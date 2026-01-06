BursaDEX+
CME Group mencatatkan rekor tingkat aktivitas perdagangan di seluruh pasarnya pada tahun 2025, mencapai volume harian rata-rata 28 juta kontrak, naik 6% dari tahun sebelumnyaCME Group mencatatkan rekor tingkat aktivitas perdagangan di seluruh pasarnya pada tahun 2025, mencapai volume harian rata-rata 28 juta kontrak, naik 6% dari tahun sebelumnya

CME Group Mencapai Rekor Tertinggi Sepanjang Masa: Kripto Dan Suku Bunga Dorong Perdagangan Rekor 2025

Penulis: BitcoinistSumber: Bitcoinist
2026/01/06 13:00
CME Group mencatat rekor tingkat aktivitas perdagangan di seluruh pasarnya pada tahun 2025, mencapai rata-rata volume harian sebesar 28 juta kontrak, naik 6% dari tahun sebelumnya. Berdasarkan laporan, kenaikan tersebut berasal dari kombinasi produk suku bunga, indeks ekuitas, komoditas, dan lonjakan tajam derivatif kripto.

Perdagangan pada kuartal keempat rata-rata mencapai lebih dari 27 juta kontrak, sementara bulan Desember rata-rata mencapai 23 juta, angka yang menggambarkan tahun yang sibuk bagi operator bursa tersebut.

Volume Tahunan Rekor Tercapai

Futures dan opsi suku bunga merupakan segmen terbesar, dengan rata-rata volume harian sekitar 14 juta kontrak untuk tahun ini. Kontrak indeks ekuitas menambahkan sekitar 7,4 juta secara rata-rata setiap hari.

Perdagangan energi rata-rata mendekati 2,7 juta kontrak, dan produk pertanian mencapai sekitar 1,9 juta. Perdagangan logam juga mencatatkan rekor, dengan sekitar 988.000 kontrak harian. Menurut data perusahaan dan liputan pasar, angka-angka ini secara gabungan mendorong ADV keseluruhan ke level 28,1 juta.

Lonjakan Kontrak Kripto

Futures dan opsi kripto mengalami peningkatan dramatis, dengan rata-rata volume harian sekitar 278.000 kontrak, melonjak hampir 140% dari tahun sebelumnya. Beberapa hari perdagangan di bulan November menghasilkan jumlah harian yang luar biasa besar untuk kripto — hampir 795.000 kontrak diperdagangkan pada satu hari puncak — dan total aktivitas nosional di ruang tersebut mencapai sekitar $12 miliar selama tahun ini.

Kenaikan tajam derivatif kripto membantu meningkatkan aktivitas di luar segmen yang lebih tradisional dan meningkatkan pangsa aliran internasional dan institusional.

Puncak Bulanan Dan Pola Musiman

Data bulanan menunjukkan beberapa capaian tertinggi. Bulan April mencatat salah satu bulan terkuat tahun ini, dengan rata-rata volume harian mendekati 35,9 juta kontrak, sementara November juga mencatatkan rata-rata bulanan yang sangat tinggi di atas 33 juta.

Lonjakan tersebut mencerminkan periode volatilitas pasar dan lindung nilai yang berat di berbagai kelas aset, menurut para pedagang dan analis yang dikutip dalam liputan angka-angka tersebut.

Jangkauan Global Dan Bauran Pasar

Rata-rata volume harian internasional CME Group juga meningkat, mencapai sekitar 8,4 juta kontrak untuk tahun ini. Kenaikan tersebut, dikombinasikan dengan keuntungan di energi, logam, dan kripto, membuat kemajuan tersebut bersifat luas dan tidak terkonsentrasi di satu sektor saja. Hasilnya adalah tahun di mana berbagai lini produk mencatat atau menyamai rekor volume sebelumnya.

Perusahaan perdagangan dan investor mengatakan bahwa pergeseran pandangan suku bunga, aktivitas pasar energi yang diperbarui, dan kembalinya aliran kripto yang kuat semuanya merupakan faktor di balik angka-angka tersebut. Paket statistik pasar yang diterbitkan bursa menyediakan rincian detail, dan regulator serta pengamat pasar akan menganalisis data tersebut saat mereka mempertimbangkan pertanyaan likuiditas dan struktur pasar.

Gambar unggulan dari CME Group, grafik dari TradingView

