Perusahaan Kuwait mengandalkan pertumbuhan seiring pesanan meningkat tajam

Perusahaan-perusahaan Kuwait melaporkan pertumbuhan output tertinggi dalam tujuh bulan pada Desember, saat sektor swasta non-minyak mengakhiri tahun 2025 dengan catatan positif.

Indeks Manajer Pembelian (PMI) S&P Global Kuwait naik menjadi 54 pada Desember, meningkat dari 53,4 pada November, mencerminkan kekuatan yang terus bertumbuh dari sektor swasta non-minyak.

Skor PMI di atas 50 menunjukkan pertumbuhan, sementara pembacaan di bawah 50 mengindikasikan kontraksi.

Sektor swasta non-minyak Kuwait telah membangun momentum pertumbuhan sepanjang kuartal akhir tahun 2025 dan berada dalam posisi yang kuat saat tahun 2026 dimulai, kata Andrew Harker, direktur ekonomi di S&P Global Market Intelligence, dalam sebuah laporan.

"Perusahaan-perusahaan optimis tentang prospek tahun mendatang, dengan optimisme bisnis berada di antara yang tertinggi sejak survei dimulai pada tahun 2018," katanya.

Pesanan baru meningkat untuk bulan ke-35 berturut-turut pada Desember, dengan tingkat ekspansi tercepat sejak Mei lalu.

Selain itu, perusahaan-perusahaan non-minyak semakin optimis bahwa output akan berkembang sepanjang tahun mendatang, kata laporan tersebut, menambahkan sentimen mencapai level tertinggi dalam dua tahun pada Desember.

Pesanan baru mendorong pertumbuhan lapangan kerja untuk bulan kesepuluh berturut-turut pada Desember, karena tingkat penciptaan lapangan kerja adalah yang tercepat sejak Juni.

Namun, tekanan inflasi tetap menjadi hambatan potensial, didorong oleh meningkatnya permintaan bahan dan tingkat kepegawaian yang lebih tinggi, kata S&P.

Bacaan lebih lanjut: