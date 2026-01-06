XRP Melonjak Menuju $2,20: Memimpin Kenaikan Hari Senin Dan Mendorong Arus Masuk ETF Kripto

Pada tahun 2025, XRP muncul sebagai token berkinerja terbaik di antara sepuluh cryptocurrency terbesar, melampaui keuntungan dari Bitcoin (BTC) dan Ethereum (ETH). Saat minggu pertama tahun 2026 berlangsung, XRP telah melanjutkan tren naiknya, mencatat lonjakan 17% selama seminggu terakhir yang mendorong harganya kembali melampaui ambang batas kunci $2,20.

Permintaan ETF yang Kuat Mendorong XRP Maju

Salah satu faktor penting yang berkontribusi terhadap lonjakan ini adalah kinerja kuat dari exchange-traded funds (ETF) XRP, yang menjadi menonjol di pasar dengan menarik $483 juta selama beberapa minggu terakhir. Sebaliknya, ETF Bitcoin mengalami arus keluar signifikan sebesar $1,09 miliar, sementara produk Ethereum menghadapi kerugian sebesar $564 juta.

Dana XRP tidak hanya mencapai arus masuk $483 juta selama bulan Desember, tetapi juga mempertahankan arus masuk yang stabil selama 30 hari perdagangan berturut-turut. Tren ini akhirnya berakhir pada 26 Desember dengan hari pertama tanpa arus masuk.

Secara keseluruhan, sejak diluncurkan pada bulan November, total arus masuk ke exchange-traded funds XRP telah mencapai $1,3 miliar, menandai tingkat adopsi tercepat untuk ETF altcoin manapun hingga saat ini.

Ke depan, laporan menunjukkan bahwa lanskap ETF bisa menjadi penting dalam membentuk skenario bullish untuk XRP. Pengajuan potensial oleh BlackRock untuk ETF XRP dapat berfungsi sebagai dorongan kredibilitas yang signifikan, menarik investor institusional konservatif ke dalam ruang ini.

ETF Bitcoin senilai $40 miliar milik BlackRock sendiri mencontohkan kapasitas untuk memobilisasi modal secara efektif melalui koneksi platform Aladdin-nya. Selain itu, penskalaan stablecoin RLUSD milik Ripple ke dalam layanan perbankan dan pengiriman uang dapat menghasilkan permintaan berkelanjutan untuk XRP sebagai aset jembatan yang kritis.

Ada juga tanda-tanda bahwa Federal Reserve dapat menerapkan beberapa pemotongan suku bunga pada tahun 2026, yang akan menurunkan biaya peluang berinvestasi dalam aset berisiko.

Dalam kondisi seperti itu, diduga bahwa harga XRP mungkin menembus rekor tertinggi sepanjang masa sebesar $3,84, berpotensi meningkat menuju kisaran $4,00 hingga $5,00 pada akhir tahun.

Di Ambang Keuntungan Besar?

Dalam hal aksi harga, analis pasar Dark Defender, yang aktif di platform media sosial X (sebelumnya Twitter), baru-baru ini menyoroti aksi harga XRP dengan memberikan pembaruan kerangka waktu tiga bulan.

Analis tersebut mencatat bahwa candle hijau yang baru dimulai pada bulan Januari menunjukkan Relative Strength Index (RSI) yang bullish. Menurut Dark Defender, melampaui level $2,22 sangat penting bagi XRP.

Dia lebih lanjut menyarankan bahwa XRP bisa berada di ambang lonjakan signifikan, mirip dengan perak, dan menunjuk target ambisius seperti $6 dan bahkan setinggi $20 di masa depan.

Mencapai $6 akan mewakili kenaikan signifikan sebesar 171% dari harga perdagangan saat ini, sementara mencapai angka $20 akan menunjukkan kenaikan luar biasa sebesar 800%.

Sementara diperdagangkan pada $2,21 pada saat penulisan, token ini masih menghadapi $2,22 sebagai level resistensi jangka pendek utama berikutnya, dan juga diperdagangkan 40% di bawah rekor tertinggi sepanjang masa.

