Mereka yang menentangnya mengklaim bahwa pengalaman pengguna yang buruk bersama dengan biaya tinggi adalah faktor lain yang meningkatkan risiko. Desain yang tidak menyenangkan mungkin tidak hanya kehilangan kepercayaan pengguna tetapi juga mengakibatkan sensor cepat mereka. Perkembangan yang sangat bertahap, menurut mereka, mengusir pengguna.

Para pendukung menolak dengan berargumen bahwa istilah kedaulatan dan kenyamanan tidak identik. Kedaulatan adalah tentang daya tahan sementara kemerdekaan bukanlah kehancuran yang cepat tetapi rasa ketegaran yang besar.

Ethereum berada pada momen yang menentukan dalam perkembangannya. Salah satu dari dua rute akan diambil menuju kualitas yang lebih baik dan efisiensi yang lebih tinggi. Yang kedua, bagaimanapun, lebih tentang ketabahan dan ketidakberpihakan. Vitalik Buterin telah secara terbuka menyatakan preferensinya. Menurutnya, ETH akan ada untuk menghancurkan seluruh jaringan jika tidak ada yang berhasil.

Baca Juga: Ethereum Price Holds Key Support as ETH Eyes Potential Early 2026 Rally

Peluang Pasar
Logo Ethereum
Harga Ethereum(ETH)
$3,337.52
$3,337.52$3,337.52
-0.24%
USD
Grafik Harga Live Ethereum (ETH)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Staking Ethereum Mencapai Rekor Tertinggi saat BitMine Meningkatkan Stake ETH

Staking Ethereum Mencapai Rekor Tertinggi saat BitMine Meningkatkan Stake ETH

Staking Ethereum mencapai $119 miliar dengan hampir 30% pasokan terkunci saat BitMine menambah 154 ribu ETH, meningkatkan kepemilikan menjadi 1,685 juta ETH. Staking Ethereum telah mencapai pencapaian baru,
Bagikan
LiveBitcoinNews2026/01/15 19:45
Rusia Menyusun RUU yang Dapat Mengubah Siapa yang Bisa Membeli Kripto

Rusia Menyusun RUU yang Dapat Mengubah Siapa yang Bisa Membeli Kripto

Rusia sedang mempersiapkan transformasi hukum bersejarah yang akan memperluas siapa saja yang memenuhi syarat untuk membeli dan memiliki cryptocurrency di negara tersebut. Laporan telah mengungkapkan bahwa
Bagikan
NewsBTC2026/01/15 20:30
Prediksi Harga Internet Computer (ICP) 2026, 2027-2030

Prediksi Harga Internet Computer (ICP) 2026, 2027-2030

Dalam prediksi harga Internet Computer (ICP) 2026, 2027-2030 ini, kami akan menganalisis pola harga ICP dengan menggunakan analisis teknikal yang akurat dan ramah trader
Bagikan
Thenewscrypto2026/01/15 16:38