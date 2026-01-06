XRP Mempertahankan Support Kritis Sementara $2,30 Muncul sebagai Zona Penentu

XRP terus diperdagangkan di dalam saluran menurun yang bersih yang telah memandu aksi harga sejak puncak pertengahan 2025. Fase ini mencerminkan momentum yang mendingin daripada keruntuhan struktur.

EGRAG CRYPTO menunjukkan bahwa perilaku harga menyerupai koreksi terkontrol, di mana penjual aktif tetapi tidak agresif. Penghormatan berulang terhadap batas atas dan bawah saluran mendukung pandangan ini, menunjukkan disiplin daripada kepanikan.

Harga baru-baru ini memantul dari area sekitar $1,70 hingga $1,75, yang mewakili area support jangka panjang tradisional. Pantulan tersebut tepat sasaran, karena pembeli muncul tepat di tempat di mana support diantisipasi.

Ada beberapa candle yang menunjukkan sumbu bawah yang panjang. Ini adalah indikasi yang sangat khas dari fakta bahwa upaya breakdown sedang diserap.

Moving average memberikan lebih banyak informasi tentang pola tersebut. EMA 21 dan 50 masih berada di bawah rata-rata timeframe yang lebih tinggi, yang memverifikasi fakta bahwa XRP masih dalam proses koreksi.

Namun, harga mencoba menyentuh EMA 21, yang merupakan indikasi pertama dari kekuatan sementara. Juga, EMA 100 masih berada di bawah harga, bertindak sebagai support, sedangkan EMA 200 jauh di bawah.

Sumber: X

Hambatan $2,30 dan Jalur Naik untuk XRP

Level paling signifikan pada grafik terletak di sekitar $2,30. Region ini mewakili puncak saluran menurun dan area resistance sebelumnya. Menembus region ini dengan re-test yang berhasil mengindikasikan pergeseran momentum yang signifikan.

Berdasarkan analisis struktur dari EGRAG CRYPTO, breakout dapat membuka jalur menuju area $3,10-$3,30 di mana sumber likuiditas dan supply sebelumnya berada.

Kecuali level ini direbut kembali, setiap pergerakan ke atas harus dilihat dengan hati-hati. Setiap pergerakan di atas $2,30 masih bersifat korektif, menunggu konfirmasi pembalikan tren. Berdasarkan probabilitas, struktur saat ini mendukung resolusi naik.

Kekuatan Timeframe Rendah Bertemu Risiko Timeframe Tinggi

Pada timeframe yang lebih rendah, perilaku XRP telah positif. CrediBULL menunjuk pada pola triple tap, yang memfasilitasi pergerakan menuju tertinggi lokal dari range.

Sumber: X

Grafik 4 jam menunjukkan pembentukan permintaan yang kuat di sekitar area $1,82 hingga $1,78, di mana harga berlabuh lebih dari satu kali sebelum kenaikan lebih lanjut. Dari bawah range, XRP memulihkan level 50% di sekitar $2,05.

