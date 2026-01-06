Strategi Michael Saylor Catat Kerugian Tidak Direalisasi $17,4 Miliar pada Aset Digital di Q4

Strategy, perusahaan publik yang telah mengikat identitasnya dengan Bitcoin, melaporkan kerugian belum direalisasi sebesar $17,44 miliar pada aset digital untuk tiga bulan yang berakhir 31 Desember 2025, menurut pengajuan 8-K pada hari Senin.

Pengajuan tersebut juga mencantumkan manfaat pajak tangguhan sebesar $5,01 miliar yang terkait dengan kerugian kuartalan tersebut, memberikan investor gambaran tentang bagaimana akuntansi berfluktuasi dengan harga kripto bahkan ketika perusahaan terus mempertahankannya.

Untuk tahun penuh yang berakhir 31 Desember 2025, Strategy mengatakan telah mencatat kerugian belum direalisasi sebesar $5,40 miliar pada aset digital dan manfaat pajak tangguhan terkait sebesar $1,55 miliar.

Strategy Terus Membeli Bitcoin Meskipun Mengalami Kerugian Belum Direalisasi di Q4

Strategy mengatakan nilai tercatat aset digitalnya mencapai $58,85 miliar per 31 Desember 2025, bersama dengan kewajiban pajak tangguhan terkait sebesar $2,42 miliar, menunjukkan skala neraca yang telah dibangun di sekitar kripto.

Bahkan dengan kerugian Q4, perusahaan terus membeli. Strategy mengatakan telah mengakuisisi 1.283 BTC antara 1 Januari dan 4 Januari seharga $116 juta dengan harga pembelian rata-rata $90.391, membawa total kepemilikan Bitcoin menjadi 673.783 per 4 Januari.

Perusahaan mendanai pembelian tersebut melalui penjualan saham di bawah program at-the-market-nya. Strategy mengatakan pembelian Bitcoin dilakukan menggunakan hasil dari penjualan saham biasa Kelas A-nya, dan melaporkan hasil bersih sebesar $116,3 juta dari penjualan 735.000 saham antara 1 Januari dan 4 Januari.

Penggalangan Modal Dan Buffer Likuiditas Membingkai Taruhan Kripto Strategy

Perusahaan juga melaporkan hasil bersih sebesar $195,9 juta dari penjualan 1.255.911 saham antara 29 Desember dan 31 Desember, melanjutkan strategi yang sudah familiar untuk menggalang ekuitas dan mengonversinya menjadi Bitcoin.

Harga pembelian agregat Strategy untuk posisi Bitcoin-nya adalah $50,55 miliar per 4 Januari, dengan harga pembelian rata-rata $75.026, menurut pengajuan tersebut.

Perusahaan juga mengatakan mempertahankan cadangan dolar AS sebesar $2,25 miliar per 4 Januari untuk mendukung pembayaran dividen pada saham preferen dan bunga pada utang yang beredar, buffer likuiditas yang penting ketika pasar kripto berbalik arah.

Strategy memperingatkan bahwa informasi keuangan dalam 8-K disiapkan oleh manajemen, dan mengatakan auditor independennya, KPMG, belum mengaudit atau meninjau angka-angka tersebut dan tidak menyatakan pendapat tentang angka-angka tersebut.