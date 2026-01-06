1 Kebenaran Inti Ethereum (ETH): Ketahanan Lebih Penting daripada Kecepatan

Ethereum (ETH) secara konsisten telah menimbulkan ekspektasi besar. Vitalik Buterin adalah orang yang, bagaimanapun, mengalihkan diskusi dari aspek-aspek baru dan mudah ke aspek-aspek lama dan sulit. Dia menunjukkan bahwa Ethereum tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi efisien tetapi lebih untuk bertahan dalam jangka waktu yang lama.

Pendiri Ethereum baru-baru ini menyampaikan pendiriannya. ETH tidak bertujuan untuk mengalahkan Wall Street melalui keuangan atau melakukannya melalui aplikasi ke Silicon Valley. Kehadirannya di sini adalah untuk memberikan kebebasan yang sulit kepada orang-orang. Ketika institusi runtuh. Ketika orang-orang ditolak aksesnya. Ketika hukum diubah dalam sekejap mata.

Transisi ini sangat penting. Ini menguji persepsi yang dimiliki mayoritas pengguna tentang blockchain saat ini. Kecepatan, biaya rendah, dan antarmuka yang ramah pengguna adalah faktor utama dalam percakapan. Namun, Buterin menegaskan bahwa tujuan-tujuan tersebut bukanlah masalah utama.

Ethereum Dibangun untuk Kedaulatan, Bukan Kemudahan

Buterin berpendapat bahwa Ethereum adalah platform yang masih dapat berfungsi dalam kasus kerusakan masif sistem lain. Ini tidak ditingkatkan hingga keuntungan maksimum yang mungkin. Sebaliknya, ini dibangun untuk bertahan melalui skenario terburuk.

Dia berpendapat bahwa efisiensi platform fintech tidak akan pernah tertandingi. Pemrosesan pembayaran oleh bank akan selalu lebih cepat. Perusahaan akan selalu membuat aplikasi yang lebih ramah pengguna. Menurutnya, bersaing dalam istilah seperti itu adalah permainan yang kalah.

Ethereum, di sisi lain, menekankan kedaulatan pengguna. Ini menyiratkan tidak adanya kekuatan tunggal yang mengatur sistem. Tidak ada yang dapat mematikannya sepenuhnya. Tidak ada yang dapat mengontrol siapa yang dapat menggunakannya dengan menolak akses. Blockchain harus terus bersikap netral, memungkinkan akses tanpa batas, dan tersedia untuk semua orang, terlepas dari lokasi mereka.

Buterin menghubungkan impian ini dengan cita-cita Ethereum yang asli. Manifesto Trustless tidak terpaku pada yield farming atau transaksi cepat. Ini terutama berkaitan dengan melindungi sistem dari kegagalan total. Deplatforming, pengabaian pengembang, dan gangguan siber.

Ketahanan Ethereum Memicu Perpecahan Komunitas

Untuk mengilustrasikan argumennya, Buterin merujuk pada skenario stres yang disebutkan di atas yang dihadapi di dunia nyata. Turunnya layanan terkemuka seperti Cloudflare adalah salah satu skenario tersebut. Perang siber internet, yang lainnya. Namun, Ethereum akan terus beroperasi – meskipun dengan kecepatan yang lebih lambat. Dia juga menganggap penundaan latensi yang lama sebagai kondisi yang dapat ditoleransi dalam kasus ETH aktif. Dia mengatakan, misalnya, bahwa 2000 milidetik harus tetap dialami sebagai 2000 milidetik.

Rantai pribadi dapat dibangun oleh siapa saja. Ledger yang diberi izin dapat dioperasikan oleh perusahaan. Namun, ruang blok yang sepenuhnya terdesentralisasi dan tahan sensor adalah langka. Buterin berpikir bahwa di situlah nilai Ethereum tersembunyi.

Tanggapannya terbagi. Mereka yang menentangnya mengklaim bahwa pengalaman pengguna yang buruk bersama dengan biaya tinggi adalah faktor lain yang meningkatkan risiko. Desain yang tidak menyenangkan mungkin tidak hanya kehilangan kepercayaan pengguna tetapi juga mengakibatkan sensor cepat mereka. Perkembangan yang sangat bertahap, menurut mereka, mengusir pengguna.

Para pendukung menolak dengan berargumen bahwa istilah kedaulatan dan kenyamanan tidak identik. Kedaulatan adalah tentang daya tahan sementara kemerdekaan bukanlah kehancuran yang cepat tetapi rasa ketegaran yang besar.

Ethereum berada pada momen yang menentukan dalam perkembangannya. Salah satu dari dua rute akan diambil menuju kualitas yang lebih baik dan efisiensi yang lebih tinggi. Yang kedua, bagaimanapun, lebih tentang ketabahan dan ketidakberpihakan. Vitalik Buterin telah secara terbuka menyatakan preferensinya. Menurutnya, ETH akan ada untuk menghancurkan seluruh jaringan jika tidak ada yang berhasil.

