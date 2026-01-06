Tahun Baru, Momentum Baru: Optimisme Bitcoin Meningkat di Q1 saat Layer-2 Tercepat Mengumpulkan $100K dari Presale Akhir Pekan

Senin, 5 Januari 2025 – Bitcoin (BTC) terus membangun momentum kenaikannya dan menuju hari kelima berturut-turut dengan keuntungan seiring dimulainya tahun baru.

Bersamaan dengan reli ini, aktivitas seputar Bitcoin Hyper (HYPER) semakin meningkat. Proyek yang diposisikan sebagai solusi Layer-2 tercepat yang dibangun di jaringan Bitcoin ini menarik tambahan pendanaan $100.000 selama akhir pekan, menyusul penggalangan dana $30 juta pada hari Jumat. Arus masuk yang kembali ini mencerminkan kembalinya sentimen bullish di seluruh pasar.

Para pendukung awal melihat peluncuran Bitcoin Hyper yang diharapkan pada tahun 2026 sebagai katalis utama. Dengan memperkenalkan utilitas dan fleksibilitas baru ke ekosistem Bitcoin, protokol ini dapat membantu mendorong BTC kembali menuju dan berpotensi melampaui rekor tertinggi sepanjang masa tahun lalu.

Dengan menggabungkan kecepatan tingkat Solana dengan keamanan Bitcoin, Layer-2 ini bertujuan untuk mendukung gelombang baru aplikasi yang membentuk industri.

Untuk periode terbatas, investor masih dapat mengakses token HYPER asli dengan harga presale. Token saat ini dihargai $0,013535, meskipun harga ini akan berubah dalam 36 jam ketika putaran pendanaan berikutnya memicu kenaikan harga.

Setelah sempat turun di bawah $87.000, Bitcoin telah mencatat empat hari berturut-turut dengan keuntungan. Saat sesi hari Senin berlangsung, cryptocurrency terbesar di dunia ini menargetkan candle hijau kelima, menandakan awal tahun yang kuat.

Pendorong utama di balik narasi bullish adalah ketidakpastian geopolitik yang meningkat menyusul penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh AS. Perkembangan ini telah memicu kembali diskusi global seputar kedaulatan dan risiko, semakin memperkuat peran Bitcoin sebagai aset safe-haven.

Sentimen ini juga bergema di pasar emas, dengan harga naik menjadi $4.434 per ons pada hari Senin.

Dari perspektif teknis, pergerakan menuju $91.000 didorong oleh peristiwa likuidasi yang tajam. Sekitar $180 juta posisi short terhapus dalam hitungan jam, memaksa trader untuk membeli kembali BTC untuk menutup kerugian. Gelombang pembelian paksa ini menciptakan tekanan ke atas yang kuat, mendorong harga lebih tinggi lagi.

Melihat lebih jauh ke depan, 2026 semakin dibingkai sebagai tahun pemulihan potensial. Meskipun Bitcoin mencapai level rekor $126.000 pada tahun 2025, momentum memudar pada kuartal keempat periode yang biasanya mendukung reli memungkinkan tekanan bearish mengganggu tren naik. Namun, indikator awal sekarang menunjukkan sentimen mungkin bergeser.

Hanya pada 2 Januari, ETF Bitcoin mencatat arus masuk bersih sebesar $471 juta. Ketika digabungkan dengan arus masuk $355 juta yang terlihat pada 30 Desember, ini menonjol sebagai satu-satunya dua hari arus masuk bersih positif di sepuluh sesi perdagangan terakhir, menunjukkan gelombang baru minat institusional.

Sementara kondisi makro yang lebih luas menawarkan dukungan yang solid, satu katalis utama masih sebagian besar diabaikan: Bitcoin Hyper. Saat proyek ini semakin dekat dengan peluncuran, para pendukung awal mulai menilai bagaimana kemampuannya untuk memperkenalkan kecepatan seperti Solana ke layer Bitcoin dapat membuka permintaan baru, berpotensi menjadi pemicu yang hilang untuk pergerakan naik Bitcoin berikutnya.

Bitcoin Hyper telah mengamankan lebih dari $30,1 juta dalam total pendanaan, didorong oleh minat investor dalam ekosistem berkinerja tinggi yang dibangun untuk menghilangkan kendala struktural Bitcoin yang sudah berlangsung lama tanpa melemahkan keamanan dasarnya.

Pada intinya, kekuatan Bitcoin berasal dari kesederhanaan ekstremnya. Menjaga ukuran blok dalam kisaran 2MB hingga 4MB membantu memastikan bahwa menjalankan node tetap terjangkau bagi individu. Jika ukuran blok didorong ke ekstrem seperti 1GB atau lebih, hanya pusat data besar yang dapat menangani tuntutan perangkat keras yang diperlukan untuk memvalidasi jaringan. Pergeseran itu akan mengecualikan pengguna sehari-hari yang menjalankan node dari rumah, secara efektif memusatkan verifikasi.

Model Proof-of-Work (PoW) sama pentingnya. Penambang harus mengeluarkan energi dunia nyata untuk memecahkan teka-teki kriptografi untuk mendapatkan hadiah BTC. Biaya nyata ini disorot oleh Elon Musk dalam sebuah posting Oktober tahun lalu, di mana dia menggambarkan Bitcoin sebagai "berbasis energi," mencatat bahwa sementara informasi digital dapat disalin, energi tidak dapat dipalsukan.

Kendala dunia nyata ini membuat menyerang jaringan secara ekonomi tidak rasional. Setiap aktor yang mencoba mengkompromikan Bitcoin harus mengeluarkan lebih banyak biaya daripada gabungan energi dan perangkat keras dari semua penambang yang ada biaya yang begitu tinggi sehingga membuat upaya seperti itu tidak ada gunanya.

Sementara sifat-sifat ini membuat Bitcoin menjadi salah satu penyimpan nilai terkuat yang pernah dibuat, mereka juga membatasi kecepatan transaksi dan kemampuan pemrograman.

Bitcoin Hyper dirancang untuk menyelesaikan trade-off ini. Proyek ini dibangun di atas keamanan Bitcoin sambil memperkenalkan layer eksekusi berkecepatan tinggi. Menggunakan canonical bridge, Bitcoin Hyper menghubungkan lingkungan eksekusi berbasis SVM-nya langsung ke layer dasar Bitcoin.

Melalui mekanisme lock-and-mint, setiap Bitcoin yang diamankan dalam bridge dicocokkan 1:1 dengan aset setara yang dicetak di Layer-2. Pengaturan ini memungkinkan pengembang untuk membuat aplikasi terdesentralisasi berbasis Rust yang mendapat manfaat dari keamanan Bitcoin sambil mencapai finalitas hampir instan melalui Solana Virtual Machine.

Hasil akhirnya adalah sistem di mana Bitcoin dapat beroperasi sebagai uang yang dapat diprogram untuk pertama kalinya, menghasilkan kinerja tingkat Solana tanpa mengorbankan ketahanan layer dasarnya.

Saat aplikasi hybrid terus berkembang, investor semakin mengharapkan Bitcoin untuk bertransisi dari penyimpan nilai pasif menjadi aset utilitas yang bergerak cepat. Bagi para pendukung awal, peluang inti terletak pada membangun "saluran permintaan" yang jelas di mana BTC digunakan secara aktif sebagai mata uang utama dalam gelombang baru aplikasi terdesentralisasi, daripada tetap menganggur.

Skala pergeseran potensial ini cukup besar. Jika Bitcoin Hyper berhasil menarik bagian yang berarti dari pasokan BTC ke dalam bridge-nya, miliaran dolar dapat bergerak dari kepemilikan pasif ke sirkulasi aktif. Dalam kerangka kerja ini, Bitcoin akan mengalir melalui protokol DeFi dan aplikasi yang berfokus pada konsumen, melepaskan diri dari peran lama yang tidak digunakan dalam cold storage.

Evolusi ini juga mengatur keselarasan yang kuat dengan token HYPER. Saat jaringan Layer-2 menarik lebih banyak likuiditas Bitcoin dan menangani aktivitas transaksi yang meningkat, permintaan untuk token asli diharapkan tumbuh bersamanya. Dengan HYPER berfungsi sebagai token gas untuk jaringan, itu menjadi komponen penting untuk memproses dan menyelesaikan transaksi.

Inilah mengapa pertumbuhan HYPER sebagai aset sangat mencerminkan ekspansi Bitcoin dalam ekosistem. Selain hanya menyelesaikan transaksi, token ini juga mendukung staking dan tata kelola, memberikannya model utilitas berlapis yang meluas di seluruh jaringan.

Mengingat skala dan ambisi di balik Bitcoin Hyper, peserta awal semakin melihat HYPER sebagai gateway kunci untuk membuka fase utilitas Bitcoin bernilai miliaran dolar berikutnya. Keyakinan itu mendorong minat kuat dalam presale, dengan investor ingin mengamankan eksposur sementara peluang masih tersedia.

Dengan pendanaan yang signifikan telah diamankan, jendela untuk membeli HYPER dengan harga presale semakin menyempit.

Untuk mengamankan HYPER selama presale, kunjungi situs web Bitcoin Hyper dan beli token menggunakan SOL, ETH, USDT, USDC, BNB, atau kartu kredit.

Bitcoin Hyper merekomendasikan menggunakan Best Wallet, yang secara luas dianggap sebagai salah satu crypto dan Bitcoin wallet terkemuka yang tersedia saat ini. HYPER sudah terdaftar di bagian Upcoming Tokens Best Wallet, memungkinkan pengguna untuk dengan mudah membeli, melacak, dan kemudian mengklaim token mereka setelah perdagangan dimulai.

Mereka yang ingin tetap update juga dapat bergabung dengan komunitas Bitcoin Hyper di Telegram dan X.

Kunjungi Bitcoin Hyper.