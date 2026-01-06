Pasar kredit global menerbitkan pinjaman korporasi harian tunggal tertinggi sejak Januari 2025

Pasar kredit global baru saja menerbitkan obligasi berdenominasi dolar senilai $61 miliar, mencerminkan selera investor yang kuat terhadap biaya pinjaman yang lebih rendah. Setidaknya sembilan investor Asia memasarkan surat utang dalam USD.

Para peminjam dan penerbit Asia berbondong-bondong ke pasar, termasuk Sumitomo Financial Group dan Mitsubishi UFJ Financial Group dari Jepang. Para penerbit ini, di antara delapan belas penerbit lainnya, menjual surat utang mereka dengan ukuran rata-rata melebihi tiga kali ukuran penerbitan di pasar utang berperingkat tinggi AS.

Para peminjam Asia membanjiri pasar, termasuk Resona Bank Ltd. Jepang dan Agricultural Bank of China Ltd., yang telah memasarkan surat utang berdenominasi dolar AS.

Obligasi korporasi dolar global menghasilkan imbal hasil 4,8%

Menurut laporan Bloomberg, obligasi korporasi dolar berperingkat tinggi menghasilkan imbal hasil sekitar 4,8% secara global. Sementara itu, biaya pinjaman tidak berubah meskipun ketegangan geopolitik meningkat akibat penangkapan Presiden Nicolás Maduro dari Venezuela pada akhir pekan. Penerbitan senilai $61 miliar pada hari Senin menunjukkan kepercayaan terhadap ekonomi global karena tahun ini mulai terbentuk sebagai salah satu musim tersibuk untuk pendanaan pemerintah dan korporasi. Ini juga merupakan penerbitan terbesar sejak Januari 2025.

Arab Saudi menerbitkan $11,5 miliar melalui penjualan obligasi dolar, bertujuan mengurangi ketergantungannya pada minyak dengan mendanai proyek-proyek besar. Penawaran tersebut mencakup jatuh tempo mulai dari tiga hingga 30 tahun dan menarik tawaran hingga $29 miliar.

Omar Slim, co-head Asia fixed income di PineBridge Investments, mencatat bahwa permintaan tetap tinggi di tengah lingkungan ekonomi Asia yang menguntungkan. Dia percaya bahwa spread akan tetap landai, dengan beberapa pengecualian di mana mungkin akan melebar.

Seorang ahli strategi Morgan Stanley juga memprediksi bahwa lebih dari $2 triliun penerbitan utang investment-grade AS dapat dirilis ke pasar tahun ini. Menurut ahli strategi tersebut, proyek ekspansi AI, pembiayaan ulang pinjaman yang akan segera jatuh tempo, dan akuisisi baru diperkirakan akan mendorong penerbitan tersebut.

Para peminjam bergegas mengunci kesepakatan di tengah biaya pinjaman yang rendah

Sejauh ini, para peminjam bergegas untuk mengunci kesepakatan dengan biaya pinjaman yang lebih rendah, seperti yang terlihat sebelumnya di seluruh pasar kredit leverage AS. Pasar kredit leverage AS mencatat $61 miliar dalam penerbitan baru pada 21 Juli 2025, menandai penerbitan terbesar tahun ini dan melampaui $100 miliar dalam penerbitan sejak Januari 2025.

Setidaknya 33 kesepakatan ditutup selama peluncuran pinjaman leverage Juli, dengan hanya enam kesepakatan repricing. Medline, sebuah perusahaan perlengkapan medis, menutup kesepakatan terbesar, senilai $7,57 miliar. Sebagian besar termasuk repricing untuk pinjaman berjakaanya. UKG Inc. mencatat $6,27 miliar dalam transaksi untuk repricing pinjaman berjakaanya, yang juga di-repricing pada Oktober 2024. Applied Systems Inc., sebuah perusahaan perangkat lunak, juga meluncurkan kesepakatan repricing senilai $2,4 miliar hanya enam bulan setelah repricing pinjaman yang sama.

Menurut data Bloomberg, sesi 21 Juli melampaui peluncuran pinjaman leverage Senin 21 Januari, yang melihat sekitar $48 miliar kesepakatan diluncurkan dan lebih dari 30 ditutup. Kesepakatan baru sekarang telah melampaui $100 miliar sejak Januari 2025 di seluruh pasar leverage AS, mendorong penerbit untuk menerbitkan lebih banyak pinjaman di awal tahun ini.

Perlambatan baru disadari pada April, menyusul kekhawatiran bahwa tarif AS akan berdampak pada aktivitas penggalangan modal. Pasar pulih kemudian pada Mei dan semakin cepat pada Juli.

Outlook 2026 Charles Schwab untuk obligasi korporasi, yang dirilis bulan lalu, merekomendasikan pendekatan "up-in-quality" yang menyukai obligasi korporasi investment-grade karena imbal hasil kredit yang rendah. Perusahaan tersebut memperkirakan imbal hasil sekitar 4,8%, sejalan dengan imbal hasil yang dilaporkan Bloomberg pada obligasi korporasi dolar AS berperingkat tinggi. Menurut Charles Schwab, obligasi berimbah hasil tinggi dan pinjaman bank harus dipertimbangkan dengan hati-hati karena valuasi yang tinggi dan jaminan default yang meningkat.

