Prospek Q1 Ethereum: Analis Bagikan Pengaturan Historis Saat Harga Mendekati Resistance Kunci

Sementara Ethereum (ETH) berupaya mengubah level krusial menjadi support, beberapa analis telah membagikan pandangan bullish untuk cryptocurrency ini, yang dapat mendorong harganya melampaui batas $4.000 pada kuartal pertama 2026.

Kelemahan Akhir Tahun Memicu Rally Q1

Pada hari Senin, Ethereum menembus batas $3.200 untuk pertama kalinya dalam hampir sebulan, mencapai level tertinggi empat minggu di $3.259. Cryptocurrency ini telah mengalami lonjakan 8,3% dari level krusial $3.000 sejak Jumat, terkonsolidasi di atas level $3.100 selama akhir pekan.

Kini, Raja Altcoin ini berupaya mempertahankan level resistance kunci dan mengubahnya menjadi support. Di tengah kinerja ini, beberapa pengamat pasar membagikan setup potensial yang dapat mengarah pada rally signifikan selama tiga bulan ke depan.

Dalam sebuah postingan X, analis Niels menegaskan bahwa penutupan kuartalan Ethereum di zona merah "tidak sebearish seperti yang terlihat." Patut dicatat, altcoin ini mencatat Q4 terburuknya dalam enam tahun setelah menutup kuartal dengan return negatif 28,28%, menurut data CoinGlass.

Ini menandai penutupan Q4 negatif pertama ETH sejak 2022, dan kinerja akhir tahun terburuknya sejak 2019, ketika mencatatkan return negatif 28,9%. Meskipun demikian, Niels menyoroti bahwa ini membuka pintu untuk setup yang "menarik" menjelang seasonality yang diharapkan dari altcoin tersebut.

"Sejarah menceritakan kisah yang menarik: setiap kali ETH menyelesaikan Q4 di zona merah, Q1 berikutnya telah ditutup hijau," jelas analis tersebut, menegaskan bahwa "kelemahan akhir tahun biasanya bertindak sebagai reset, bukan reversal."

Menurut postingan tersebut, leverage flush akhir tahun dan pendinginan sentimen sebelumnya telah memungkinkan Ethereum untuk memulai tahun baru "dari basis yang lebih bersih," yang telah memungkinkan altcoin ini mencatatkan return kuartalan hingga 52% dalam beberapa tahun terakhir.

"Jika pola itu bertahan, Q4 bukanlah peringatan; itu adalah setup menuju Q1," sarannya.

Ethereum Bersiap Untuk Breakout 30%

Saat harga mencatat lonjakan mingguan 11%, analis Ted Pillows menunjukkan bahwa cryptocurrency ini akan menghadapi zona penting yang telah berfungsi sebagai resistance selama hampir dua bulan.

Sejak pullback awal November, altcoin terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar ini telah diperdagangkan antara kisaran harga $2.700-$3.400, mengalami resistance kuat di sekitar level $3.000 dan $3.200.

Sekarang zona tengah dari kisaran tersebut telah direbut kembali untuk sementara, ETH harus mempertahankan momentumnya dan mengubah batas atas menjadi support. "Perebutan kembali level ini akan mendorong Ethereum menuju level $3.800-$4.000," di mana resistance besar berikutnya berada, jelas Ted pada Senin pagi.

Sebaliknya, penolakan dari zona resistance ini dapat mengirim harga ETH menuju support $3.000, sambil berisiko konsolidasi lebih lama dalam kisaran dua bulannya.

Sementara itu, analis Ali Martinez membahas konsolidasi altcoin ini, menunjuk pada pola segitiga simetris yang terbentuk pada chart-nya. Menurut analis tersebut, Ethereum telah terkompresi antara garis tren naik dan turun pola tersebut sejak November, menunggu pergerakan 30%.

Jika harga mempertahankan breakout saat ini dari batas atas, cryptocurrency ini dapat melihat rally menuju area $4.000 dalam beberapa minggu mendatang, memposisikan ETH untuk retest level Q3.

Pada saat penulisan ini, Ethereum diperdagangkan di $3.253, peningkatan 3,4% dalam kerangka waktu harian.