Ilmuwan Filipina meraih penghargaan internasional untuk penelitian komunitas terpinggirkan

Seorang ilmuwan Filipina menerima pengakuan di bawah perlindungan Presiden Abdel Fattah El-Sisi dari Mesir atas karyanya dalam memajukan keberlanjutan dan inovasi di komunitas terpinggirkan di Filipina.

Glenn S. Banaguas, seorang diplomat sains dengan advokasi tentang ketahanan bencana iklim dan keberlanjutan lingkungan, adalah salah satu Penerima pertama dari Bibliotheca Alexandrina International Award yang diumumkan pada hari Senin.

"Saya benar-benar tidak tahu apa yang akan saya katakan…penghargaan khusus ini berada di bawah perlindungan presiden Mesir," katanya kepada BusinessWorld dalam wawancara Zoom pada hari Selasa.

"Saya tidak bisa berkata-kata, dan satu-satunya kata yang bisa saya ucapkan hanyalah 'Terima kasih banyak'," tambahnya.

Tuan Banaguas dikenal karena dedikasinya dalam membantu masyarakat yang kurang beruntung melalui Environmental & Climate Change Research Institute-nya dan inisiatif "Climate Smart Philippines: Science for Service".

"Sejak masa awal di tahun 2010 hingga saat ini, sebagian besar proyek penelitian kami berfokus pada sektor khusus ini," katanya. "Ini adalah organisasi penelitian sukarelawan jadi 90% proyek kami di Filipina gratis – ini pro bono."

Beberapa karyanya meliputi penyediaan solusi praktis seperti bahan bakar nabati, perangkat prediksi banjir dan kekeringan, sistem prediksi bencana, dan sistem energi dan kesehatan berkelanjutan.

"Sebagian besar proyek penelitian berfokus pada petani, nelayan, masyarakat adat kami, karena saya tahu bahwa setiap kali terjadi bencana, orang miskin menjadi semakin miskin," katanya. "Dan setiap kali ada bencana, sektor-sektor khusus ini sangat menderita."

"Yang benar-benar ingin saya lakukan adalah melakukan penelitian karena saya tahu bahwa penelitian khusus ini akan benar-benar menciptakan dampak positif dalam kehidupan masyarakat kami, dan itu benar-benar tujuan saya," tambahnya.

Sebelum menjadi ilmuwan yang banyak mendapat penghargaan, Tuan Banaguas pertama kali bermimpi menjadi pendeta.

"Saya benar-benar ingin menjadi pendeta, saya benar-benar tidak ingin menjadi ilmuwan," katanya. "Yang benar-benar ingin saya lakukan adalah melayani Tuhan, melayani Tuhan dengan segenap hati saya."

"Panggilan khusus ini sebenarnya tidak ditujukan untuk saya, jadi saya berkata baiklah, saya akan melayani melalui masyarakat kami," tambahnya.

Bibliotheca Alexandrina International Award bertujuan untuk menghormati individu dengan kontribusi signifikan pada tema tertentu yang ditentukan oleh Komite Tinggi Penghargaan. Bidang edisi pertama penghargaan tersebut adalah "Aplikasi Teknologi Hijau untuk Mencapai Kesejahteraan dan Kebahagiaan bagi Kemanusiaan."

Pemenang penghargaan akan menerima nilai uang sebesar satu juta pound Mesir (1,2 juta peso), bersama dengan medali emas dan sertifikat keunggulan resmi yang akan diberikan pada bulan Februari di Kairo, Mesir.

"Uang yang kami dapatkan setiap kali saya menang dalam kompetisi atau penghargaan seperti ini, kami gunakan untuk tujuan penelitian," katanya. "Kadang-kadang saya juga menyisihkan sesuatu untuk anak yatim piatu karena bagian dari advokasi saya adalah memberikannya ke panti asuhan, sebagian darinya." — Almira Louise S. Martinez