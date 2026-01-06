Akumulasi Bitcoin Berlanjut: Strategy Membeli 1.287 BTC di Tengah Kenaikan Harga

Pada hari Senin, Strategy, yang sebelumnya dikenal sebagai MicroStrategy, mengumumkan akuisisi baru Bitcoin (BTC) dalam pengajuan ke Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC). Khususnya, pembelian terbaru ini membawa total kepemilikan perusahaan mendekati 680.000 BTC, dengan angka saat ini mencapai 672.497 BTC.

Pembelian Bitcoin Vs. Perjuangan Saham

Analis, termasuk Lirrato di platform media sosial X, mengungkapkan bahwa perusahaan mengakuisisi 22.498 BTC pada bulan Desember saja. Untuk mencapai target 680.000 BTC pada Januari, Strategy hanya membutuhkan 7.503 koin lagi—jumlah yang mereka lampaui bulan lalu.

Namun, meskipun akuisisi bullish ini, saham perusahaan (MSTR) mengalami penurunan signifikan, anjlok lebih dari 50% sepanjang tahun 2025 hingga harga perdagangan saat ini sekitar $163 pada hari Senin.

Menambah tantangan yang dihadapi Strategy, perusahaan ini bisa hanya sepuluh hari lagi dari penghapusan dari indeks Morgan Stanley Capital International (MSCI), menunggu pengumuman resmi.

Dalam proposal Oktober, MSCI mengindikasikan bahwa perusahaan yang memegang aset digital sebesar 50% atau lebih dari total aset mereka harus dihapus dari tolok ukur globalnya. Langkah ini dibenarkan oleh pernyataan MSCI bahwa perusahaan-perusahaan ini menyerupai dana investasi, yang dikecualikan dari indeksnya.

Strategy Bersiap Menghadapi Potensi Gejolak Keuangan

Saat ini, MSCI sedang melakukan konsultasi publik, dan jika menentukan bahwa perusahaan Digital Asset Treasury (DAT) seperti Strategy harus dikecualikan, hal itu dapat menjadi preseden yang mungkin diikuti oleh penyedia indeks lainnya.

Dalam surat publik, CEO Strategy, Phong Le, dan co-founder Michael Saylor membahas kemungkinan implikasi dari pengecualian MSCI. Mereka memperkirakan bahwa keputusan tersebut dapat menyebabkan sekitar $2,8 miliar saham perusahaan dilikuidasi, menciptakan potensi efek menakutkan di seluruh industri.

Analis dari TD Cowen menyoroti bahwa sekitar $2,5 miliar dari nilai pasar Strategy terikat pada MSCI, sementara tambahan $5,5 miliar bergantung pada indeks lainnya.

Analisis JPMorgan menunjukkan bahwa jika MSCI mengecualikan Strategy, perusahaan bisa menghadapi arus keluar $2,8 miliar, angka yang dapat meningkat menjadi $8,8 miliar jika dihapus dari indeks tambahan, termasuk Nasdaq 100, CRSP US Total Market Index, dan berbagai indeks Russell yang dimiliki oleh London Stock Exchange Group (LSEG).

Di samping tantangan potensial ini, Strategy mungkin segera harus menghadapi kerugian finansial substansial yang sangat kontras dengan laba $2,8 miliar yang mereka laporkan pada kuartal ketiga tahun sebelumnya.

Selain itu, Bloomberg Billionaires Index menunjukkan bahwa Michael Saylor telah melihat kekayaan pribadinya berkurang secara dramatis selama penurunan ini, turun sekitar 40% menjadi sekitar $3,8 miliar.

Meskipun demikian, pada hari Senin, harga cryptocurrency mengalami pemulihan yang signifikan, dengan Bitcoin dan aset digital lainnya seperti Ethereum (ETH), Binance Coin (BNB), Solana (SOL) dan XRP naik kembali di atas level kunci, memicu gelombang optimisme baru di antara investor.

Gambar unggulan dari DALL-E, grafik dari TradingView.com